Ambos fueron vistos en el mismo evento privado este fin de semana.

Angelina Jolie y The Weeknd son vistos juntos de nuevo y los rumores de romance comienzan a ganar más alas. Ambos estuvieron en un evento privado en Los Ángeles este fin de semana.

Según la Página Seis, la Estrella de ‘Maléfica’ y el cantante de’ Luces Cegadoras ‘ fueron fotografiados en el mismo espacio, pero con diferentes compañías. Mientras que la actriz fue vista sentada junto a sus hijas Zahara, de 16 años, y Shiloh, de 15, The Weeknd estaba con un grupo de amigos.

Las imágenes están siendo destacadas en una cuenta de fans de Twitter:

The Weeknd, Metro Boomin & Angelina Jolie last night in LA. pic.twitter.com/YYxDg1IbO5

— The Weeknd World (@WorldTheWeeknd) July 11, 2021