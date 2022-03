APLICACIONES para ANDROID TV GRATIS> VER al MAXIMO

By

Aplicaciones para android tv gratis: La lista de aplicaciones de Android TV disponibles es cada vez mejor. Aquí están las mejores aplicaciones de Android TV!

Han pasado un par de años desde que Android TV salió y ha ido madurando lentamente como plataforma. Tiene más aplicaciones y juegos disponibles para él que nunca. Podría haber más hardware disponible, pero estamos seguros de que llegará tarde o temprano.

Si tienes un dispositivo Android TV y estás buscando obtener la mejor experiencia, ¡echa un vistazo a las mejores aplicaciones de Android TV! Además, la mayoría de las aplicaciones de Android TV tienen un Chromecast incorporado. Eso significa que cualquier aplicación compatible con Chromecast se puede usar en la mayoría de los dispositivos Android TV.

La mayoría de las aplicaciones de streaming de vídeo (Netflix) Muchos sitios de transmisión de música (Spotify) Muchas aplicaciones de TV en vivo (Canales en vivo de Google) Kodi Plex Comandante Total Uso de TV VLC para Android Wake On Lan YouTube

La mayoría de los sitios de transmisión de video

Precio: Gratis / Varía

Primero quitemos las cosas obvias del camino. La mayoría de los servicios de transmisión tienen aplicaciones de Android TV. Los servicios disponibles incluyen Netflix, Disney+, Hulu, Amazon Prime Video, HBO GO y muchos otros. Todas estas aplicaciones funcionan bien en Android TV la mayor parte del tiempo.

Te suscribes a ellos, obtienes todo tipo de contenido original y antiguo, y puedes ver básicamente lo que quieras. La lista crece casi constantemente, pero las más populares siguen siendo las más populares, al menos por ahora. Una simple búsqueda en la versión de Play Store de Android TV debería producir básicamente cualquier transmisión que conozcas y tal vez algunas que no conozcas.

Muchos sitios de transmisión de música

Precio: Gratis / Varía

La mayoría de la gente transmite música en estos días y muchos servicios populares están disponibles en Android TV. La lista es mucho más corta que para el video (por razones obvias, la televisión es una plataforma de video), pero incluye algunos éxitos importantes como Spotify, Pandora, Vevo e iHeartRadio. Estos funcionan de la misma manera que los sitios de transmisión de video.

Descargue uno, obtenga la suscripción (si lo desea) y use su televisor para grabar algunas canciones. Cada aplicación tiene sus altibajos, pero generalmente se reduce a lo que prefieres en lugar de cualquier comparación objetiva. Cada uno toca decenas de millones de canciones. Spotify es el bateador más pesado y aún puedes usar Google Play Music hasta que Google cierre el servicio a finales de 2020.

Many live TV apps

Precio: Gratis / Varía

Las aplicaciones de TV en vivo llegaron al mundo a lo grande hace un par de años. Naturalmente, la mayoría de ellos están disponibles en Android TV. La lista incluye Sling TV, YouTube TV, Hulu TV, y algunos otros. También hay algunas aplicaciones de canales individuales de estaciones como SYFY, E!, Oxygen, Brave, USA, y muchos otros.

Estos son excelentes para los propietarios de Android TV por la misma razón que los sitios de transmisión de video. Es aún más contenido que puedes ver mientras estás aburrido. Los precios varían para cada canal, pero si un canal en particular tiene mucho contenido que deseas, es un precio fácil de pagar. Google también tiene una aplicación de canales en vivo para ayudar en su descubrimiento de TV en vivo aún más.

Kodi

Precio: Gratuito

Kodi es una excelente aplicación para propietarios de TV Android. Es una interfaz de usuario HTPC (PC de cine en casa) que controla todo el contenido de música y vídeo local (a través de una unidad USB). También hay una selección de canales para cosas como la transmisión de video, aunque algunos canales en realidad no son legales.

En cualquier caso, este es un excelente lugar para administrar muchas cosas que no puedes administrar a través de la televisión de forma nativa o cosas que puedes administrar, pero no es genial. Esta es nuestra primera recomendación si tienes música y videos locales que quieras reproducir en Android TV. También es totalmente gratuito y de código abierto.

