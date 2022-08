APLICACIONES para GANAR DINERO en PAYPAL >> 65 TOP$

By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Aplicaciones para ganar dinero en paypal: Buscando las formas a través de las cuales puede ganar mucho dinero. Una de las mejores y más fáciles formas de ganar dinero en línea es jugando juegos de PayPal. Sí, lo has oído bien Los juegos de PayPal en realidad te pagan dinero real.

Siempre se siente bien tener dinero en efectivo en su bolsillo y moneda en su cuenta bancaria. En este artículo, le informaremos sobre los juegos legítimos que pagan instantáneamente a PayPal.

Aplicaciones para ganar dinero en paypal

Si no desea esperar más para ganar hermosas recompensas en efectivo real en su cuenta de Paypal. Desplácese hacia abajo en la página y consulte todas las espectaculares aplicaciones y juegos de dinero real de PayPal para probar.

Las 65 Mejores Aplicaciones para ganar dinero en paypal

Si está buscando relajarse con los juegos en línea, ¿por qué no invertir su valioso tiempo para que valga la pena. En lugar de matar tu tiempo y gastarlo en juegos inútiles que no te pagan nada, es una pérdida de tiempo total. Es mejor invertir su tiempo en juegos que paguen instantáneamente a PayPal o cualquier otra fuente, como Paytm, Mobikwik, Net Banking, etc.

Seamos claros de antemano, todas las aplicaciones y juegos que estamos a punto de mencionar en esta guía no te harán millonario. Sin embargo, jugar a estos juegos y ganar dinero a través de ellos es una de las fuentes para ganar dinero adicional para satisfacer sus necesidades diarias o ahorrar algo de dinero para sus gastos futuros.

Swagbucks – Aplicaciones para ganar dinero en paypal

Swagbucks es una de las comunidades de encuestas en línea más grandes del mundo. La plataforma está disponible tanto en Play Store como en App Store y tiene una calificación de 4,3 en Trustpilot y A+ en BBB.

Desde su lanzamiento en 2008, la aplicación ha pagado más de 280 millones de dólares en recompensas a todos sus usuarios. ¿No es genial?

Todos los miembros de Swagbucks tienen la oportunidad de ganar dinero extra y tarjetas de regalo por completar diferentes tareas, como completar encuestas, aprovechar el reembolso en efectivo de sus compras, buscar en Internet, jugar, etc. Hablando del ingreso promedio, la plataforma es mejor conocida por permitir que los usuarios ganen entre $50 y $500 cada mes.

Obtienes un bono instantáneo de $5 tan pronto como te registras en esta plataforma. Además, también obtienes un bono de referencia del 10% en cada nuevo registro a través de tu enlace de referencia. El límite de retiro de Swagbucks se establece en $25 aplicaciones para ganar dinero en paypal

InboxDollars

Aplicaciones para ganar dinero en paypal

Uno puede elegir muchos juegos en esta plataforma. Introducida en el año 2000, Inbox Dollars es una aplicación gratificante que le permite ganar dinero real por ver televisión, completar encuestas en línea, jugar a Paypal y otros juegos, comprar, ver videos, visitar diferentes sitios web, etc.

Si eres un ávido jugador, la plataforma tiene el potencial de permitirte ganar hasta $10; y todo lo que necesitas hacer es jugar solo unas pocas horas al día.

Algunos de los juegos de renombre que ofrece para jugar incluyen Bubble Shooter, Candy Jam, Solitario, Ajedrez, Billar y Sudoku.

MistPlay

Aplicaciones para ganar dinero en paypal

¿No puede encontrar juegos que paguen instantáneamente a PayPal? Mist Play tiene una solución para todos tus problemas. Es una aplicación increíble que ejecuta un excelente programa de lealtad para jugadores móviles.

Los usuarios pueden ganar un bono de registro decente, jugar y recolectar unidades, descubrir nuevos juegos y canjear sus unidades por recompensas en esta aplicación.

La aplicación se dirige principalmente a los usuarios que buscan ganar una buena cantidad de dinero con los juegos. Sin embargo, la mayoría de los juegos le pagan la cantidad dependiendo de cuánto tiempo le dé para jugar.

Participar en los juegos organizados por esta asombrosa plataforma puede ayudarlo a obtener cupones de compras en Amazon, Google Pay o una tarjeta de débito Visa. Además, no está obligado a pagar un solo centavo para jugar a los juegos a través de esta plataforma.

