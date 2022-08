Amber Heard obligada a vender casa de un millón de euros

By

Amber Heard obligada a vender casa: La actriz habrá obtenido más de medio millón de euros de la venta.

Amber heard vendió su mansión en California después de perder la demanda por difamación en la corte contra Johnny Depp.

Se revela que la actriz, de 36 años, propiedad de amber heard valorizada vendió la propiedad por más de 1 millón de euros, obteniendo así más de medio millón.

Cabe recordar que Amber fue condenada en un tribunal al pago de una indemnización de 10 millones de euros debido a un artículo publicado en 2018 en el que indicaba que había sido víctima de violencia doméstica.

Solicitud de Amber Heard para un nuevo juicio con Johnny Depp es rechazado

Amber Heard volvió a perder ante Johnny Depp. La actriz vio que se le negó la solicitud para la celebración de un nuevo juicio en el caso de difamación con su ex marido.

La decisión se tomó sobre la base del rechazo del argumento de que uno de los jurados fue elegido incorrectamente.

En junio de este año, Heard fue condenada a pagar una indemnización de 14 millones de euros a Depp por difamación contra el actor, aunque ella misma será indemnizada en dos millones de euros por haber sido difamada por el abogado del ex compañero.