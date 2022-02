¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Año Del Tigre De Agua 2022: Durante más de 3.000 años, el calendario del Zodiaco chino se ha utilizado para predecir el futuro de la salud y la prosperidad. El Año Nuevo Chino comenzará el 1 de febrero de 2022. Para los nacidos después del 1 de febrero, será el Año del Tigre y el elemento es el Agua. Por lo tanto, será el año del «Tigre de Agua».»

Comprender la naturaleza del elemento Agua y del animal Tigre puede ayudarlo a lograr un próspero Año Nuevo. Profundicemos en lo que significan estas dos fuerzas y cómo usarlas para optimizar su salud este año.

Año Del Tigre De Agua 2022

Mirando la salud, el bienestar y la abundancia en el Año del Tigre de Agua.

Año Del Tigre De Agua 2022: El agua es el elemento del Yin. Puede ser sólido, líquido y gaseoso, y se transforma, se adapta y se mueve rápidamente. Es una fuerza poderosa que puede ser destructiva (piense en inundaciones y maremotos), pero también necesaria para que exista la vida. El setenta y uno por ciento de la superficie de la Tierra está cubierta por agua, y el cuerpo humano es más del 60% de agua. El agua es parte de nuestra naturaleza física y biológica.

El Tigre, por otro lado, tiene una conexión fija con el elemento de madera y encarna las características del Yang. Es valiente, audaz y orientado a la acción. Se cree que los que nacen bajo este signo son pensadores independientes ligeramente impacientes. Siempre están esperando para saltar y tomar el control de una situación. Tienen una naturaleza directa y son capaces de centrarse en sus objetivos con tenacidad. Una vez que hunden sus dientes y garras, no hay vuelta atrás para un Tigre.

Será importante equilibrar la energía Yang impetuosa del Tigre con la energía Yin de flujo libre del Agua al tomar grandes decisiones sobre la vida y la carrera en 2022. Mira antes de saltar a un mar turbulento. «Este año, sigue la corriente y no luches contra las corrientes porque drenarán tu energía «chi», o fuerza vital.

¿Cuál es tu signo zodiacal chino?

Si aún no conoces el zodiaco de tu animal, puedes encontrarlo a continuación:

Rata: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Buey: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Tigre: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Conejo: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Dragón:1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Serpiente: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Caballo: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Caprino: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Mono: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Gallo: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Perro: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Cerdo: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

Si nació en enero o principios de febrero, verifique las fechas de inicio del año Zodiacal. Es posible que tengas más influencias del año anterior porque fuiste concebido y desarrollado bajo ese signo zodiacal. Esto es similar a nacer en la cúspide de la astrología tropical occidental. Puedes mantener energías prenatales dentro de ti que interactúan bajo la influencia del Yin y el Yang.

Año Del Tigre De Agua 2022: Consejos De Salud

RATA

Año Del Tigre De Agua 2022: Las ratas son inteligentes, ingeniosas, versátiles y amables. Los nacidos bajo este signo son excelentes para ahorrar dinero, pero también tienen una tendencia a acumular y aferrarse a cosas que no les sirven en el hogar. Las ratas siempre están de guardia, tienen superpoderes sobrevivientes, pero demasiada vigilancia puede llegar a ser agotadora para este signo.

En qué centrarse en 2022:

¡Cuidar de los demás puede hacer que te olvides de cuidarte a ti mismo! La preocupación y la vigilancia pueden causar ansiedad y problemas relacionados con el estrés. Concéntrese en el alivio del estrés, el sueño y el cuidado personal este año. Dejar ir «cosas» que no necesitas apoyará tu fuerza vital Qi (chi). Preste atención a la dieta y use los principios del Feng shui para eliminar el desorden y apoyar su salud en el hogar.

BUEY

Año Del Tigre De Agua 2022: El Buey es realista, trabajador y honesto. Los nacidos bajo este signo son confiables y determinados y harán el trabajo. Son grandes líderes porque ponen su corazón en su trabajo y están dispuestos a arremangarse y hacer las cosas. Esperan lo mismo de los demás y tienen un generoso sentido de justicia y dedicación a su familia. Los bueyes también pueden ser testarudos y obstinados. Pueden quedarse atascados en patrones antiguos y ser rígidos con sus expectativas de los demás.

En qué centrarse en 2022:

El Buey es el adicto al trabajo por excelencia. Esta es una señal de que trabaja duro y juega duro, pero tiende a descuidar cosas como dormir, hacer ejercicio y una dieta saludable. Esto puede provocar fatiga y rigidez, especialmente en el cuello, los hombros, las rodillas y las caderas. Haz que cuidar de tu salud sea una prioridad este año, Buey. Tome descansos del trabajo para hacer ejercicio y descanse mucho de alta calidad.