MyPoints

Aplicaciones para ganar dinero en paypal

¿Alguna vez has sentido que estás perdiendo el tiempo jugando juegos invaluables? En caso afirmativo, opta por esta magnífica plataforma que te ofrece varios juegos para jugar. Lo mejor es que incluye una extensa lista de juegos para elegir, como Solitaire Rush, Wheel of Fortune, Scrabble y mucho más. Además, todos estos juegos te permiten generar ingresos atractivos que son suficientes para cubrir tus pequeños gastos.

La plataforma también le ofrece otras formas a través de las cuales puede ganar dinero, como completar encuestas, participar en encuestas, leer correos electrónicos, ver videos, comprar en línea y mucho más.

Obtenga un bono de registro instantáneo de $10 una vez que se registre en esta plataforma. Sus ganancias también aumentan en un 10% por cada referencia que descarga el juego a través de su enlace.

Toluna

Otra plataforma de renombre para ganar dinero jugando es Toluna. La aplicación presenta numerosos juegos, tareas abundantes, anuncios y videos que le permiten ganar dinero real y rápido.

Principalmente, es una aplicación de encuesta en línea que se puede descargar fácilmente en App Store y Play Store. Además, opera en varios países de todo el mundo y tiene una base de usuarios masiva.

Recibirá actualizaciones diarias sobre las próximas encuestas en esta aplicación una vez que se registre y registre su cuenta en esta plataforma. La aplicación es conocida por proporcionar a sus usuarios dinero real al instante en su cuenta de PayPal poco después de completar las encuestas proporcionadas por Toluna. El efectivo que obtienes se puede canjear en PayPal para comprar un artículo, o también puedes obtener vales de compras para tiendas de comercio electrónico como Amazon y Walmart.

Lucktastic

Aún así, ¿encuentra las aplicaciones legítimas con juegos que pagan instantáneamente a PayPal? Lucktastic presenta los mejores juegos de efectivo de PayPal, como tarjetas para raspar, ruleta diaria, juegos basados en casinos y tareas de descifrado de códigos.

Una vez que descargue la aplicación, configure su perfil y comience a jugar, al ganar cada juego, obtendrá diferentes recompensas con cupones de compras o tarjetas de regalo, o retiro de Paypal.

La plataforma le ofrece algunos juegos emocionantes para jugar y ganar recompensas en efectivo, que incluyen cash lasso, break the piggy bank, lucky 7’s y fall fortune.

Los usuarios generalmente son recompensados entre $2 y $1500 en premios en efectivo por ganar estos juegos. Además, la plataforma ofrece una tarjeta de rascar única (rara vez) que puede ayudarlo a ganar hasta un premio de $10,000. Sí, lo has oído bien! Eran 10 de los grandes.

Feature Points

Aplicaciones para ganar dinero en paypal

¿No es genial ganar dinero desde casa? Por supuesto que lo es. Eso también, cuando tienes la oportunidad de ganar dinero fácil en minutos. Recién estamos comenzando con la plataforma Feature points, que le ofrece un montón de opciones para cobrar sus recompensas además de PayPal, que incluyen tarjetas de regalo, cupones electrónicos, crédito para juegos, bitcoin, dinero instantáneo a través de selecciones rápidas, etc.

La aplicación es conocida por ofrecer la transferencia de pago más rápida a PayPal en comparación con todas las aplicaciones de esta lista en unas pocas horas.

Otra parte interesante son las formas en que ofrece ganar dinero además de jugar, como ver videos, navegar por Internet, recomendar a otros, participar en encuestas, completar encuestas, explorar diferentes sitios web, comprar en línea y leer correos electrónicos.

Wealth Words

Uno de los mejores juegos de PayPal que paga dinero real, Wealth Words es un fantástico juego de crucigramas en el que puedes jugar juegos de palabras y ganar dinero adicional. Puede resultar un negocio secundario perfecto para los estudiantes o personas que tienen tiempo libre en un día. Pueden invertir sus pocas horas y ganarse la vida a través de esta plataforma.

El juego se introdujo hace 8 años y tiene más de 1 millón de usuarios hasta la fecha. Puedes registrarte en esta aplicación de forma gratuita. ¿Se pregunta si obtiene algún bono de registro en esta aplicación? La respuesta es no. Como la plataforma es altamente confiable y ofrece grandes recompensas.

