La compañía dijo que está “en negociaciones activas con varios clientes potenciales”, que pueden incluir otros minoristas, pero no proporcionó detalles.

Amazon One utiliza la palma “única” de cada individuo, una alternativa a otros identificadores biométricos, como la huella digital, reconocimiento de ojos, o facial.

El gigante tecnológico estadounidense informó que instalará el sistema en las tiendas minoristas de Amazon Go, comenzando con dos tiendas en la ciudad que la vio nacer, Seattle, Washington.

El sistema llamado Amazon One fue anunciado como “una forma rápida, conveniente y sin contacto para que las personas usen su palma para realizar actividades cotidianas, como pagar en una tienda, presentar una tarjeta de cliente, ingresar a un establecimiento como un estadio, o en el trabajo, más fácilmente”.

