APLICACIONES para SMART TV DESCARGAR>> VER PELIS

By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Aplicaciones para Smart TV descargar: Por lo tanto, acaba de comprar su nuevo televisor inteligente y se pregunta qué aplicaciones descargar. Ya sea que estés buscando entretenimiento, música o una forma de mantenerte informado, aquí tienes una lista de nuestras mejores aplicaciones para tu smart TV.

Aplicaciones para Smart TV descargar

Aplicaciones para Smart TV descargar

Aplicaciones para Smart TV descargar: Tenga en cuenta que, si bien algunas aplicaciones son completamente gratuitas, la mayoría de las aplicaciones populares requerirán una suscripción de pago para acceder a su contenido. Para que sea más fácil, hemos separado las aplicaciones en las mejores aplicaciones de suscripción y las mejores aplicaciones gratuitas.

Las mejores aplicaciones de suscripción

Aplicaciones para Smart TV descargar: Amazon Prime Video – una suscripción a esta aplicación de televisión inteligente de alta calidad le dará acceso a una amplia gama de películas y programas de televisión en todas las categorías imaginables. El servicio alberga un catálogo típico de contenido listo para transmitir, que incluye programas de televisión desde The Office US hasta Downton Abbey y Mad Men, y películas que van desde A Star is Born hasta Parasite.

Junto a esta selección, podrá ver películas y programas de televisión originales de primera, como El Hombre en el Castillo Alto, Vikingos y el galardonado Manchester By The Sea. A diferencia de otras aplicaciones de televisión inteligente, Amazon Prime Video ofrece a los espectadores la oportunidad de ver una selección de partidos de fútbol en vivo de la Premier League y los jueves por la noche.

Aplicaciones para Smart TV descargar: Prime Video es un servicio incluido con una membresía estándar de Amazon Prime.

Aplicaciones para Smart TV descargar: Disney+ – La respuesta de Disney al aumento de la transmisión es el servicio Disney+, que ofrece una gama inigualable de franquicias de Disney favoritas de los fanáticos, como Star Wars, Marvel y Pixar, así como los Clásicos animados de Disney atemporales. Disney+ ofrece una experiencia de visualización familiar y se ha hecho conocido por estrenar películas incluso antes de llegar a la pantalla grande, con el remake de acción en vivo de Mulan como un punto destacado notable.

Aplicaciones para Smart TV descargar: Netflix -un servicio de suscripción pionero para transmitir televisión y películas, Netflix realmente ofrece algo para todos con miles de películas, programas y documentales para elegir, y más se lanzan semanalmente. Los programas y películas disponibles en Netflix incluyen Breaking Bad, Django Unchained, Chihiro Away y Schitt’s Creek. Netflix también tiene una amplia gama de contenido original: probablemente ya hayas oído hablar de Social Dilemma, Stranger Things, The Crown, Black Mirror y Bird Box, todos producidos por Netflix y disponibles exclusivamente en la aplicación.

Aplicaciones para Smart TV descargar: Apple TV+ -el servicio de suscripción premium Apple TV + incluye una variedad de películas y programas originales, y cada mes se lanzan originales nuevos encargados por Apple. En comparación con Amazon Prime Video y Netflix, no encontrarás tantas películas taquilleras o clásicos de programas de televisión aquí; más bien, Apple TV+ se centra en exclusivas de alto presupuesto, como The Morning Show y See.

Aplicaciones para Smart TV descargar: Now TV -Si estás buscando acceder al contenido de Sky, Now TV podría ser la aplicación perfecta para tu smart TV. Now TV funciona ofreciendo a los clientes una variedad de pases, como Entretenimiento, Sky Cinema y Pase Deportivo, lo que le permite elegir el plan perfecto para usted. El Pase de entretenimiento es una opción popular, con acceso gratuito a canales en vivo como Sky 1, Sky Atlantic, Fox y MTV. Con cualquier pase, podrás ver el contenido en vivo o con actualización 24 horas después de la emisión.

Aplicaciones para Smart TV descargar

Las mejores aplicaciones gratuitas

Aplicaciones para Smart TV descargar: YouTube -YouTube es la aplicación ideal para acceder al extraño y maravilloso mundo de los videos de Internet. Ya sea un programa de cocina, un vlog de moda o un popurrí Navideño, lo encontrarás en YouTube. Innumerables videos de entretenimiento de creadores independientes son fáciles de encontrar en la aplicación de YouTube, y si está buscando una experiencia sin anuncios, puede consultar la función de pago YouTube Premium de YouTube.

Aplicaciones para Smart TV descargar: BBC iPlayer : Una aplicación de actualización a pedido, BBC iPlayer ofrece a los residentes del Reino Unido una experiencia de visualización optimizada, sin anuncios comerciales. Podrás emborracharte de tus programas favoritos de la BBC directamente desde tu smart TV, incluidos Killing Eve y Peaky Blinders, poco después de que hayan sido transmitidos, así como de tus jabones imprescindibles, como EastEnders. Recuerda, necesitarás una licencia de TV válida para ver legalmente cualquier contenido de BBC iPlayer.

Aplicaciones para Smart TV descargar: ITV Hub: El servicio de vídeo a la carta de ITV Hub le dará acceso a los programas y películas en todos los canales de ITV. Podrás transmitir televisión en vivo o ponerte al día con tus programas favoritos, como Padre de Familia o Isla del Amor.

Si bien no necesita una licencia de TV para ver contenido actualizado en ITV Hub, cualquier transmisión en vivo requerirá que esté cubierto por una licencia de TV válida. Puede obtener más información sobre cuándo necesita una licencia en el sitio web de licencias de TV.