Es posible que también deba pagar una pequeña tarifa para jugar algunos juegos específicos en esta aplicación. La única razón es que esos juegos ofrecen una gran cantidad de recompensas en comparación con la entrada al juego, de forma gratuita.

Además, debes tener 18 años para jugar a este juego, ya que ganar este juego sería un gran desafío si eres más joven que eso.

FusionCash

Una increíble plataforma que ofrece increíbles opciones para ganar dinero. Una de las formas más prometedoras a través de las cuales puede ganar una buena cantidad de efectivo con FusionCash incluye ver videos, varias tareas de pago por clic, completar encuestas, ver televisión, buscar en Internet, visitar sitios web y jugar una variedad de juegos. Todos los juegos que juegues a través de Fusion Cash pagarán dinero instantáneo a PayPal.

Vale la pena registrarse en la aplicación, ya que le brinda muchas opciones para aumentar sus ingresos mensuales. Además, también es de $1 cada vez que refieres a un amigo a esta plataforma y de $2 al completar la primera oferta. Obtenga su bono de registro gratuito de $5 y únase a esta espectacular plataforma.

Dabbl

Con Dabbl, puedes obtener una variedad completa para jugar. Es una de las aplicaciones que se enfoca principalmente en permitirle ganar dinero jugando juegos.

Es una gran opción a considerar si eres un genio o quieres aumentar tus conocimientos generales junto con obtener una parte del dinero, ya que la plataforma ofrece principalmente juegos de trivia como cuestionarios de palabras, rompecabezas, etc.

Otra buena parte de esta aplicación es que el requisito mínimo de retiro de efectivo es mínimo, es decir, $5. Aunque no proporciona ningún bono de registro, obtienes un bono de $2 en cada descarga realizada con tu enlace de referencia.

Ebates

Aficionado a hacer uso de devolución de dinero en efectivo? En caso afirmativo, esta aplicación es ideal para ti. Con Ebates, tienes la oportunidad de ganar grandes recompensas en cada juego que ganas. Además, también obtienes una recompensa de $10 al registrarte en esta aplicación.

El problema aquí es que ofrece hasta un 40% de reembolso en efectivo de más de 2000 tiendas en todo el mundo. ¡Buenas noticias para los adictos a las compras!

Además de PayPal, también puede canjear sus recompensas comprando en línea. Además, también obtiene tarjetas de regalo que funcionan en diferentes tiendas de comercio electrónico como Amazon, Walmart y muchas otras.

Solitaire Cube- Card Game

¿Buscas juegos interesantes y fáciles que te ayuden a ganar dinero rápido? ¿Aún no has probado este juego? Solitaire Cube es más conocido por enganchar a los usuarios y hacerlos adictos a este juego. No solo ganarás dinero fácil, sino que justificar tus habilidades con las cartas puede ayudarte a convertir tu dinero en efectivo jugando en torneos o competiciones cara a cara en esta aplicación.

El juego te ofrece elegir entre 2 categorías diferentes, la liga profesional y la liga de práctica. Elegir la liga de práctica te permitirá acceder a todos los juegos de forma gratuita. Sin embargo, la liga profesional requiere que pague un depósito en efectivo para ingresar.

Buscas juegos interesantes y fáciles que te ayuden a ganar dinero rápido. Aún no has probado este juego. Solitaire Cube es más conocido por enganchar a los usuarios y hacerlos adictos a este juego. No solo ganarás dinero fácil, sino que justificar tus habilidades con las cartas puede ayudarte a convertir tu dinero en efectivo jugando en torneos o competiciones cara a cara en esta aplicación.

El juego te ofrece elegir entre 2 categorías diferentes: la liga profesional y la liga de práctica. Elegir la liga de práctica te permitirá acceder a todos los juegos de forma gratuita. Sin embargo, la liga profesional requiere que pague un depósito en efectivo para ingresar.

Lucky Level

Aún así, ¿buscas las mejores aplicaciones y juegos que paguen instantáneamente a PayPal. Tenemos un nivel de suerte para ti. Los usuarios obtienen un increíble reembolso en efectivo en cada compra elegible que realizan. También reciben tarjetas de rascar gratis y una rueda giratoria que les ofrece una variedad de regalos y recompensas.

Una vez que descargue esta aplicación, recibirá instantáneamente tarjetas de rascar que crean una probabilidad de que le permita ganar hasta $1000 todos los días. Además, hacer girar la rueda diaria le permitirá obtener diferentes premios en efectivo.

