A pesar de que Angelina Jolie quería seguir viviendo cerca de Brad Pitt, estando a cinco minutos de su casa, la actriz decidió subastar un regalo ofrecido por su ex marido. Se Trata de una rara pintura, que representa un paisaje marroquí, hecha por Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial.

De acuerdo con la página Seis, el único marco hecho por el primer ministro británico podría valer 2,5 millones de libras (2,8 millones de euros), aunque la actriz estadounidense comienza pidiendo 1,5 millones de libras (1,7 millones de euros). La casa de subastas Christie’s anunció que la subasta se realizará a principios del próximo mes.

La obra fue un regalo del actor a Angelina cuando todavía estaban casados. Es que Brad, siendo un gran coleccionista de arte, compró el cuadro en 2011 para la madre de sus seis hijos, Maddox, de 19 años, Pax, de 17, Zahara, de 16, Shiloh, de 14, y los gemelos Knox y Vivienne, de 12.

Según el sitio, Brad Pitt habrá estado interesado en el trabajo de Churchill después de haber hecho la película ‘Inglourious Basterds’ de Quentin Tarantino en 2009. Parte de la colección de la familia Jolie (colección de la familia Jolie), la pintura “Torre de la Mezquita de Koutoubia” fue creada por Churchill en Marrakech, Marruecos, en 1943, para el presidente Franklin D. Roosevelt.

“Tower of the Koutoubia Mosque” painted by Winston Churchill in #Morocco as gift for Franklin D. Roosevelt — is being sold by #AngelinaJolie @ChristiesInc https://t.co/IShRfdQQuv pic.twitter.com/1GxdVjefCx

— Arab News (@arabnews) February 1, 2021