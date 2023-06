5 Aplicaciones Android para Instalar en tu Smartphone ◀︎

By

Aplicaciones Android para instalar en tu smartphone: Las apps son cada vez más potentes ayudando a los usuarios en las más variadas tareas, aunque sean ellas dedicar unos minutos a jugar un buen juego.

Aplicaciones Android para instalar en tu smartphone

Las propuestas que traemos hoy son complementos para el teléfono inteligente Android. Ven a conocer estas aplicaciones.

5 aplicaciones Android para instalar en tu smartphone

Lensa, editor de fotos

Lensa es un editor de fotos del que se ha hablado mucho en las últimas semanas por sus filtros que recurren a la inteligencia Artificial basada en Stable Diffusion para crear avatares absolutamente impresionantes. Además de los Avatares tiene muchas otras características interesantes.

La aplicación es realmente increíble, sin embargo, pone en tela de juicio cuestiones como los derechos de autor, ya que stable Diffusion recurre a creaciones originales de artistas que no dieron autorización para ello.

Eliminar fondo de fotos

También en el campo de la edición de imágenes, sugerimos una aplicación muy útil para eliminar los fondos de fotos y que funciona bastante bien y de manera efectiva. Puedes eliminar el fondo de una foto, editar y colocar un nuevo fondo o simplemente compartir.

Puede ser útil para retratos, pero también para aquellos que venden productos en internet y quieren eliminar cualquier información que esté alrededor del producto.

Simple Habit: Meditación

Si quieres introducir la meditación en tu vida, esta puede ser una aplicación para empezar. Son pequeños hábitos diarios que te podrán ayudar a tener una vida más equilibrada desde el punto de vista físico y mental, a través de sesiones guiadas.

Son sesiones cortas de 5 minutos diarios que pueden marcar la diferencia en tu vida.

Sync for Reddit (Pro)

Esta es la aplicación que cualquiera que use Reddit con frecuencia debería tener instalada. La versión Pro elimina todos los anuncios de Sync for Reddit ya conocido, sin embargo, no es una aplicación oficial, pero es bastante fiable, con inicio de sesión seguro, Acceso a Comentarios, mensajes, perfil y mucho más.

La aplicación IRFSpro promete hacer más fácil el acceso a toda la información relativa a infracciones de tráfico en el código de la carretera, RST – Reglamento de señalización de tráfico, RCE y otra legislación independiente.

Según el desarrollador, los cambios a cualquiera de las legislaciones podrán tardar hasta 24 horas en actualizarse en la app.