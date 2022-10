Ex Fiscal Echaíz nunca dijo nada de los 37 millones en sobornos al entorno de Alan García

By

Qué raro que la ex fiscal de la nación y hoy congresista Gladys Echaíz no haya bloqueado las cuentas de Alan García antes y se habría hecho de la vista gorda. Sin embargo, ahora sí se le abren los ojos de par en par ante una denuncia contra el actual mandatario Pedro Castillo que aún está en proceso de investigación preliminar sin pruebas como las del ex presidente fallecido .

Los mandatarios, empresarios y altos funcionarios sobornados por Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que protagonizó la mayor trama corrupta de Latinoamérica, no podrán disfrutar de parte de su botín oculto en Andorra. Una jueza del Principado ordenó el pasado marzo mantener congeladas 30 cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA) y una en el Credit Andorrà, con un saldo total de 52,2 millones de euros (51 millones de dólares), según los documentos que tuvo acceso la prensa nacional y extranjera.

Los fondos pertenecen a exdirigentes, empleados públicos y testaferros que cobraron de la compañía de infraestructuras a cambio de la adjudicación de obra pública. Y entre las fortunas trabadas, figuran tres millones de euros (2,9 de dólares) en depósitos y cuentas opacas vinculadas a empresarios y altos funcionarios que ejercieron durante el segundo mandato del fallecido expresidente peruano Alan García (2006-2011). También, 34 millones de euros (33,5 millones de dólares) conectados con excargos y hombres de paja del exjefe de Gobierno de Panamá, Ricardo Martinelli (2009-2014).