La plataforma también le ofrece aumentar sus ganancias al permitirle competir con otros miembros en su tabla de clasificación.

Wizard of Oz Slots

Un juego de hechizos que fascinó a muchos usuarios de todo el mundo. Se trata de una app de juegos que gira en torno a la película y novela El Mago de Oz. El juego se basa en la historia en la que Dorothy abandona Kansas por arte de magia, en las míticas tierras de Oz. Dorothy luego intenta llegar a su casa usando sus poderes y con la ayuda de otros personajes, incluidos el León Cobarde, el Hombre de Hojalata y el Espantapájaros.

El propósito de jugar este juego es traer a Dorothy de regreso a su lugar natal. Si eres capaz de completar la tarea de traerla de vuelta a casa, ganas el juego y, por lo tanto, las recompensas en efectivo. Una vez que ganas, tienes la oportunidad de sumar miles de puntos todos los días y participar en el juego de máquinas tragamonedas de la aplicación.

AppNana

Una de las aplicaciones más revisadas de esta lista, AppNana es una excelente aplicación que te permite ganar atractivas recompensas en efectivo jugando juegos populares como Angry Birds y Minecraft. Estos son los juegos que quizás ya estés jugando de todos modos. Sin embargo, con esta plataforma, tiene la oportunidad de ganar recompensas en efectivo sin poner mucho esfuerzo.

Además de tantas críticas de esta aplicación, la mayoría de las críticas son positivas. La mejor parte es que recibe el pago instantáneamente en PayPal y lo canjea dentro de las 48 horas, pero solo cuando alcanza el monto mínimo de retiro, que es de solo $2.

Simplemente necesita descargar la aplicación de App Store o Play Store. Regístrese sin problemas y gane puntos / recompensas jugando y viendo videos, anuncios y completando encuestas.

Fetch Rewards

No puede encontrar una aplicación de ahorro para ganar dinero. Tenemos cubierto. Con Fetch Rewards, puede obtener una buena cantidad de devolución de efectivo.

Hay muchas formas únicas de ganar dinero mientras usa esta aplicación. La mejor y más popular forma de obtener un buen reembolso en efectivo incluye hacer clic en una foto de sus recibos de comestibles y cargarlos en la aplicación. Recibirá puntos de recompensa por todos los gastos en comestibles y traducirá esas recompensas en efectivo.

Además, también tiene la oportunidad de ganar cupones de compras gratuitos para tiendas en línea y fuera de línea, incluidas Amazon, Target, CVS Pharmacy, etc. También se le brinda la opción de donar sus puntos de recompensa a la Sociedad de la Cruz Roja Americana como organización benéfica. Si desea retirar la cantidad, el umbral mínimo es de $3.

Quick Rewards

Desea encontrar una fuente de trabajo auxiliar perfecta y confiable para aumentar sus ingresos. Quick Rewards ofrece uno de los mejores juegos de Paypal con dinero real a todos sus usuarios. Además de los juegos, también paga por realizar encuestas, ver videos y anuncios, comprar en línea, completar ofertas, buscar en la web y mucho más.

La plataforma no tiene una aplicación. Por lo tanto, debe acceder a las tareas de Quick rewards en su sitio web optimizado para dispositivos móviles y de escritorio.

Una vez que se registre en esta plataforma, obtendrá una lista de tareas abundantes que puede realizar para generar ingresos adicionales. Lo interesante es que las ganancias dependerán únicamente de las actividades que se realicen a diario y del tiempo que se tarde en completarlas. El pago mínimo es de solo 1 centavo, y la mayoría de las veces un participante recibe de 50 centavos a $1 por completar 1 encuesta.

AppKarma

¿Alguna vez no has ganado un premio en efectivo como esperabas? Con appKarma, nunca más te sentirás de la misma manera. Es una plataforma confiable que le permite ganar las recompensas que se merece.

La aplicación gratuita te permite ganar dinero jugando. Una vez que obtenga recompensas, más tarde puede canjear los puntos por efectivo de PayPal o tarjetas de regalo para comprar en una tienda en línea, incluidas Target y Walmart. Además, también puede retirar la cantidad y recibir el pago en su cuenta bancaria; sin embargo, el monto mínimo de pago es de $5.

