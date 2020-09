Up Next

Esta presunción del actor parece ser real. Es que según el periódico The Mirror, Jolie está “furiosa y completamente conmocionada por Brad haber bajado tan bajo”. De hecho, lo que la artista esperaba era que Pitt se mantuviera discreto, algo que no ha sucedido.

“Llevar a Nicole a Miraval en el aniversario de su boda anterior… Brad sabe exactamente lo que está haciendo y la reacción que provocará en Angelina”, dijo una fuente a Us Weekly. “Simplemente no quiere saber si va a atacar. Él espera que esto suceda”, agregó la misma fuente.

Este viaje no fue bien visto por la artista.

