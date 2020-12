Up Next

Por ser rica en vitamina C, lo que mejora la absorción del hierro por el organismo, es aconsejable consumir la anona en menús que incluyen alimentos con alto contenido de hierro, como mariscos, carne, pescados, huevos, legumbres, frutos secos y vegetales verdes.

Según abc, su contribución nutricional es interesante. Como resalta la nutricionista Marisa Burgos, es una fruta que se destaca por el contenido de vitamina C, que además de antioxidante, contribuye para la nutrición de la piel, huesos y tejido conectivo, promoviendo la cicatrización y absorción intestinal de hierro. También proporciona vitamina B6, que participa en la producción de hemoglobina (molécula que transporta oxígeno en la sangre) y el metabolismo de proteínas y carbohidratos.

