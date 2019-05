Angela Ahrendts Comparte las Lecciones que Aprendió Mientras trabajaba en Apple

Ex Apple retail jefe de Angela Ahrendts a la izquierda de la compañía el mes pasado, y antes de su partida, ella se sentó a compartir sus pensamientos sobre sus experiencias en Apple en LinkedIn Hola lunes podcast.

Apple contrató a Ahrendts en 2014, después de que el CEO de Apple, Tim Cook se escuchaba de abril de 2013 TED talk sobre “el positivo y el poder transformador de la energía humana.” Cook dijo ella después de ese momento que él sabía que ella era “debe ser [de Apple],” que era el “momento crucial” en su decisión de abandonar su papel como CEO de Burberry y unirse a el equipo directivo de Apple. “Él estaba muy tranquilo, y es tan profundo y tan sólo la forma en que lo dijo…” ella dijo. “Nunca había tenido que en la interacción con otra persona.”

carreras de la Conmutación y dejando a la moda para una empresa de tecnología hizo su “muy inseguro”, y ella dice que ella pasó seis primeros meses en Apple “bastante silenciosa” porque ella quería escuchar a conseguir sus cojinetes y ganar confianza en su papel.

[Apple] fue una titánica negocio minorista en ese punto, con 55.000 empleados en todo el mundo. Y así, está bien, quizá estoy aquí porque soy un líder y tal vez estoy aquí porque soy un builder de la marca. Yo no iría tan lejos como decir visionario, pero me encanta mirar dos o tres años y la sensación de que lo que viene y de advertencia a todo el mundo y la unión de todos en torno a una estrategia para estar preparados para eso.

Obtener en su carril, traer sus regalos a la mesa, a la derecha? Ellos no esperan que usted aprenda – a la que estás acostumbrado a ser el CEO de una industria que creció en 30 algunos años impares. Estamos acostumbrados a saber de todo. Y ahora vas en un alto nivel y usted no sabe nada, pero no, espere un minuto: Usted sabe lo que hacer.

Según Ahrendts, aprendió tres cosas durante su tiempo en la Manzana: no olvides nunca de donde vienes, se mueven más rápido de lo que jamás podría imaginar, y nunca te olvides que tienes una mayor responsabilidad.

Ahrendts dijo que cuando ella se unió a Apple y salió a visitar las tiendas minoristas, que ella iba a escuchar frases como “Steve dijo que nuestro trabajo era para enriquecer la vida,” y “Steve dijo esto y escribió eso.” Mientras que ella podría haber descartado eso, ella no lo hizo.

yo podría haber arrojado todo eso, pero [pensé] no vamos a codificar. Vamos a proteger. Por lo tanto, mi primera lección, lo que he aprendido de ellos después me golpeó 140 tiendas (lo que me enseñó) es no olvidar nunca de donde vienes, y usar eso como su fundación.

En la segunda lección, que las cosas se mueven rápidamente, Ahrendts, dijo que los clientes esperan de liderazgo para el cambio y adaptarse a los tiempos y la tecnología actual. Apple quería minoristas líderes a “moverse rápido, rápido”. “Así que nos libramos de todos los manuales, se deshizo de todo, empezó a hacer tres minutos en YouTube”, dijo Ahrendts. “Es que estamos unidos y alineados 70,000 [los empleados de las tiendas alrededor del mundo.”

Ahrendts’ última lección, una mayor responsabilidad a la humanidad, suena como algo que el CEO de Apple Tim Cook y otros ejecutivos de Apple han dicho muchas veces antes.

La tercera cosa que era, nunca te olvides que tienes una mayor responsabilidad. Que no es sólo acerca de la operación de las tiendas, no es sólo acerca de la venta de los teléfonos, no lo es. Usted tiene una mayor responsabilidad. Y tal vez eso es lo que Steve quería decir cuando habló de enriquecer las vidas y, y, cuando él hablaba de las artes liberales y de la tecnología y el impacto que podría tener sobre la humanidad.

no me atrevo a utilizar la palabra a la humanidad, pero me gustaría hablar con los equipos sobre el impacto que podría hacer en su comunidad. Y eso es lo que el día de Hoy en Apple experiencia, la cual es gratuita, enseña. No es una coincidencia que no es sólo la enseñanza de las artes liberales: cómo hacer un mejor camarógrafo o fotógrafo o desarrollador de la aplicación o el músico. Lo que mássí, yo creo que eso es lo que vas a necesitar en el futuro. Pero yo también creía que tal vez artes liberales fue un poco de lo que faltaba en la [Apple] tiendas.

Así que, tienes que mirar hacia atrás. Usted tiene que olvidar nunca de donde vienes. Usted está a sólo un mayordomo en un período muy corto de tiempo. Vas a girar a la batuta. Yo siempre digo que nunca me pide un título, nunca de pedir un aumento, nunca he pedido nada. Todo lo que he hecho es tratar siempre de hacer lo mejor para la empresa en ese momento y todo lo demás cae en su lugar.

Así que creo que mi consejo para la próxima generación sería “desinteresado” y hacer un impacto increíble.