Anitta, de 28 años, está saliendo con el empresario estadounidense Michael Chetrit. La información fue confirmada por la propia cantante en una entrevista con la radio FM O Dia. El chat se realizó a fines del mes pasado, pero retumbó el jueves (13).

Cuando se le preguntó si estaba saliendo con un multimillonario, como especulaba la prensa, la funkeira respondió: “No reviso la cuenta bancaria de las personas con las que salgo”. “Reviso mi cuenta bancaria”, dijo. “¡Si el mío es grande, es genial!”

Dijo que no le importaba el estado financiero de las personas con las que tenía relaciones. “No me importa si la [cuenta bancaria] del buffet es grande o pequeña”, dijo. “Su nombre es Michael y eso es todo, ahora si la cuenta bancaria está en auge, si es grande, si es pequeña, si tiene dinero o si no, no lo sé y no quiero saber. ”

En otro momento, reveló que su novio ya está integrado a su vida. Fue entonces cuando comentó que estaba intentando ralentizar el trabajo. “Ya no quiero la vida que tenía antes: ¡mucho trabajo, mucha gente, mucho de todo!”, Evaluó.

“Mi novio entró a la habitación aquí antes para hablar conmigo en el hotel y me dijo: ‘Chicos, pero están en una habitación pequeña, ¿por qué no compraron una habitación grande?'”, Dijo. “Y dije, ‘¿Por qué hay tanta gente en la habitación? Yo digo,’ Oh, hay poco espacio. ¿Esperar afuera? No hay mucho espacio aquí ‘. ¡Tengo esa excusa hoy en día!”

Chetrit comenzó a ser nombrado novio de Anitta en marzo, cuando apareció junto a la cantante en su fiesta de cumpleaños en Miami. Luego fueron sorprendidos besándose en el cumpleaños del rapero Travis Scott.

El empresario trabaja en el sector inmobiliario de Nueva York.

Su familia es propietaria del Grupo Chetrit, mientras que él mismo fundó Chetrit Ventures, una firma de inversiones. Se graduó de la Escuela de Diseño Parsons.