TIGRE

Año Del Tigre De Agua 2022: Los tigres son inteligentes, vigorosos, de gran corazón y valientes. A los que nacen bajo este signo les gusta la atención y tienen grandes explosiones de energía y emoción. Pueden asumir más de lo necesario y pueden encontrarse sobrecargados y cansados.

En qué centrarse en 2022:

Los tigres quieren complacer a los demás y recibir reconocimiento, pero pueden ignorar sus propias necesidades en el proceso. ¡Es importante dormir lo suficiente y comer comidas regulares este año, Tigre! Es fácil dejar que el estrés y la ansiedad se acumulen en su cuerpo, y debe recordar liberarlos.

Establezca límites fuertes con amigos y familiares, y tome descansos después de períodos de actividad intensa. A los grandes felinos, como los gatos domésticos, les gusta jugar, estirarse y hacerse masajes corporales, así que pruebe un poco de yoga y trabajo corporal como el masaje tailandés en 2022.

CONEJO

Año Del Tigre De Agua 2022: El Conejo es tranquilo, seguro, amable e inteligente. Los nacidos bajo este signo prestan atención a los detalles, tienen buenas habilidades de razonamiento y están orientados a los objetivos, saltando hacia adelante a pasos agigantados. Los conejos tienen un aura suave y atractiva, y están asociados con la energía de la luna. Tienen una actitud positiva y son de buen carácter. Pueden ser muy sociales y asistir a muchos eventos, pero también necesitan su tiempo a solas. Esto puede significar que algunos de sus proyectos y relaciones pueden comenzar y detenerse.

En qué centrarse en 2022:

Los conejos siempre están ocupados haciendo algo. Al igual que el conejito Energizer, siguen y siguen. Pueden ser adictos a la adrenalina o sentirse atraídos por deportes extremos y estímulos (incluidos los videojuegos). Sus mentes activas, creativas e inteligentes nunca se detienen—pero esto puede dejarlos con demasiados compromisos y, en última instancia, llevar al agotamiento emocional y físico.

Este año, los conejos serían inteligentes al usar sus calendarios para programar tiempo para actividades restaurativas que no desencadenan adrenalina. No reserve en exceso y pase algún tiempo en la naturaleza para reiniciar. Comience una práctica de meditación y respiración para ayudar a equilibrar la ansiedad y la energía nerviosa. Limite el consumo de cafeína, azúcar y alimentos procesados.

DRAGÓN

Año Del Tigre De Agua 2022: El Dragón es enigmático, inteligente, espiritual y sabio. (¿Sabías que Bruce Lee era un Dragón? Los dragones son el único animal mítico en el zodiaco, y los nacidos bajo este signo pueden ser misteriosos y secretos, así como cálidos y carismáticos. El símbolo del Dragón sostiene una perla de sabiduría en sus garras. Los dragones tienden a buscar carreras que les permitan expresar y compartir esta sabiduría, y siempre buscan expandir sus conocimientos.

En qué centrarse en 2022:

Los dragones son generalmente sanos y no son tan propensos al desequilibrio. Sin embargo, llevan vidas ocupadas y a menudo estresantes y tienden a pasar por alto los problemas de salud hasta que son graves. Como buscadores de conocimiento, mantienen su propio consejo. La naturaleza impulsada y enfocada puede provocar fatiga y problemas para conciliar el sueño. Esto puede drenar su energía y llevar a la impaciencia y la melancolía.

Usa tu sabiduría para hacer de la salud una prioridad este año, Dragón. Incorpore actividades sociales y de bienestar, como caminatas al aire libre, en su horario diario. Hacer del sueño una prioridad, así como la dieta y el ejercicio.

SERPIENTE

Las serpientes son tranquilas, encantadoras, elegantes, pacíficas e inteligentes. Nadie puede predecir lo que la serpiente puede estar pensando, lo que la hace misteriosa y atractiva. Este signo está asociado con la medicina y la transformación debido a la capacidad de la serpiente para deshacerse de su propia piel. Los nacidos bajo este signo ejercen esfuerzo y energía cuando es necesario, especialmente cuando se sienten amenazados. Las serpientes pueden ser brillantes, artísticas y creativas, y también tienden a llamar la atención.

