En Instagram, el tenor italiano dijo: «Queridas Kim y Kourtney, me siento tan honrado de que las dos adoren mi voz y siempre estaré feliz de cantar para ustedes, pero sepan que hay otro artista más joven y mucho más útil, Matteo Bocelli, a quien su madre, Kris Jenner, conoce muy bien».

La relación de Kourtney y Kim Kardashian ya ha estado marcada por varios momentos de tensión a lo largo de los años. No fueron pocas las veces que las hermanas discutieron y uno de sus más recientes desacuerdos ocurrió a causa de sus respectivos matrimonios.

