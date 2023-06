APP Para GANAR DINERO con WIKIBUY $$ Jamás Pagar MÁS

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

App para ganar dinero con Wikibuy: Si estás interesado en aplicaciones y herramientas que te ayuden a ahorrar dinero, probablemente ya hayas oído hablar de Wikibuy.

App para ganar dinero con Wikibuy

Wikibuy es una extensión de navegador súper popular y una aplicación móvil que te ayuda a encontrar las mejores ofertas cuando compras en línea. Es seguro, fácil de usar y está altamente calificado por los profesionales de finanzas.

Conoce las mejores App para ganar dinero con wikibuy

Si eres un poco escéptico de Wikibuy, eso es comprensible: hay toneladas de herramientas y aplicaciones que ahorran dinero hoy en día, y la mayoría de ellas no son tan buenas como suenan. Si me preguntas, ese no es el caso con Wikibuy. ¡Por supuesto, depende de ti tomar esa decisión por ti mismo!

Este artículo te llevará a través de todo lo que necesitas saber sobre Wikibuy: cómo funciona, cuánto puede ayudarte a ahorrar y si realmente vale la pena descargarlo.

App para ganar dinero con Wikibuy: Antes de entrar en la revisión de Wikibuy, repasemos lo básico. ¿Qué es exactamente Wikibuy?

Wikibuy es una extensión de navegador que te ayuda a ahorrar dinero en tus compras en línea. Puedes pensar en ello como tener un asistente de compras virtual rápido. Mientras compras, Wikibuy se ejecutará en segundo plano para encontrar códigos de cupón y publicaciones comparables en otros sitios.

Para tener una mejor idea de lo que hace Wikibuy, considere este escenario: está comprando en Amazon (u otro sitio) y encuentra una gran cantidad en ese teléfono nuevo que ha estado esperando. Usted hace su compra, pensando que no encontrará un precio más bajo en ningún lugar, pero luego revisa Amazon al día siguiente y ve a otro vendedor que ofrece el mismo teléfono por la mitad del precio.

¿Alguna vez has estado en una situación como esa? Es tan frustrante, y se está volviendo más y más común a medida que más personas compran y venden en línea.

Ahí es donde entra en juego Wikibuy. Cuando haya descargado la extensión del navegador, explorará la web para encontrar precios comparables para los artículos en su carrito. De esa manera, usted sabrá con seguridad que usted está recibiendo la mejor oferta antes de hacer su compra.

También puedes usar funciones adicionales, como la lista de observación y el crédito de Wikibuy, para maximizar tus ahorros.

¿Es legal?

App para ganar dinero con Wikibuy: Hay un montón de herramientas de ahorro de dinero por ahí que vienen con tarifas ocultas, cargos de registro y otras capturas. Wikibuy no es uno de esos.

Esta es una forma totalmente legítima, segura y gratuita de ahorrar dinero. Wikibuy se asocia con las principales marcas para ofrecerte ofertas, por lo que no intentan estafarte para que compres un servicio o pagues puntos. Es solo una manera de ahorrar dinero, y para las marcas para asegurarse de que sus grandes ofertas son vistos por los compradores como usted!

¿Para quién es?

App para ganar dinero con Wikibuy: Si te estás preguntando quién puede beneficiarse de Wikibuy, la respuesta es: prácticamente todo el mundo.

En estos días, muchos de nosotros estamos haciendo nuestras compras en línea. Los minoristas lo saben, y algunos de ellos están haciendo difícil obtener una gran cantidad mediante el uso de anuncios complicados y ofertas de membresía. Wikibuy puede ayudarte a ordenar todo eso.

Si eres alguien que compra en línea con frecuencia, realmente te beneficiarás del escaneo de precios de Wikibuy, especialmente si no tienes tiempo para buscar cupones y ofertas de precios más bajos. Si eres alguien que rara vez compra en línea, puedes sentirte bien con tu compra rastreando el precio en tu lista de seguimiento.

En resumen: Wikibuy es una herramienta para todos.

¿Cómo funciona?

App para ganar dinero con Wikibuy: La idea detrás de Wikibuy es bastante simple. Pero, al igual que cualquier extensión de navegador, hay algunos pasos adicionales que debe seguir para asegurarse de que lo está utilizando correctamente.

