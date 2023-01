ÁNGEL ÁLVAREZ PARTIÓ A LA GLORIA DE DIOS

¡Clickear Stars! (Votos: 4 Promedio: 5 )

Hoy has partido a un viaje sin retorno y con mucha tristeza te despido, ahora disfruta de la gloria de Dios.

Ángel Alvarez Leyva

Q.E.P.D.

Estimado Ángel, recuerdo como si fuera ayer el día en que nos conocimos, lo recuerdo de una forma tan vívida que me parece mentira que hoy ya no estés físicamente: cuando hace apenas dos (2) días nos encontramos para celebrar los once meses de nuestro nieto Noah Uribe Álvarez.

Esto de las despedidas, es una de las cosas humanas más dolorosas que jamás he podido entender, y hasta ahora sólo me he resignado a aquella frase que dice que “la vida es así”, que nacemos y morimos, o que cada uno tiene su “fecha de vencimiento”… como todas las personas, sé que la muerte nos alcanzará algún día, pero espero que tarde mucho en llegar… lastimosamente, para ti mi querido amigo y consuegro ese día llegó; llegó sin avisar, sin prepararnos para resistir el dolor; para esta ausencia que desgarra el alma de tu esposa Dalila, para la herida que deja tu partida en el corazón de tus hijos y demás familiares, tal vez no tenga cura, tan sólo podemos aprender a vivir con ella.

Miro las fotos del matrimonio de nuestros hijos Erithk y Zayda, los cumpleaños de la familia, Navidad y Año Nuevo, recuerdo tus sonrisas y acertadas opiniones, todas las anécdotas contadas, etc. de tanto recordar estas cosas, ayer dormí tranquilo, cuando en la madrugada de hoy Santy muy acongojada me pasa la voz de tu partida, me invadió una gran soledad; nadie está preparado para buscarte y no encontrarte allá arriba.

Gracias Ángel, agradezco tu amabilidad y empatía conmigo; la generosidad, solidaridad y sinceridad con tu familia, el esfuerzo que hiciste al criar a tus hijos, inculcarles valores y principios, por apoyarlos e incentivar la confianza en sí mismos; en ellos tu vivirás siempre, en sus ojos y en el parecido de sus rostros.

Qué difícil es despedirse! Qué difícil es entender que físicamente no volveremos a verte. Pero yo te recordaré con la mejor de tus sonrisas y el mejor de los conceptos y cariño. Hasta siempre Ángel, que Dios te bendiga y te proteja en este nuevo camino.

¡Oh Dios! ¿A dónde van a parar tantos sueños y recuerdos? ¿En cuál pedacito de universo su ser se asentará? ¿Cómo habrá de ser su nuevo hogar? ¿Acaso nos está viendo por alguna ventanita del “más allá”? ¿Vendrá de visita alguna vez al “más acá”?…

Sus restos serán velados en la calle Santa Rosa 156 Buenos Aires (frente al restaurante Chelito). Víctor Larco Herrera