Algunas formas sencillas de aumentar para ganar dinero con appKarma incluyen bonos de referencia, instalar aplicaciones, ver videos, etc. Una vez que termines de ver 25 videos e instalar 5 aplicaciones, obtendrás una insignia de logro. Esta insignia te ayuda a ganar una bonificación adicional en la aplicación.

Make Money

Make Money tiene una excelente calificación de 4.7, con más de 50 reseñas. Esta popular aplicación se puede descargar desde Play Store. La plataforma ofrece los mejores juegos de PayPal para jugar y gana recompensas impresionantes una vez que ganas el juego.

Si jugar un juego no es lo tuyo, la plataforma también te ofrece otras opciones para maximizar tu potencial y ganar dinero en tu tiempo libre completando encuestas, participando en encuestas, viendo anuncios y videos, bonos de referencia invitando a sus compañeros y conocidos, probando aplicaciones gratuitas y otros servicios de prueba.

En comparación con otras plataformas, esta aplicación le brinda miles de créditos, mientras que otras le brindan solo mil. Cada crédito vale dinero real que se puede transferir a su cuenta bancaria en cualquier momento que desee. La mejor parte es que no hay tarjetas de regalo endebles, solo efectivo real.

Cash Pirate Buzz

Disponible en App Store y Play Store, CashPirate Buzz se trata de realizar encuestas, ver videos y jugar juegos para ganar fascinantes recompensas en efectivo.

La plataforma transfiere instantáneamente el dinero a una cuenta de PayPal, que se puede retirar solo si el pago mínimo alcanza los $2.5 o 2500 puntos. El usuario promedio gana de $5 a $10 mensuales.

Si eres bueno con las matemáticas y los cálculos, opta por esta plataforma, ya que ofrece principalmente recompensas en juegos relacionados con cuestionarios de matemáticas. Recibe recompensas asombrosas una vez que puedas resolver el cuestionario.

GiftPanda

Gift Panda fue creado por los mismos desarrolladores que crearon otra gran aplicación CashCrate. La plataforma se considera altamente confiable, por lo que tiene una calificación de 4.7/5 estrellas, con más de 30 reseñas.

Esta aplicación le ofrece un incentivo del 10% por las ganancias de sus amigos referidos. Además, también tiene derecho a ganar un 5% adicional de las ganancias de sus invitaciones de referencia a su amigo. Entonces, esta es una cadena larga que no tiene fin. Significa que no hay límite en el bono de referencia que puede ganar. Dependerá únicamente de tus amigos y sus conexiones.

Al completar tareas a través de esta aplicación, el dinero que gana se envía directamente a su cuenta de PayPal o se paga en Bitcoins. Sabes cuál es la mejor parte de esta plataforma. Además de ganar una buena cantidad de dinero, tienes la oportunidad de mejorar tus conocimientos generales participando en cuestionarios y obteniendo insignias de logros.

Givling

Un juego de crowdfunding introducido en 2015, Giving ofrece un montón de opciones a todos sus usuarios para satisfacer sus gastos diarios ganando un centavo extra. Ha ayudado a varios estudiantes e individuos a pagar préstamos, intereses y deudas hipotecarias.

La plataforma te ofrece una serie de juegos para elegir. En su mayoría, todos los juegos comprenden rondas de preguntas y respuestas que se pueden completar dos veces al día. Por lo general, el equipo de 3 personas o un grupo de 4 puede jugar la ronda de preguntas verdaderas o falsas. Ganarás el premio en efectivo real si puedes tener la puntuación más alta al final de la última ronda, por lo que el premio en efectivo se divide entre tú y los miembros de tu equipo.

Esto implica que seguramente puede obtener puntos de recompensa y premios en efectivo a través de esta plataforma, pero solo considere esta plataforma si adora las trivialidades.

CashOut

Quieres ganar dinero fácil. Por qué no probar CashOut, que le permite ganar de varias maneras, como jugar, completar encuestas, leer correos electrónicos, buscar en la web, instalar diferentes aplicaciones, visitar sitios web, referencias, completar ofertas y mucho más. También puede registrarse diariamente para ganar más recompensas en esta plataforma.

Obtienes excelentes puntos de recompensa una vez que puedes ganar el juego que estás jugando, completar la encuesta dentro del tiempo especificado o instalar las aplicaciones que recomienda. Lo interesante es que incluye juegos exquisitos que son bastante diferentes de otras plataformas.

