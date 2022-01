APP de PRÉSTAMOS de DINERO con EARNIN $DESCARGAR!

By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

App de préstamos de dinero: Más allá de los préstamos de día de pago, una nueva aplicación está dando a los prestatarios una opción mucho más asequible. Si bien la aplicación de aprendizaje limita los préstamos a pequeñas cantidades, esta es una buena medida para evitar que su deuda se salga de control.

App de préstamos de dinero

Vivo en un vecindario urbano de ingresos bastante bajos, y abundan los lugares de préstamos de día de pago. Están en todas partes porque estos tipos de préstamos se dirigen a los millones de estadounidenses que viven de cheque en cheque. Simplemente se las arreglan, y un solo desastre puede hacer imposible pagar el alquiler de ese mes.

APP de PRÉSTAMOS de DINERO con EARNIN

App de préstamos de dinero: Los préstamos de día de pago son un problema por muchas razones. Por ejemplo, un estudio de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor mostró que la mayoría de los prestatarios de préstamos de día de pago terminan pagando más en tarifas de las que originalmente pidieron prestadas. Podrías pedir prestado 3 375 para arreglar tu auto y poder ir a trabajar. Pero podría terminar pagando más del doble para cuando le devuelvan el préstamo.

App de préstamos de dinero

Y, por supuesto, estos préstamos crean un ciclo peligroso de préstamos para salir de problemas. Pero luego tienes que devolverlos rápidamente, haciendo que tu próximo día de pago sea aún más ajustado. Así que siguen apretando sus cheques de pago hasta que no puede pagar sus facturas y sus préstamos de día de pago.

App de préstamos de dinero

¿Tienes deudas de tarjetas de crédito? Salga rápidamente con una de nuestras tarjetas de crédito de transferencia de saldo de 0% APR recomendadas.

Por supuesto, la solución a largo plazo aquí es salir del ciclo de cheque a cheque. Y créeme, sé que es más difícil de lo que parece. Y mientras se trabaja hacia el objetivo de crear un fondo de emergencia, las emergencias aún pueden ocurrir. Y pueden dejarte con necesidad inmediata de efectivo.

¿Qué es Earnin?

App de préstamos de dinero

App de préstamos de dinero: Es por eso que empresas como Earnin (anteriormente llamadas Activehours) están ideando alternativas creativas al préstamo de día de pago. Con esta aplicación, puede cobrar sus horas trabajadas antes del día de pago. Pero a diferencia de un préstamo de día de pago, que cobra tarifas exorbitantes cada vez que usa uno, Earnin no cobra ninguna tarifa.

Suena loco? En cierto modo lo es. Pero parece estar funcionando para algunas personas. Así es como funciona, advertencias que debe conocer y si es o no adecuado para usted.

¿Cómo Actúa Earnin?

App de préstamos de dinero: Básicamente, Earnin funciona en un modelo de pago por uso y está disponible para dispositivos Android e iOS. Que hace un retiro de hasta $100 por día en base a las horas efectivamente trabajadas. Luego, paga una «propina» además del retiro, generalmente solo unos pocos dólares o hasta aproximadamente 1 15. Eso es un robo en comparación con las tarifas y los intereses que se le cobrarán en un préstamo de día de pago tradicional.

El problema es que solo puede usar Earnin si es un empleado asalariado, por hora o bajo demanda. Los trabajadores independientes, los trabajadores remotos y aquellos con varios trabajos no encontrarán lo que necesitan aquí. También debe recibir su cheque de pago a través de depósito directo para usar Earnin.

App de préstamos de dinero

Earnin tiene que ser capaz de rastrear las horas que trabajas. Para los trabajadores por hora, puede cargar una foto de su hoja de horas diaria o conectar la aplicación al sistema de hojas de horas en línea de su empresa. Si eres asalariado, puedes activar el seguimiento de ubicación para que Earnin pueda verificar que fuiste a trabajar ese día. Si eres un trabajador bajo demanda, puedes subir fotos de tus recibos de tareas, o la aplicación carga automáticamente los recibos de viajes Uber si eres conductor.

App de préstamos de dinero

Cuando necesite dinero, Earnin verifica la cantidad de horas que ha trabajado para ese cheque de pago. Recibirá el dinero al día siguiente si lo solicita en un día de la semana o el segundo día hábil si lo solicita en un fin de semana. Algunos bancos incluso apoyan el cumplimiento inmediato de los depósitos de Earnin.

El día de pago, Earnin deduce la cantidad de su cheque de pago. También puede agregar una propina, generalmente entre 0 0 y 1 14, a ese retiro.

¿Cuáles Son los Límites?

App de préstamos de dinero: Por supuesto, nadie te dejará pedir prestado todo el dinero de un cheque de pago antes del día de pago. Y Earnin tiene sus límites. Todos los usuarios pueden retirar hasta $100 en un solo día. Pero los usuarios individuales tendrán límites variables por período de pago, entre $100 y 5 500.

App de préstamos de dinero

El límite de retiro de su período de pago depende de su comportamiento financiero, ingresos y otros factores. Si utiliza bien la aplicación y gana buen dinero, puede pedir prestado más con el tiempo.

Escudo de Equilibrio

App de préstamos de dinero: Si te cuesta llevar un registro de tus cuentas bancarias, es posible que accidentalmente las sobregires. Esto puede dar lugar a tarifas elevadas. Earnin ofrece una función de Escudo de equilibrio destinada a protegerte de esto. Se puede vincular a su cuenta de cheques. Cuando el saldo descienda por debajo de $100, le enviará automáticamente un préstamo Earnin de 1 100.

App de préstamos de dinero

El Escudo de saldo funciona en función de sus niveles máximos de préstamos diarios y de período de pago y de las ganancias disponibles que haya agregado mediante el seguimiento de sus horas. Por lo tanto, si su límite de período de pago es de $100 y ya lo ha tomado, es posible que no tenga suerte. Pero esta podría ser una función útil si no tiene dinero en ahorros o si su banco no ofrece una función similar.

Cosas Que Debes Saber Sobre Earnin

App de préstamos de dinero

App de préstamos de dinero: Al igual que con cualquier producto financiero, Earnin tiene inconvenientes. Estas son algunas cosas que debes considerar antes de registrarte en la aplicación: