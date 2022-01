El comienzo del año escolar, la mejor época para que los padres y madres solteros hagan nuevas amistades

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Según los últimos datos, hay más de 100 millones de padres y madres solteros en el mundo. En el 90% de los casos, son mujeres y la edad media de los padres solteros es de 35 años. En Estados Unidos, uno de cada cuatro niños menores de 18 años vive solo con un progenitor. En otros países, la situación no es mucho mejor.

En España, la situación es bastante crítica. Hay más de 1,9 millones de padres solteros con hijos menores de edad. El 82% son madres solteras. Casi el 50% están en riesgo de caer por debajo del umbral de pobreza y sus hijos están en riesgo de exclusión social. De momento, la situación no tiene pinta de cambiar.

Los padres y madres solteros encuentran difícil comenzar una relación por muchas razones. La gente pierde la confianza en las personas tras una ruptura dolorosa. Algunos tienen miedo a volver a estar cerca de otra persona y acaban perdiéndola. Otros simplemente no tienen tiempo suficiente en su día debido a las tareas y responsabilidades de tener un hijo.

Con el final del verano, la situación normalmente mejora, los hijos vuelven a los colegios y guarderías y los padres pueden finalmente dedicar algo de tiempo para sí mismos. Este es el mejor momento para finalmente preocuparte de tu vida personal. Claro que es más difícil encontrar pareja cuando ya tienes un hijo pero nada es imposible. Lo principal es encontrar el enfoque adecuado a tu búsqueda. Hay muchas opciones.

Páginas web y apps de citas para padres solteros

Hemos reunido para ti las diez páginas web de citas más interesantes, las cuáles recomendamos a los padres solteros. Seguro que hay algo interesante aquí para ti.

Playdate — una app diseñada específicamente para padres solteros que usa un sistema único de emparejamiento para personas solteras en tu área, así como recomendaciones e ideas para ligar. Además sus filtros de búsqueda facilitan el match perfecto. Interesante, la creadora de la app Playdate es la madre soltera Nevine Coutry.

Lovoo — una app de citas más clásica dirigida a una audiencia más amplia. Aquí puedes encontrar gente interesante, retransmitir video o ver las retransmisiones de otros, charlar y buscar gente soltera en tu zona. En total, la app Lovoo tiene más de un millón de descargas en dispositivos Android solamente.

Happn — una app que hace fácil encontrar una pareja basada en la simpatía mútua. Puedes dar me gusta a una persona pero no lo sabrá. Solo si esta persona también te ha dado me gusta a ti, entonces ambos descubriréis la simpatía mútua y podréis comunicaros. Happn es una buena opción para aquellos que temen conocer gente nueva y que los gustos no van a ser recíprocos.

Mingle2 —una aplicación popular con opciones ilimitadas para enviar mensajes, sin límite en el número de amigos, búsqueda gratis de gente cerca de ti y más funciones. Una buena opción para aquellos que no quieren pagar dinero por funciones extra. Además, Mingle2 tiene un registro rápido, solo 30 segundos para empezar a conoceros.

Tinder — una de las apps de citas más populares del mundo. Millones de usuarios de todo el mundo, apps para iOS y Android fáciles de usar, una página web funcional, esto es Tinder. La única desventaja seria de la plataforma es que las funciones más necesarias y útiles son de pago.

Badoo — otra app bastante popular y el mayor competidor de Tinder. Te permite encontrar gente interesante en cualquier parte del mundo, hacer amistad, comunicarte y quedar en persona. Al igual que Tinder, las funciones principales solo están disponibles a través de pagos.

eHarmony — una de las apps de citas más populares, con más de dos millones de parejas formadas. La principal ventaja es que hay casi el mismo número de hombres y mujeres en la plataforma, 51% y 49%, respectivamente. Esto simplifica bastante la búsqueda e incrementa las opciones de éxito.

Elitesingles — una app de emparejamiento inteligente presente en más de 25 países. El algoritmo analiza tu perfil y gracias a ello, selecciona los usuarios más interesantes para ti, ofreciéndote empezar una comunicación con ellos. Elitesingles tiene muchos consejos para hacer que ligar sea más fácil y efectivo.

Los videochats como alternativa a las páginas web y apps de citas

Hemos nombrado varias plataformas de citas bastante útiles para padres solteros. Pero, ¿qué ocurre con aquellos que no tienen el tiempo para usarlas? Después de todo, registrarte, completar tu perfil con información, seleccionar y subir fotos, buscar una potencial pareja… todo esto consume mucho tiempo. Especialmente para una persona que nunca ha estado en este tipo de plataformas, todo esto crea dificultades. Afortunadamente, hay una buena alternativa, los video chats en línea.

Un videochat es una página web o aplicación que conecta gente completamente al azar a través de una videollamada (o mensaje de texto). Estos servicios no requieren registro y cuando buscas gente, puedes especificar algunos parámetros básicos. Todo pasa muy deprisa, la configuración es clara y la búsqueda es bastante rápida.

Los videochats son ideales para aquellos que simplemente no quieren un formato clásico de página web de citas y no quieren gastar su tiempo en ellas. El formato de video chat ha existido desde 2009 y no ha perdido su relevancia desde entonces.

Te recomendamos que prestes atención a varios video chats: Omegle, Chatrandom y CooMeet. Vamos a echar un vistazo a sus características:

Omegle — el primer chat al azar de la historia con una audiencia bastante grande y leal. Tiene una configuración simple, un diseño intuitivo y no necesitas registrarte, lo cual es muy conveniente.

— un video chat más funcional, que tiene salas de chat temáticas, un filtro de género y búsqueda por intereses. Una buena alternativa para aquellos que necesitan más funciones. CooMeet — una de las mejores opciones para hombres solteros que quieren conocer chicas. En https://кумит.рф/es el algoritmo solo les conecta con gente del sexo opuesto. Esta es la principal ventaja de CooMeet con respecto a sus competidores, en los cuales el filtro de género suele funcionar de forma bastante mediocre.

Si por alguna razón no has descubierto aún el formato de los video chats, te recomendamos que lo soluciones. Es una gran opción para la gente soltera que valora su tiempo.

Conclusión

Páginas web de citas, apps y videochats son la mejor forma de que los padres y madres solteros encuentren una pareja. Las situaciones en las familias son muy diferentes y las rupturas de las relaciones no significan que tienes que poner fin a tu vida personal. Al contrario, es una experiencia de la vida que te ayudará a construir relaciones más fuertes en el futuro.

Asegúrate de descubrir el formato de las citas en Internet y no te limites a un solo servicio. Hay cientos de opciones diferentes. Quién sabe cual acabará siendo tu pasaporte a una vida en familia feliz. ¡Te deseamos buena suerte y que conozcas solo gente interesante en Internet!