En qué centrarse en 2022:

Las serpientes son empáticas naturales y su capacidad para adaptarse y sentir la vibración de quienes las rodean las convierte en grandes sanadores y guías espirituales. En la superficie, las serpientes parecen tranquilas y relajadas, pero están listas para atacar cuando se presente la oportunidad. También pueden reaccionar sin pensar, especialmente si se sienten «pisoteados» o menospreciados, esto puede llevar a malentendidos, ataques y drama emocional. La serpiente necesita sentirse aceptada, comprendida y amada.

Sin tiempo para la renovación, la serpiente puede sufrir de sobreestimulación y estrés. Los cambios emocionales, como retirarse o arremeter, son comunes con este signo. Ten en cuenta las estaciones y el clima y ajusta las actividades en consecuencia, Serpiente. Especialmente en invierno, asegúrese de mantenerse a sí mismo con luz solar y vitamina D.

CABALLO

Los caballos son de espíritu libre, apasionados, brillantes y enérgicos. Son trabajadores y aportan una pasión dinámica a todo lo que hacen. ¡Los nacidos bajo este signo simplemente no pueden soportar el aburrimiento! Aunque son espíritus libres de corazón, no les gusta hacer las cosas solos y siempre están dispuestos a reunirse con los demás. Pueden correr caliente y frío con sus emociones, pero se mueven a través de ellas con facilidad y son rápidos para perdonar y olvidar. Son grandes compañeros y amigos leales.

En qué centrarse en 2022:

¿Sabías que los caballos son matriarcales? La naturaleza apasionada y maternal de este letrero puede hacer que se queden despiertos toda la noche trabajando o apoyando a un amigo que necesita comodidad. Los caballos son emocionalmente sensibles y pueden sufrir de soledad mientras que al mismo tiempo se ponen nerviosos si se sienten atrapados. Este es otro signo que es propenso al estrés y la ansiedad.

Este año, los caballos deben pasar tiempo con amigos al aire libre para satisfacer la necesidad de compañía y libertad. Prioriza los alimentos cocinados a fuego lento y evita los estimulantes, como el café, que te estimularán aún más. Utilice los principios del Feng shui para crear entornos domésticos y de trabajo que se sientan enriquecedores.

CABRA

Año Del Tigre De Agua 2022: La Cabra es tranquila, suave, simpática y resistente. Los nacidos bajo este signo son pacíficos, empáticos y orientados a la familia. Las cabras pensarán antes de actuar, subiendo a la cima de la montaña para ver desde todos los ángulos. Son empáticos hacia los demás, entienden ambos lados de una discusión y no se pelean por asuntos triviales. Son buenos terapeutas y jueces. Son bastante sociables y hacen amigos fácilmente. A menos que sean desafiados directamente, son amantes de la paz.

En qué centrarse en 2022:

Dado que las cabras están tan organizadas en detalle, pueden ser propensas a la perfección e indecisión. Tienen una terquedad interna que hace que se centren en las minucias, lo que puede causar que la preocupación se haga cargo. La salud de las cabras está influenciada por su entorno y los cambios estacionales, y pueden sufrir alergias, resfriados y similares.

Este año, las cabras pueden centrarse en la prevención al estar al tanto de las citas médicas regulares y practicar el autocuidado con frecuencia. Asegúrese de que está tomando sus suplementos y recibiendo luz solar. Coma de acuerdo con las estaciones y elimine los alimentos que sean inflamatorios y que contengan cortisol.

MONO

Los monos son juguetones, inteligentes, curiosos y despreocupados. También pueden ser estafadores que necesitan atención. (¡Piensa en el payaso de la clase!) Los nacidos bajo este signo son inteligentes, ingeniosos y divertidos para estar cerca. Hacen una gran compañía. Pero como son tan impulsivos, también pueden ser descuidados y asumir riesgos que dañan a quienes los rodean. Los monos tienen una capacidad de atención corta y se aburren fácilmente. Experimentan cambios emocionales y tristeza, pero pueden ocultarlo con su naturaleza de broma. Son competitivos y pueden volverse celosos y guardar rencor si se sienten rechazados.

En qué centrarse en 2022:

Los monos son siempre el alma de la fiesta, que puede llevar al agotamiento, abrumar, y mal enfoque. Dado que valoran el amor y la atención, es posible que se preocupen demasiado por lo que los demás piensan de ellos y opten por calmar los sentimientos heridos con alimentos poco saludables o alcohol. Siguen las últimas tendencias, (Monkey see, Monkey do!) pero se aburren cuando no ven resultados. Saltar de un régimen de salud al siguiente puede no ser tan bueno para su salud.

Los monos harían bien en prestar atención a las emociones que los desencadenan este año. Busque una rutina de salud consistente estableciendo metas, trazando pequeños pasos para alcanzarlas y buscando apoyo cuando lo necesite. Encuentra un compañero o únete a un grupo que haga que el ejercicio y la alimentación saludables sean interactivos y divertidos.

