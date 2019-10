Según un post oficial en los foros de la Comunidad de Samsung, One UI 2.0 beta basado en Android 10 llegará pronto a los smartphones. Samsung confirmó que las variantes surcoreanas de la familia Samsung Galaxy S10 serán las primeras en usar la versión beta.

Android 10 llegará mucho más rápido al Galaxy S10.

Para que no haya confusiones, cuando hablamos de la familia Galaxy S10 hablamos de Samsung Galaxy S10, S10 Plus y S10e. Galaxy S10 5G no está incluido en este primer lanzamiento.

Presumiblemente, Samsung seguirá exactamente los mismos pasos que el año pasado con el lanzamiento inicial de la nueva interfaz One UI Android. Puso la versión beta a disposición de los modelos surcoreanos y luego los empujó lentamente hacia otros países-incluidos los Estados Unidos-poco tiempo después.

Al igual que en la versión beta del año pasado, habrá un pequeño número de invitaciones colocadas en la aplicación Samsung Members para modelos coreanos de la familia Galaxy S10. Este número limitado de slots probablemente se llenará rápidamente y Samsung abrirá nuevas ranuras en otros países.

Samsung no reveló una fecha definitiva para abrir las ranuras beta de One UI 2.0, pero dice “pronto”. Es una apuesta segura que esto sucederá antes de fin de mes.

Curiosamente, los últimos topos gamma de Samsung – el Samsung Galaxy Note 10 y Note 10 Plus – no parecen formar parte de esta primera fase beta. Es probable que estos dispositivos formen parte de la versión beta, pero aparentemente no al principio.

Independientemente de eso, si Samsung lanza esta versión beta a finales de octubre, será nominalmente más rápida que el año pasado. Es que en 2018 este programa beta no comenzó hasta mediados de noviembre. Así que es seguro decir que el Android 10 llegará mucho más rápido al equipo que el Android 9 Pie.