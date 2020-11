Up Next

Hasta la fecha, la embajada china en Portugal no ha comunicado una decisión similar.

Rusia, Italia y Etiopía también se ven afectadas por esta medida, y esta semana las embajadas chinas en el Reino Unido, Bélgica, India, Filipinas, entre otros países, anunciaron que Beijing decidió “suspender temporalmente” la entrada en el territorio de ciudadanos no chinos de estos países.

By