Plex

Precio: Gratis / $4.99 / $4.99 por mes / $39.99 al año

Plex fue una de las primeras aplicaciones de Android TV. Sigue siendo uno de los mejores. Su propósito principal es reproducir videos desde su computadora o teléfono a su televisor. También funciona con otros tipos de archivos, como música, fotos y más.

La aplicación también permite la transmisión desde varios sitios de almacenamiento en la nube como Dropbox, Google Drive y OneDrive. Hay aún más complementos para hacer que su experiencia sea aún mejor. Por ejemplo, Plex se asoció con Crackle hace un tiempo para que pueda transmitir películas y programas de televisión respaldados por anuncios (pero gratuitos).

Total Commander

Precio: Gratuito

Total Commander es una de nuestras selecciones para los mejores administradores de archivos de Android y es la mejor solución para Android TV en este momento. La aplicación puede hacer básicamente todo lo que necesita, incluidos archivos de exploración, aplicaciones de carga lateral y solo administrar sus cosas.

También viene con un reproductor multimedia incorporado para archivos de audio y video, para que pueda matar tres pájaros de un tiro aquí si desea ver cosas locales de vez en cuando. También es compatible con servidores FTP, SFTP, WebDAV y LAN para compatibilidad con redes. La interfaz de usuario de Android TV también incluye una configuración de doble panel para facilitar la administración. X-plore también funciona bien si este no es para ti.

TV Usage

Precio: Gratuito

El uso de TV es una de las nuevas aplicaciones de Android TV comparativamente hablando. Introduce funciones de bienestar digital en Android TV. De hecho, puede ver bastantes estadísticas con esto, incluidos sus hábitos de uso diarios y semanales. También hay algunas otras características.

Por ejemplo, puede limitar su límite de tiempo de pantalla diario y recibir recordatorios cuando es hora de dejar de ver televisión. Además, puede bloquear cualquier aplicación de Android TV (ideal para aquellos con niños), excluir aplicaciones si desea rastrear el uso y algunas otras cosas. Este es súper nuevo, por lo que probablemente tenga algunos errores, pero funcionó bien en nuestras pruebas en su mayor parte

VLC para Android

Precio: Gratuito

VLC es uno de los reproductores de vídeo más estables y fiables de Android. También funciona bastante bien con Android TV. Te permite ver la mayoría del contenido de vídeo local. La aplicación también funciona con archivos de música, pero la interfaz de usuario no está completamente configurada para eso y puede que no sea la experiencia más perfecta.

En cualquier caso, la aplicación admite subtítulos (siempre que tenga los archivos correctos), tiene un ecualizador de audio y más. Dijimos que no es ideal para música, pero no hay reproductores de música realmente buenos en Android TV, por lo que recomendamos VLC first para la reproducción de música local también.

Wake On Lan

Precio: Gratuito

Wake On Lan es una aplicación de TV Android muy única. Le permite activar su computadora, almacenamiento NAS, etc. desde su dispositivo Android TV con un solo clic. Si eso no tiene sentido, está bien, esta es un poco más para los conocedores de la tecnología que la mayoría de las aplicaciones.

Con la capacidad de activar su computadora o almacenamiento NAS, simplemente puede sentarse, encender sus cosas en una ubicación y ver sus cosas sin trabajo adicional. La aplicación no puede volver a poner los dispositivos en reposo. Sin embargo, hay formas de automatizar eso en su computadora de todos modos. Definitivamente recomendamos este.

YouTube

Precio: Gratis / $12.99 por mes

YouTube es una elección un poco barata para aplicaciones de TV Android. Lo admitimos. El servicio tiene más videos que 1,000 personas pueden ver en toda la vida. Eso incluye comedia, tecnología, música e incluso política si realmente quieres enojarte. Puedes obtener una experiencia sin anuncios con YouTube Premium por $12.99 al mes y eso también te permite descargar videos para verlos sin conexión.

La versión de Android TV de esta aplicación tiene sus altibajos. En algunos casos, incluso puede ser más fácil emitir desde la aplicación en su teléfono. Además, con la muerte de Google Play Music, Google integró una pestaña de música en YouTube para darte acceso a la música de YouTube junto con YouTube normal. Eso lo convierte en un golpe de uno a dos decente para cosas de transmisión de video y audio.