Bananatic

No has ganado una fortuna. Con Banana tic, opta por jugar a los mejores Juegos de PayPal que Pagan Dinero Real. Los desarrolladores de Banana tic pusieron a prueba su creación. Implica que puedes ganar y ganar dinero jugando juegos en línea en esta plataforma, ya sea solo o con otros jugadores.

Entonces, por qué aparece Banana tic en esta guía. Esta espectacular plataforma te permite ganar puntos por cada juego que juegues en línea; independientemente de que ganes o pierdas, ¡qué mejor que eso! Significa que solo jugar el juego te trae la suerte y la fortuna de ganar dinero. Tan genial.

Los puntos ganados se pueden canjear más tarde por la compra de juegos en línea pagados o vales de compras, o dinero real, según sus necesidades.

Pool Payday

Si eres un amante de la piscina, este juego es una combinación perfecta para ti, ya que te ayuda a ganar una cantidad decente de dinero. La única advertencia es que este juego es altamente adictivo y algunas personas terminan pasando mucho tiempo recogiendo sus ganancias.

El proceso de registro en esta plataforma es sencillo y puede obtener dinero instantáneo en PayPal tan pronto como finalice el juego y lo haya ganado.

Hay 2 formas de jugar Pool Payday, una por turnos y la segunda en tiempo real. Entonces, la pregunta es cuánto puedes ganar por día mientras juegas este juego. La respuesta a esta pregunta puede variar según el tiempo que inviertas en jugar a este juego y la cantidad de torneos que puedas ganar. Esta aplicación está disponible para usuarios de iOS y Android.

Game Of Thrones

Sin revelar demasiado, GOT (Game of Thrones) es considerada la mejor trama de cualquier programa de televisión porque la serie estaba llena de aventuras épicas y un mundo fascinante donde los espectadores se sumergen en la vasta tierra sin perder de vista personajes fascinantes.

Basado en la serie, una aplicación llamada Game of Throne Slots Casino es donde puedes hacer girar la máquina tragamonedas para ganar el trono de hierro. Para ganar el premio, debes abordar varias situaciones problemáticas dentro del juego.

Además, el juego también incluye una máquina de estilo casino que le permite ganar puntos en efectivo y tarjetas de regalo a diario. Estas tarjetas de compras se pueden canjear en varias tiendas en línea, e incluso puede canjear los puntos por obtener efectivo de PayPal.

Willy Wonka Slots

Una de las mejores aplicaciones de estilo casino, Willy Wonka Slots, te permite jugar muchos juegos gratis. La aplicación te permite crear tu propio jardín con personajes de Wonka. Posteriormente, estos personajes aparecen en la aplicación del elenco de The Chocolate Factory y Willy Wonka.

Girar las máquinas de casino puede traerle recompensas asombrosas en forma de semillas para su jardín. Estas semillas valen puntos que luego se pueden canjear por dinero en efectivo. Esta aplicación está disponible para usuarios de iOS y Android.

My Konami Slots

No está dispuesto a gastar un solo centavo en juegos que pueden ayudarlo a obtener una buena parte del dinero. Aquí, en una aplicación basada en casino, en realidad no está obligado a pagar dinero para jugar ningún juego. En cambio, puede ganar fácilmente monedas gratis y premios en efectivo jugando juegos particulares ofrecidos por esta aplicación.

El potencial de ganar dinero a través de esta plataforma es enorme, ya que puede ganar hasta $100 diarios si la suerte lo favorece inmensamente. Incluso puedes ganar más a través de rifas. Sin embargo, los niños no pueden usar la aplicación, ya que se aplica con una restricción de edad. Las personas mayores de 18 años pueden usar esta aplicación. Esta aplicación está disponible para usuarios de iOS y Android.

Moo Cash

Moo Cash es una de las aplicaciones legítimas con juegos que pagan instantáneamente a PayPal. La aplicación le permite deslizar y acceder a premios en efectivo de PayPal.

La plataforma le proporciona una serie de tareas para generar ingresos adicionales cada mes, como visitar páginas web, instalar aplicaciones, leer correos electrónicos y completar encuestas.

La aplicación tiene un equipo pequeño y le ofrece una atención al cliente superlativa 24×7 que le permite chatear con alguien del equipo para resolver su consulta.

Entonces, ¿estás buscando ganar dinero extra con Moo Cash. De hecho, puedes. Simplemente regístrese en esta aplicación y comience a ganar dinero. Sin embargo, solo asegúrese de la cantidad mínima de pago antes del retiro, que es de $5 para esta plataforma.

