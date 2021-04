En la vida hay situaciones caricaturescas, tanto a nivel personal como profesional. El gigante Amazon admitió recientemente que sus trabajadores tienen que orinar en botellas de agua durante los turnos.

La acusación inicial vino de un congresista estadounidense, pero en ese momento la compañía negó tal escenario.

Amazon se disculpó con el congresista que hizo la acusación

La controversia comenzó la semana pasada debido a un miembro demócrata de la Cámara de Representantes, Mark Pocan, quien dijo en un mensaje publicado en la red social Twitter que “el hecho de pagar 15 dólares por hora”, no hace de Amazon un “lugar progresista para trabajar”.

Paying workers $15/hr doesn't make you a "progressive workplace" when you union-bust & make workers urinate in water bottles. https://t.co/CnFTtTKA9q

— Rep. Mark Pocan (@repmarkpocan) March 25, 2021