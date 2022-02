Año Nuevo Chino: 2022 año del Tigre de agua

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 4 )

Año Nuevo Chino: Será un año que alterará las estructuras, disputará las restricciones y luchará por la liberación. El próximo año lunar, más conocido por el año chino, comienza el 1 de febrero de 2022.

Será un año que alterará las estructuras, disputará las restricciones y luchará por la liberación.

Año Nuevo Chino: Cansados de restricciones, de imposiciones y de la vibración del miedo, el año del Tigre va a impulsar la revuelta, la lucha por la libertad, la reconquista de derechos que se fueron perdiendo en el año del conservador Búfalo, que toma las responsabilidades muy en serio y lucha por el orden y la disciplina. No es malo, por otra parte, el Búfalo se preocupa genuinamente por cuidar de los suyos, como los gobiernos lo han demostrado tratando de cuidar de sus poblaciones. Pero cuando el miedo se alía con la Autoridad las cosas pueden volverse muy austeras, con exceso de celo que no siempre son necesarios.

Año Nuevo Chino: Aparte de las teorías de conspiración, que hay muchas, en el año del Búfalo Metal (el metal exacerba la crítica, el autoritarismo y el rigor) se han producido actos de control, de coacción y de imposiciones que han venido poniendo en tela de juicio el derecho constitucional, la democracia y la libertad de elección. La intolerancia para quien tiene una opinión diferente de la mayoría, mayoría que con miedo, acata lo que se les impone sin cuestionar, ha tomado proporciones de casi una dictadura.

Año Nuevo Chino: Pero el año del Tigre va a ser diferente, pues su influencia es de libertad y Justicia. Siendo también un año con fuerte influencia de Mercurio, el foco será la comunicación, en la que se puede ver a la gente salir a la calle «gritar» y las voces apagadas tendrán mayores oportunidades para hacerse oír.

Año Nuevo Chino: Aunque los años del Tigre son años que tienden a revoluciones, como fue en el año del Tigre en 1974, estoy con cierto optimismo en relación a las «revoluciones» que puedan surgir, ya que el elemento agua apela para la comunicación, y como el dicho dice «a conversar es que uno se entiende».

Año Nuevo Chino: Por otro lado, el elemento agua remite también a las emociones, y emociones inflamadas o descontroladas, tipo tsunamis, no siempre dan espacio para una revolución más racional y objetiva, lo que puede llevar a actos un tanto extremistas e irreflexivos.

Año Nuevo Chino: Desde 2020 hay una vibración que invita al cambio profundo, cambio de hábitos, de patrones limitantes, en la forma en que se explotan los recursos de la Tierra y en la forma en que tratan a los animales, cambio en los paradigmas económicos y políticos. Pero la humanidad parece no estar atenta a las señales.

Año Nuevo Chino: Las tensiones astrales son una especie de empujón al cambio, necesarias para crear incomodidad, porque sólo con incomodidad nace la voluntad de cambiar, pero desgraciadamente, digo desgraciadamente pues el libre albedrío puede elegir y no escuchar los mensajes sublimes que el Universo nos está tratando de transmitir, se han repetido los errores del pasado, permaneciendo la vibración de guerra, miedo, comodidad y control, tan arraigado en los actos y corazones humanos, que ni nos damos cuenta de las oportunidades que se nos han dado en estos tiempos que exigen profundas transformaciones. Siempre es más fácil ser víctima que asumir la responsabilidad, no es verdad?

Año Nuevo Chino: Refuerzo siempre sobre el poder del libre albedrío. El universo dice – despierta que es un hermoso día soleado, ir a dar un paseo! Pero como ayer me acosté tarde, no tengo ganas de salir y me quedo en casa. No sé si fue un buen ejemplo, pero es como si la oportunidad estuviera allí, pero nosotros, como somos libres de elegir, no siempre sabemos aprovechar las oportunidades, por pereza, por miedo o por ignorancia.

Año Nuevo Chino: No me alargo mucho más hablando de oportunidades perdidas, no vale la pena llorar por la leche derramada, pero valdrá la pena «advertir» que el año que viene, el año del intrépido e idealista Tigre, no habrá mucha tolerancia cuando se cuestione la libertad y la justicia.

En el año del Tigre se intensificará la disputa entre pasado y futuro, ya que en el año del Búfalo hay una fuerte tendencia a permanecer en la seguridad de lo conocido y no arriesgarse en la incertidumbre del futuro.

Pero el Tigre, bestia aguerrida, que defiende con uñas y dientes su libertad, independencia y autonomía de pensamiento, va a exigir de vuelta lo que se perdió en el año del conservador, y algunas veces reaccionario, Búfalo.

Año Nuevo Chino: Prepárense para grandes movimientos, sean ellos ordenados o «enloquecidos», pues el Tigre es un revolucionario un tanto extremista, es todo o nada. La suerte es que su índole revolucionaria suele estar ligada a un ideal mayor, de realmente contribuir a cambios positivos, ya que son en años como éste que la humanidad da pasos largos en su transformación. A su vez, como es un Tigre de agua le da cierta flexibilidad y capacidad para sortear los obstáculos evitando una pelea frontal.

Prepárate entonces para ser parte de la revolución, preferiblemente sin armas.

Año Nuevo Chino: Los nativos de Tigre son intrépidos, nobles y llenos de vigor. Aunque rebeldes y muy independientes, son cariñosos, generosos y tienen una gran empatía por los seres humanos y no rehúyen defender a los menos afortunados o hacer revoluciones por la paz, la justicia y el cambio de paradigmas. Les gustan las aventuras y son optimistas, pero también, por tener ideales nobles prefieren morir en el intento, que renunciar a sus ideales.

Año Nuevo Chino: En la novela son intensos y dedicados, pero su libertad es lo primero, no toleran cenas de celos, melodramas o personas muy apegadas, pues aprecia mucho su independencia. Tienden a estar tensos y nerviosos y pueden perder los estribos fácilmente cuando se les provoca. Imprudentes, irreverentes y rebeldes, los nativos del signo Tigre piensan que las reglas se crean solo para romperse.

Aunque todos los años Hay tendencias generales, cada persona vive esas tendencias de forma diferente, pues todos somos diferentes, para unos puede ser un año fantástico, para otros desafiante.

Una carta astral del zodiaco chino, más conocida como Ba Zi o 4 Pilares del Destino, no se basa solo en el signo del año de nacimiento, sino también en los signos del día, mes y hora.

Por ejemplo, si naciste en el año del Tigre es diferente si naciste en el día del Tigre.

Año Nuevo Chino: Cada pilar (que corresponde al año, mes, día y hora) tendrá influir en determinada área de la vida y cada elemento trazará diferentes aspectos que componen la rica «química» personal. Esta química es determinante para poder conocer más profundamente todo el potencial personal y su relación con las influencias de cada período de tiempo a lo largo de la vida.

Hacer predicciones solamente con base en el signo del año es apenas acceder a 1/8 del potencial de las tendencias astrales, pero principalmente, limita o alcance de interpretación de un mapa personal. Una pequeña parcela que no revela todo el potencial que cada uno de nosotros puede acceder y manifestar, como también limitado a vislumbrar qué desafíos y oportunidades puede trazar cada período de tiempo.

Por ejemplo, una persona que nació en el año del caballo, en el año del Tigre puede ser el centro de atención, pero si nace en el mes del caballo (Junio) puede tener avances profesionales.

Después de todo, la astrología china es mucho, mucho más compleja y rica.