Aquí hay una guía paso a paso de cómo se verá si empiezas a usar Wikibuy para ahorrar dinero.

Paso 1: primeros pasos

App para ganar dinero con Wikibuy: Empezar a usar Wikibuy es fácil y no te quitará mucho tiempo del día.

Simplemente dirígete a su sitio web para crear tu perfil: puedes usar la opción «conectar con Google» o «conectar con Facebook» para hacer que el proceso sea aún más rápido. Después de eso, ingresarás información básica, incluida tu dirección de envío y si eres o no miembro de Amazon Prime (si no lo eres, Wikibuy sabrá que no debes mostrarte ofertas Prime).

Una vez que tu perfil esté configurado, puedes descargar la extensión del navegador. Está disponible para Chrome, Edge, Firefox y Safari. También puede descargar la aplicación móvil para cuando esté comprando en línea sobre la marcha.

Paso 2: Comienza a navegar

App para ganar dinero con Wikibuy: Tan pronto como tenga la extensión del navegador descargada, está bien para comenzar a comprar y ahorrar.

Hay un par de maneras diferentes de encontrar ofertas con Wikibuy. El primer método, y probablemente el más efectivo, es simplemente buscar a través del propio navegador Wikibuy. Esto se llama la función «búsqueda universal de productos».

Simplemente haz clic en la extensión Wikibuy (verás una linda ‘W’ verde en la esquina superior derecha de tu navegador), luego usa la barra de búsqueda para encontrar un producto específico. Verás la página de comparación de Wikibuy con ese producto en todos los sitios principales. Todo lo que tiene que hacer es hacer clic en el precio más barato, y lo llevará directamente al sitio web del minorista.

Paso 3: Compra como lo haces normalmente

App para ganar dinero con Wikibuy: Otra opción para guardar con Wikibuy es comprar en sus sitios web preferidos, como lo haría normalmente. A medida que carga artículos en su carrito, Wikibuy buscará códigos de cupón y precios comparables. Si hay una oferta mejor disponible, verás un icono de «guardar x x» junto al anuncio. Si Wikibuy no puede encontrar una oferta mejor para ti, verás un icono de «mejor precio».

Otra opción divertida, si estás comprando en la tienda, es usar la aplicación móvil para escanear el código de barras de un producto que estás mirando. Wikibuy le informará si puede obtener un precio más bajo en cualquier otro minorista.

Paso 4: Añadir artículos a su lista de seguimiento

App para ganar dinero con Wikibuy: ¿Ves algo que te gusta en línea, pero quieres esperar un mejor precio?

Puedes añadirlo a tu lista de seguimiento de Wikibuy. La función watchlist es una de las principales razones por las que esta extensión del navegador ha ganado tanta popularidad: es una forma súper conveniente de monitorear el precio de algo que desea comprar en línea.

Haga clic en un producto que desea comprar, y si nota un pequeño icono «W+» junto a él, eso significa que puede agregarlo a su lista de seguimiento. Wikibuy hará un seguimiento de ese producto por ti.

Puede consultar su lista de seguimiento todos los días para ver cómo han cambiado los precios para ese producto en particular, en todos sus sitios web favoritos.

¿Cuánto puedes ahorrar con Wikibuy?

App para ganar dinero con Wikibuy: Todo depende de la frecuencia con la que compre en línea y de lo que compre. Recuerda que Wikibuy no ofrece reembolsos ni descuentos en ciertos productos, solo te ayuda a encontrar las mejores ofertas. Evitará que pagues de más por las cosas que vas a comprar de todos modos.

App para ganar dinero con Wikibuy: Por lo tanto, si ya eres un comprador en línea súper frugal que pasa toneladas de tiempo investigando los mejores precios, Wikibuy podría no ahorrarte tanto. Pero se necesita mucho tiempo para hacer esa investigación usted mismo!

En otras palabras, no se trata tanto de cuánto dinero puede ayudarte a ahorrar Wikibuy; se trata de lo fácil que es estar seguro de que estás obteniendo la mejor oferta, cada vez. Incluso si solo compras en línea de vez en cuando, Wikibuy te dará la tranquilidad de que no estás pagando de más.