Brain Battle

Afirman haber dado miles de dólares hasta ahora como premios en metálico a los ganadores del juego. Este es un sitio web increíble si estás buscando un juego de matemáticas para jugar, ya que aquí puedes encontrar algunos de los mejores.

Esta aplicación está disponible para usuarios de iOS y Android; cuando juegues en esta plataforma, ganarás puntos que se llaman boletos. Cuantos más boletos pueda recolectar, también aumentan las posibilidades de ganar premios en efectivo.

Para usar este sitio web, todo lo que necesita hacer es descargar la aplicación, iniciar sesión y comenzar a jugar para ganar dinero. Pero, debe tener en cuenta que al menos un boleto es esencial para ingresar a su sorteo de rifa que ocurre de manera regular.

Long Game

Esta es una de las mejores aplicaciones y juegos de dinero real de PayPal para probar, ya que cada semana lanzan nuevos concursos en los que los usuarios pueden participar para obtener premios y, cada mes, también ofrecen un gran premio.

La funcionalidad de esta plataforma es bastante diferente de otras de la lista, ya que vincula el ahorro de dinero con los juegos. Entendamos cómo funciona; primero, debe abrir una cuenta de ahorros a través de la aplicación; después de eso, tendrá acceso a numerosos juegos; si gana, el monto se transferirá directamente a su cuenta.

Cuanto más dinero tengas en tu cuenta de ahorros, más recompensas te ofrecerán; esto significa que puedes obtener ingresos pasivos a través de esta aplicación, aunque serán de una cantidad muy pequeña. Una de las principales razones por las que las personas prefieren esta aplicación es porque ganan dinero aquí y también pueden estar seguros de la seguridad de sus ganancias.

App Station

Otra aplicación de juegos increíble que realiza pagos a través de PayPal. Puede comenzar descargando esta aplicación en Google Play Store y registrándose con ellos. Verá una lista de juegos, y puede elegir cualquier juego según su interés y comenzar a jugar.

Te pagan monedas cuando juegas; cuando ganas una cantidad específica de monedas, puedes canjearlas por tarjetas de regalo o retirar dinero a través de PayPal. Lo bueno es que la aplicación es absolutamente gratuita, lo que significa que puedes jugar cuando quieras, como mientras esperas en la fila para el pago, tratando de matar el tiempo mientras esperas tu turno en el salón, etc.

Solo está disponible en la tienda de Google y aún no en la tienda de Apple; podrían lanzarlo pronto. El monto mínimo de pago en AppStation es de $2.

AppMan

Este es uno de los mejores juegos de PayPal que paga dinero real. Esta aplicación te ofrece la opción de jugar juegos móviles gratuitos, y la mejor parte es que su aplicación es bastante fácil de usar. Una cosa única de esta plataforma es que te permiten jugar juegos con dinero de PayPal en la lista.

Además, vale la pena mencionar su programa de referencia, ya que no obtendría dichos beneficios en ninguna otra plataforma de la lista. No podría adivinar cuánto paga el programa de referencia; le pagan el 50% de lo que ganen sus referencias. Esto significa que puede ganar sin hacer nada, es una característica increíble y ninguna otra plataforma ofrece esto.

Ibotta

Esta es una de las mejores aplicaciones que le pagan dinero por sus recibos; te sorprendería saber que hasta la fecha han pagado alrededor de $860 millones. Tienen una gran red de más de mil tiendas minoristas y se han convertido en líderes en el programa de devolución de efectivo.

Son una plataforma increíble para jugar, ya que ofrecen numerosos juegos para jugar desde los que puede ganar puntos y canjearlos en efectivo. Ibotta también tiene un afiliado para casi todo lo que le pueda interesar, como ropa, artículos deportivos, suministros para automóviles, artesanías y mucho más. También puede ganar dinero con solo ver anuncios, navegar por Internet o jugar juegos.

Su método de pago es tarjetas de regalo o efectivo a través de PayPal. La tasa de pago difiere según las opciones que seleccione, como el %de devolución de efectivo o el valor en dólares. El monto mínimo de pago es de $20, y está disponible en iOS y Android.

Shopmium

Si quieres ganar haciendo girar la rueda, esta es la mejor plataforma. Esto puede sonar irreal para ti, pero de hecho puedes ganar simplemente girando a través de Shopmium. Le pagan un reembolso instantáneo en efectivo por cargar el recibo de lo que compre.