GALLO

El Gallo es observador, trabajador, valiente y orgulloso. A los nacidos bajo este signo les gusta liderar y no seguir. Anhelan el orden, toman decisiones rápidas y se guían por la perfección. Son feroces en la lucha por lo que quieren y son grandes aliados. Necesitan reconocimiento por su trabajo y no les gusta la oposición. Los gallos son hacedores que se comprometen con muchas responsabilidades, a veces asumiendo más de lo que es posible. Pueden volverse dominantes y controladores cuando quieren que las cosas se hagan a su manera. Tienen una tendencia a pensar en términos de blanco y negro y pueden entrar rápidamente en modo de defensa.

En qué centrarse en 2022:

Dado que los gallos a menudo necesitan que otros vean su lado de las cosas, pueden ser propensos a los destellos de temperamento y los arrebatos emocionales. Sentirse incomprendido y no apreciado puede hacer que su vida familiar sea estresante, y las personas pueden caminar con cáscaras de huevo a su alrededor. Este letrero puede microgestionar y adoptar un enfoque práctico que los deja hasta las 3 a.m. rehaciendo un proyecto hasta que esté terminado. Esto puede llevar a abrumar y desencadenar que el sistema nervioso esté en un estado constante de lucha o huida.

El sueño reparador es importante para los gallos, y los ayudará a despertarse refrescados cuando salga el sol. Prueba la respiración artificial como una herramienta para controlar tu sistema nervioso para que puedas controlar tu energía y tu estado de ánimo.

PERRO

Los perros son leales, juguetones y generosos. Los nacidos bajo este signo son grandes colaboradores. Les gusta la estructura y una jerarquía clara y estarán a la altura de la ocasión para llevar a los equipos al éxito. Sin embargo, sin compañía, el perro puede sentirse abandonado y solo—pero también puede animarse rápidamente con una llamada telefónica. Los perros son grandes padres y hermanos, asegurando que todos reciban un trato justo.

En qué centrarse en 2022:

Tomar la iniciativa o ser el «perro superior» puede ser agotador para este signo. Es posible que se encuentre saltando para ayudar a los demás y se olvide de cuidar de sus propias necesidades. Las largas horas pueden llevar a no dormir lo suficiente, a comer en horarios irregulares o a disfrutar de alimentos reconfortantes. Esto puede dejarte, bueno, enfermo como un perro. Sin límites y estructura para su estilo de vida, su hogar y su vida personal pueden desordenarse y sentirse abrumadores.

Apégate a un horario para que puedas administrar tu energía y también hacer tiempo para jugar. Cuídate primero, o de lo contrario no podrás ayudar a los demás. Habla si sientes que no te están escuchando. Tenga cuidado con los vampiros de energía que se sienten atraídos por su naturaleza útil y pueden sabotear su régimen de salud.

Concéntrese en mejores opciones de alimentos consumiendo alimentos limpios y orgánicos y en horarios regulares para apoyar la digestión. Considere agregar algunos probióticos o enzimas digestivas. Organice su hogar utilizando los principios del Feng shui para crear un santuario restaurador que apoye su salud.

CERDO

Año Del Tigre De Agua 2022: Los cerdos son afortunados, generosos, humorísticos y compasivos. Los nacidos bajo este signo siempre parecen estar pasando un buen rato. Les encanta disfrutar y disfrutar de la vida, y se sienten atraídos por el lujo y la fama. Tienen una perspectiva optimista y no se preocupan demasiado por el futuro. Puede contar con ellos para aprovechar al máximo la vida en tiempos difíciles. Cuando la vida les da limones, hacen limonada, o en este caso, si están atrapados en el barro, ¡encuentran trufas!

Los cerdos son excelentes para encontrar oportunidades, pero pueden tener dificultades para aferrarse a ellas. A menudo sienten la necesidad de «mantenerse al día con los vecinos» y pueden gastar su dinero muy rápidamente.

En qué centrarse en 2022:

La naturaleza indulgente del Cerdo puede significar que aquellos nacidos bajo este signo pueden ceder a la gratificación inmediata y posponer asuntos importantes. Esto puede crear caos y desorganización innecesarios en el hogar, la carrera y la salud.

También puede llevar a sentirse abrumado e indeciso y «atascado en el barro». «Si naciste bajo este signo, haz que sea una prioridad mantenerse al día con la consistencia este año. Acostúmbrate a tomar pequeños pasos para hacer grandes cambios. ¡Con el tiempo, lo conseguirás!