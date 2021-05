“Los comunistas, caviares, rojos y morados, tendrán “la cara de cojudos”, pero no lo son, tremendas “lapas” que han “descubierto” en los últimos tiempos la importancia vital de “tomar” por asalto el aparato del Estado, “pegarse” como técnicos y se la llevan fácil sin trabajar; les pagan con los impuestos de todos los peruanos por estar hueveando y velar por sus propios intereses políticos”.

Periodista Cubano destruye en vivo a Pedro Castillo en televisión de EEUU

https://www.youtube.com/watch?v=tBE9RDyyImk

Es una vergüenza lo que sucede en nuestro país, hay mucha gente ingenua de las zonas mas pobres que han sido ideologizados y creen que con el “humilde” profesor -tal como se vende-, Pedro Castillo, los pobres serán ricos y acabará con la corrupción, a pesar que no entienden lo que habla “lapicito”, ni saben lo que nos espera con el comunismo ramplón de Perú Libre.

Que estos sujetos se dejen manipular, no entiendan que nuestro país ha crecido económicamente los últimos 20 años, que es falso lo que afirman los comunistas que estamos peor Venezuela. Claro que hay pobreza en las regiones del Perú- gobernados por izquierdistas corruptos que han manejado millones de presupuesto sin hacer obras importantes y terminaron embriagados por la corrupción- la extrema pobreza no se soluciona perjudicando a los empresarios privadas ni nacionalizando los recursos.

“Lo peor de todo, es que afuera nos ven como salvajes e ignorantes, que un promedio 38% le da su apoyo a Pedro Castillo, que ese 38 % le da igual si nos vamos al abismo o al wáter, no son conscientes de la desgracia que nos tocaría vivir con este títere de Vladimir Cerrón, que si sabe lo que dice y quiere hacer, por sus estudios en Cuba”.

La doble moral política de los “caviares”, comunistas, rojos y morados, son peor que una moneda corriente. Tienen su propia visión respecto a los acontecimientos económicos, sociales y políticos; desde su propia perspectiva de los intereses ideológicos que defienden. De tal modo que el relato que construyen responde a sus estrategias para ser y seguir siendo una alternativa de gobierno y poder.

Cuáles son las estrategias que manejan:

Primero, las elecciones, que utilizan para llegar al gobierno y hacerse del poder (en sustitución de la lucha armada) manipulándolas a su antojo, fraudulentamente, para seguir gobernando como lo hacen en Venezuela, Nicaragua y Bolivia, donde no les ligó.

Segundo, los medios de comunicación que han copado con sus analistas, comentaristas e invitados que expresan y validan sus posiciones; y guaripoleras que utilizan a su antojo para ensuciar las honras de sus contrincantes y limpiar y revalorar la imagen de sus camaradas y aliados.

Tercero, la Junta Nacional de Justicia-que maneja el “lagarto” Vizcarra- que está encima del Poder Judicial. Ministerio Publico, Onpe y el Jurado Nacional Electoral, que usan para perseguir en unos casos y proteger en otros, al punto que han “judicializado la política” y, a su vez, “politizado la judicatura”.

Cuatro, las fuerzas armadas y policiales, que igualmente han penetrado como en Venezuela y Nicaragua que utilizan para reprimir al pueblo.

La configuración de la segunda vuelta, sirve para que comunistas, rojos, morados, caviares, Conare, movadef, “lagartos”, “lagartijas” y reciclados de Toledo, Ollanta y PPK, se unan alrededor de Pedro Castillo, tales como Verónika Mendoza, Marco Arana, Miguel del Castillo –hijo del “tío George”-, Blanca Rosales, Mirian Morales-la favorita de Martin Vizcarra-, Indira Huilca, Marisa Glave, Julio Guzmán y toda una ralea de oportunistas que ingresan como parte del equipo técnico: todos ellos unidos contra Keiko Fujimori.

Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, no solo se enfrenta a Pedro Castillo, candidato de Perú Libre, sino también al “antifujimorismo”. A la “china” los antifujimoristas ya le cerraron la puerta del Palacio de Gobierno en el balotaje de 2011 y 2016 ante Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski (PPK), respectivamente. A la tercera será la vencida? ahora en la segunda vuelta nso enfrentamos a un dilema: la alternativa a Keiko Fujimori, la hija del expresidente a la que rechazan, o Pedro Castillo, comunista que amenaza la libertad y la democracia; optar por el antifujimorismo o antiizquierdismo.

Los comunistas no son tontos, usan todos los argumentos para descalificar Keiko, con el apoyo de algunos medios de comuniacion, atacándola de haber gobernado. Ella nunca fue gobierno, solo ocupo el cargo de Primera Dama de 1994 a 2000, después de que sus padres se separaran, en esa oportunidad rechazó la presencia de Vladimiro Montesinos. Formó su partido político Fuerza Popular –cosa que su padre jamás hizo- en plena era de descomposición de los partidos –es decir, había fortalecido por esa vía la democracia-, había sido congresista y su agrupación había estado en el Congreso en varias ocasiones respetando claramente las reglas del juego democrático.

Keiko, no es su padre, ni Montesinos, pero como “heredera del proyecto fujimorista, Keiko Fujimori carga lo bueno y lo malo del gobierno de su padre”, tiene una mochila pesada. Para nada implica una suerte “tinka” o cambio de “hoja de ruta”, al contrario para Keiko, esta es su lucha frontal contra la pandemia, fortalecimiento de la economía, la democracia y la libertad, el respeto a la división de poderes, a la libertad de expresión. Keiko no cerrará el TC, ni la Defensoría del Pueblo, menos el Sunedu, no nacionalizara ni estatizara, tampoco habrá control de precios, cree en la economía social del mercado; los comunistas no creen ni en su madre.

Pedro Castillo, ha fortalecido su equipo de asesores con nuevos jales, con el V° B° de Cerrón, ellos son los que aconsejaron aceptar un solo debate organizado por el JNE, para no exponerlo a “lapicito”, porque la da pie a Keiko que lo destruya en el debate. Saben que “el antifujimorismo no va a votar por ella. Se van a mantenerse en sus 13. Yo creo que un antifujimorista no traicionaría su esencia. El antifujimorista tiene dos opciones. Votar por Castillo o votar viciado. Mientras los antifujimoristas que le temen al programa de Perú Libre, viciarán su voto”, así de simple.