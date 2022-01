APLICACIONES para VER SERIES GRATIS en PC > TODAS!

By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Aplicaciones para ver series gratis en PC: Se está convirtiendo en una tendencia común para que las personas vean películas y series de televisión en su PC con Windows o en sus computadoras portátiles a medida que avanzan en su día. Esto se debe en parte a que, a diferencia del diseño de televisión tradicional, no tienes que seguir un horario determinado para ver tus películas y programas de televisión favoritos.

Aplicaciones para ver series gratis en PC

Después de todo, no todos tenemos el tiempo o la paciencia para pasar por comerciales de cinco minutos cada diez o quince minutos mientras vemos nuestras películas y programas de televisión favoritos. Todos llevamos vidas ocupadas y, por lo tanto, la única manera de hacerlo y seguir viendo contenido multimedia es transmitirlo en línea.

Es por eso que la gente ve películas y series de televisión en línea en sus PC. Es más conveniente. Por supuesto, para hacerlo, tienes que tener alguna idea de las aplicaciones que te permitirán ver películas y series gratuitas. Por suerte para ti, este artículo está dirigido a aquellos interesados en eso. Por lo tanto, siéntese y relájese mientras le contamos los mejores servicios de transmisión que puede usar para ver su contenido favorito de forma gratuita.

¿Qué es una VPN?

Aplicaciones para ver series gratis en PC

Pero antes de seguir adelante, hay un problema que debemos abordar. Algunos servicios de transmisión solo están disponibles en algunas partes del mundo, por lo que le recomendamos que instale una VPN para acceder a ellos. Si aún no lo sabía, una VPN ayuda a crear una barrera alrededor de su PC y el sitio web al que está accediendo, lo que hace imposible que cualquier tercero desde el exterior determine lo que está haciendo.

Al hacerlo, puede evitar los bloqueos de regiones y la censura del gobierno. Además, también protege su privacidad en línea. Por lo tanto, si desea acceder a los sitios que mencionamos a continuación, le recomendamos que instale una VPN para ver todo tipo de contenido sin ningún bloqueo de ubicación. Entonces, ¿qué VPN debe usar?

Aquí Es Donde Entra En Juego Shellfire VPN

Aplicaciones para ver series gratis en PC

Recomendamos Shellfire VPN porque es un servicio VPN extremadamente seguro. Con servidores en todo el mundo, hace que sea fácil eludir las restricciones geográficas y su seguridad no tiene parangón. Hay muchas VPN gratuitas y muchos de ustedes podrían pensar que son una mejor opción. Sin embargo, las VPN gratuitas tienen un inconveniente que muchas personas desconocen.

A menudo, no solo ralentizan su conexión a Internet, sino que en algunos casos también instalan malware en su dispositivo. Si eso no es lo suficientemente malo, ¡incluso rastrean los sitios que está visitando, lo que, en mi opinión, frustra por completo el propósito de una VPN! Con una VPN comercial como Shellfire, eso es algo de lo que no tiene que preocuparse.

APLICACIONES para VER SERIES GRATIS en PC

Con eso fuera del camino, sin más preámbulos, pasemos a la lista de aplicaciones que le permitirán ver películas y series de televisión gratuitas en su PC o computadora portátil con Windows.

Crackle

Aplicaciones para ver series gratis en PC

Aplicaciones para ver series gratis en PC: Crackle es un servicio de transmisión gratuito creado por Sony Pictures. Solo está disponible para su uso en América, el Reino Unido y Australia, pero si usa una VPN como Shellfire, puede cambiar la ubicación de su servidor para poder acceder a él.

Tiene una gran colección de películas y programas de televisión distribuidos por géneros como Acción, Anime y Comedia. También le permite ver videos musicales en una sección separada llamada Música. Además, incluso puedes acceder a espectáculos de comedia de pie y cosas por el estilo. Está disponible para su visualización en un teléfono móvil, así como en un televisor. El único inconveniente es que hay comerciales en el medio, pero como es una aplicación gratuita, realmente no hay mucho que puedas hacer al respecto. Al menos, puedes ver una película en alta calidad. Echa un vistazo a nuestra publicación en Crackle para obtener más detalles de este increíble sitio.

Popcorn Time

Aplicaciones para ver series gratis en PC

Aplicaciones para ver series gratis en PC: Popcorn Time es esencialmente una alternativa para Netflix, que es totalmente gratuita. Si está buscando una película o programa de televisión en particular para ver, es probable que Popcorn Time lo tenga. Tiene una colección masiva de películas y programas de televisión para elegir, que se actualiza regularmente. Consulte el sitio web para obtener información adicional y descargarla en su sistema.

FandangoNOW

Aplicaciones para ver series gratis en PC

Aplicaciones para ver series gratis en PC: Flixster es otra gran plataforma para ver tus películas y series de televisión favoritas, pero desafortunadamente, ha sido relegada al basurero de la historia. Su reemplazo FandangoNOW tiene algunas ofertas increíbles y definitivamente vale la pena echarle un vistazo, pero solo es accesible desde los EE. Por supuesto, si tienes una VPN (pista, pista) esto no es un problema! Echa un vistazo al sitio web de FandangoNOW y comienza a ver algunos de los éxitos de taquilla más grandes a precios bajísimos.

Free Movies Box

Aplicaciones para ver series gratis en PC

Aplicaciones para ver series gratis en PC: Free Movies Box permite a los usuarios ver películas en calidad HD. Está organizado por géneros, por lo que tendrás diferentes tipos de películas en diferentes secciones. Esto significa que todas tus películas de terror estarán en una sección, todo tu romance en la otra y más. Además, también hay una categoría de deportes y fitness que puede usar para acceder a eventos deportivos y espectáculos de fitness populares.

Sin embargo, lo que hace que Free Movies Box sea aún mejor es el hecho de que también hay una categoría de películas extranjeras. También hay una opción para ver en dispositivos externos, como pantallas de televisión. La lista de películas se actualiza cada semana para que puedas ver los últimos lanzamientos a medida que se ponen a disposición.

Conclusion

Aplicaciones para ver series gratis en PC

Aplicaciones para ver series gratis en PC: Como puedes ver, hay muchas opciones que puedes elegir para ver películas y programas de televisión gratuitos en tu PC. No tiene que preocuparse por pagar suscripciones mensuales y facturas de tarjetas de crédito si utiliza estas plataformas. Simplemente instálelos en su computadora portátil utilizando Microsoft Store(si está disponible) o Internet y ¡listo!

Esperamos que te haya gustado nuestro artículo y que utilices una de las aplicaciones que hemos mencionado para ver tus programas de televisión y películas favoritas.