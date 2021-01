Wondery fue fundada en 2016 en los Estados Unidos, es una de varias startups de podcasts que se han convertido en un éxito en los últimos años, obteniendo un gran interés en términos de oyentes y publicidad. Fue en Wondery donde nacieron los programas ‘Dr. Death’, ‘Dirty John’y’ The Shrink Next Door’.

No se reveló el monto de la transacción, pero una fuente cercana a la demanda indicó a la publicación que rondará los 300 millones de dólares.

No se reveló el monto de la transacción, pero una fuente cercana a la demanda indicó a la publicación que rondará los 300 millones de dólares.

By