Ventajas y desventajas de Wikibuy

App para ganar dinero con Wikibuy: Wikibuy es una forma increíble de ahorrar dinero mientras compras en línea. Sin embargo, al igual que cualquier extensión de navegador o aplicación, no es perfecto – viene con sus propios beneficios y desventajas.

Estos son algunos de los pros y contras más notables de usar Wikibuy.

Pro

App para ganar dinero con Wikibuy: Esto es lo que más les gusta a los usuarios de Wikibuy

1. Es súper fácil de usar

App para ganar dinero con Wikibuy: No hay mucho esfuerzo involucrado en el uso de Wikibuy. Funciona entre bastidores mientras compras. A diferencia de otras aplicaciones, no hay puntos para canjear, no hay ganancias de devolución de dinero para transferir a o desde su cuenta, y no hay tiempo perdido desplazándose a través de ofertas inútiles.

De hecho, una vez que tengas instalado el navegador Wikibuy, ni siquiera notarás que está allí hasta que te muestre una gran cantidad.

2. Puede eliminar la extensión del navegador en cualquier momento

App para ganar dinero con Wikibuy: ¿Ya no tienes ganas de usar Wikibuy? Se tarda unos 30 segundos en deshacerse de la extensión del navegador: haga clic en el icono, vaya a configuración y desinstale.

Una vez que eliminas Wikibuy, ya no está monitoreando tus compras o datos.

App para ganar dinero con Wikibuy

3. Es 100% gratis

App para ganar dinero con Wikibuy: No hay trampa aquí – Wikibuy es 100% gratis para descargar y usar. Otros sitios que ahorran dinero ofrecen algunas características gratuitas, pero tienes que pagar por otras características si realmente quieres las mejores ofertas. Pero con Wikibuy, todo está incluido, y nada viene con una tarifa.

4. Usted puede ganar crédito

App para ganar dinero con Wikibuy: Como usuario de Wikibuy, estás calificado automáticamente para ganar crédito con algunas de sus tiendas y minoristas asociados. Ese crédito se acumulará a medida que compre, y puede usarlo para comprar productos seleccionados, incluidas las tarjetas de regalo.

Desventaja

App para ganar dinero con Wikibuy: Estas son algunas de las características de Wikibuy que los usuarios piensan que podrían ser mejores:

App para ganar dinero con Wikibuy

1. Favorece a algunos minoristas en línea

App para ganar dinero con Wikibuy: Si bien Wikibuy compara precios en Internet, tiende a favorecer a ciertos minoristas cuando se trata de ofertas especiales y ofertas.

Por ejemplo, algunos usuarios se han quejado de que muchas de las ofertas que ven en Wikibuy son para eBay, lo que podría significar costos de envío ligeramente más altos y tiempos de espera más largos.

2. La aplicación podría ser mejor

App para ganar dinero con Wikibuy: La aplicación móvil es una característica más reciente de Wikibuy, y según algunos usuarios, podría usar mejoras. Ahorrará más dinero comprando en línea, en su navegador de escritorio, que usando la aplicación en la tienda.

3. Accede a sus datos

App para ganar dinero con Wikibuy: Al igual que cualquier aplicación o complemento del navegador, Wikibuy utiliza sus datos en línea. Así es como sabe qué ofertas ofrecerle y cuáles son sus preferencias de compra.

Si te sientes incómodo con que tus datos se recopilen a través de Wikibuy, siempre puedes consultar la política de privacidad en su sitio web para obtener más información.

¿Vale la pena Wikibuy?

App para ganar dinero con Wikibuy: Teniendo en cuenta todos los pros y los contras, ¿vale la pena Wikibuy su tiempo en 2021?

App para ganar dinero con Wikibuy

App para ganar dinero con Wikibuy: Si me preguntas, absolutamente. Esta extensión para navegador es 100% gratuita, segura e increíblemente fácil de usar. Es una manera segura de asegurarse de que nunca te pierdas una oferta mejor cuando compras en línea. No hay trucos, puntos o tarifas en ninguna etapa.

También puede desinstalar fácilmente Wikibuy si no cree que sea adecuado para usted, toma incluso menos tiempo que la configuración.

App para ganar dinero con Wikibuy