A la gente le gusta esta plataforma porque ofrece una amplia gama de productos en los que puede obtener descuentos, desde comestibles hasta cuidado personal, ropa y demás. Por lo tanto, si está buscando aplicaciones legítimas con juegos que paguen instantáneamente a PayPal, puede optar por Shopmium.

iPoll

Si te encanta dar opiniones, esta es la plataforma adecuada para que te paguen por ello. Esta plataforma paga instantáneamente a PayPal por jugar, ver videos y dar reseñas y opiniones. Cada vez que comparta sus opiniones o comentarios sobre el producto que compra, los servicios que utiliza o los lugares que visita, los puntos de crédito se asignarán a su cuenta, que puede canjear cuando lo desee.

Ofrecen varias opciones para canjear sus puntos; puede solicitar efectivo a través de PayPal o convertirse en tarjetas de regalo en Amazon o iTunes.

Receipt Hog

Es una de las mejores aplicaciones y juegos que pagan instantáneamente a PayPal. Es otra plataforma de juegos de PayPal muy conocida que paga dinero real por cargar recibos. Todo lo que necesita hacer es tomar una foto del recibo cuando compre algo, responder algunas preguntas y obtendrá recompensas al instante en su cuenta de PayPal.

Puede cargar las imágenes de diferentes tiendas y restaurantes para ganar recompensas. Puede canjear estas recompensas por dinero a través de PayPal o por una tarjeta de regalo de Amazon. Debe tener en cuenta que debe cargar el recibo tan pronto como compre porque Receipt Hog acepta recibos de menos de dos semanas de antigüedad.

Una vez creada la cuenta, puede cargar los recibos de las facturas y calculará automáticamente los puntos según el monto total de las compras. Tan pronto como haya 1000 puntos en su cuenta, puede canjearlos a través de su cuenta de PayPal; el valor de 1000 puntos es de $5.

Daily Rewards

Esta plataforma es la versión canadiense de InboxDollars, por lo que si se encuentra fuera de los EE.UU., esta es una gran oportunidad para que gane dinero jugando, viendo videos y aprovechando las ofertas en línea.

Aunque no encontrará tantas opciones como las que obtiene en InboxDollars, todavía están bastante cerca y tienen varias oportunidades de ganar dinero para los usuarios. Ofrecen un bono de registro de $5, y los usuarios también obtienen un bono de referencia y el 10% de sus ganancias de por vida. El límite de retiro de las Recompensas Diarias es de CA$30. Con todo, es uno de los mejores juegos que paga instantáneamente a PayPal.

Publishers Clearing House

Es comúnmente conocida como PCH y es una de las compañías de sorteos más importantes de Estados Unidos. Esta plataforma ofrece a los usuarios tarjetas de rascar para jugar juegos instantáneos y ganar premios en efectivo de hasta $2500. Ofrecen varios juegos para ganar dinero real que le pagan a través de grandes botes. Varias personas han visto cheques de gran tamaño que se les presentan simplemente jugando en esta plataforma.

Ofrecen varios juegos como mahjong, solitario,tragamonedas, etc. puedes probar cualquier juego en el que seas un profesional. El monto del premio que ofrecen puede ser enorme, pero no existe un método para conocer las probabilidades de ganar, sin embargo, puede ser una forma divertida y emocionante de perder el tiempo.

Survey Junkie

En esta plataforma, puede participar en encuestas en línea con ellos; puede ganar entre $1 y $50 por una encuesta completada. Tienen una excelente reputación a nivel mundial por ayudar a las personas a ganar dinero extra, cuentan con servicios de vanguardia y conectan a las personas con encuestas según sus habilidades.

Crear un perfil es bastante rápido y fácil con ellos, ya que todo lo que necesita es completar sus datos personales y responder algunas preguntas para determinar el grupo demográfico en el que encaja. Es importante, ya que le darán las encuestas según lo que seleccione y responda.

41. Verasity Gamestore

42. Univox43. BerryCart

44. Perk45. Qmee

46. Viggle

47. SavingStar

48. Drop

51. Swag IQ

52. CashCrate

53. HQ

54. VeryDice

55. WorldWinner

56. Dominoes Gold

57. Blackout Bingo

58. iRazoo

59. 21Blitz

60. Spin to Win

61. Bubble Shooter Pro

62. Game Testers

63. Paid Game Player

64. Pogo

65. Bitstartz Casino