Aplicaciones para Smart TV descargar: 4oD -Al igual que BBC iPlayer e ITV Hub, puede descargar la aplicación smart TV 4oD para ponerse al día con programas como Made in Chelsea y The Great British Bake Off, así como con cualquier otra serie de televisión y películas en Channel 4, E4, All 4 y Walter Presents. En cuanto a ITV Hub, solo necesitará una licencia de TV si está viendo contenido 4oD en vivo.

Aplicaciones para Smart TV descargar: Spotify -No hace falta decir que hay más que películas y programas de televisión para disfrutar en tu nuevo televisor inteligente. Con el servicio gratuito de Spotify, puedes sentarte, relajarte y escuchar a tu artista, álbum o lista de reproducción favoritos. Si prefieres una experiencia sin publicidad y saltos ilimitados, echa un vistazo a Spotify Premium – también hay varios paquetes para ahorrar dinero disponibles para familias.

Aplicaciones para Smart TV descargar: TuneIn Radio – La aplicación TuneIn Radio es un lugar para escuchar su música favorita, al mismo tiempo que se mantiene actualizado sobre las noticias y los deportes mundiales. Con acceso a miles de estaciones de radio y podcasts que van desde programas de chat de comedia hasta debates sobre lo paranormal, TuneIn Radio realmente ofrece algo para todos.

Aplicaciones para Smart TV descargar: Sky News-Mantenerse informado es crucial. Al descargar la aplicación Sky News smart TV, puede mantenerse actualizado sobre las noticias de última hora del Reino Unido y de todo el mundo. También tendrás acceso a artículos de opinión exclusivos, así como a información de corresponsales de Sky News.

Aplicaciones para Smart TV descargar

¿Puedes descargar aplicaciones en smart TV?

Aplicaciones para Smart TV descargar: Todos los televisores inteligentes le permiten conectarse a Internet e instalar sus aplicaciones favoritas desde sus respectivas tiendas de aplicaciones. Muchos televisores inteligentes vienen con algunas aplicaciones preinstaladas, pero aún así podrá descargar los extras a su discreción.

También puede descargar aplicaciones a varios decodificadores y grabadoras smart Freeview Play.

¿Cómo puedo descargar aplicaciones en mi smart TV?

Aplicaciones para Smart TV descargar: Al igual que los teléfonos inteligentes y las tabletas, la mayoría de los televisores inteligentes estarán equipados con una tienda de aplicaciones donde podrá buscar y descargar sus aplicaciones preferidas.

Ciertas aplicaciones requerirán un proceso de registro, pero siempre que su televisor inteligente esté conectado a Internet, el proceso de descarga debe ser fluido. Tenga en cuenta que el proceso puede variar entre marcas y modelos, por lo que para cualquier consulta, asegúrese de consultar el manual de su televisor, la guía de ayuda o directamente con el fabricante

¿Cómo puedo ver TELEVISIÓN gratis?

Aplicaciones para Smart TV descargar: Freeview es la forma más fácil de ver la televisión de forma gratuita. La mayoría de los televisores inteligentes tienen Reproducción Freeview preinstalada. Si no, simplemente puede descargarlo desde la tienda de aplicaciones. Después de eso, tendrá que conectar una antena a su televisor y conectarse a Internet. A continuación, tendrá acceso a canales Freeview donde podrá ver televisión en vivo y a la carta de forma gratuita. Solo recuerde, necesitará una licencia de TV si planea ver canales de la BBC.

Freesat también está disponible en algunos televisores inteligentes o a través de decodificadores, aunque necesitará una antena parabólica para esto.

¿Puedo hacer zoom en mi smart TV?

Aplicaciones para Smart TV descargar: Aunque la aplicación Zoom no está disponible para descargar directamente en tu smart TV, hay formas de reflejar el Zoom directamente en tu televisor.

Si tienes un Apple iPhone, iMac o iPad, podrás usar Airplay y Apple TV para reflejar tu pantalla en tu smart TV.

Aplicaciones para Smart TV descargar: Si no eres usuario de Apple, también puedes duplicar tu pantalla a través de Chromecast o Roku. Si tienes un televisor y un teléfono inteligente Samsung, estás de suerte, ya que Samsung permite duplicar fácilmente entre sus teléfonos inteligentes y televisores inteligentes. Sin embargo, si prefiere un método tradicional y no le importa una conexión por cable, la conexión a través de HDMI es otro método a prueba de fallos para acceder al Zoom en su smart TV.

¿Qué aplicaciones son gratuitas en smart TV?

Aplicaciones para Smart TV descargar: Si bien hay muchas aplicaciones gratuitas disponibles para descargar para su smart TV, muchas de las aplicaciones populares requerirán una suscripción de pago para poder acceder a su contenido. Afortunadamente, esto no se aplica a todos.

Aplicaciones para Smart TV descargar: Como hemos hablado anteriormente, BBC iPlayer, ITV Hub, 4OD y YouTube son gratuitos y le ayudarán a acceder a una gama de entretenimiento original. Para la música, Spotify ofrece un servicio gratuito en el que puedes escuchar cualquier canción, artista y lista de reproducción con la adición de algunos anuncios, y TuneIn Radio te permite transmitir cualquier estación de radio de forma gratuita, así como escuchar una variedad de podcasts.

Aunque técnicamente no es gratuito, si ya es miembro de Amazon Prime, puede disfrutar del servicio de video de Amazon Prime sin cargo adicional.