Desde los inicios de la humanidad los amarres de amor han estado presentes. Los conjuros y hechizos para el amor forman parte de mitos e historias de antaño. Su permanencia en el tiempo se ve motivada a la incansable lucha por encontrar a nuestra alma gemela. Nuestra pareja perfecta, nuestra razón de ser. Demás esta señalar la marca que dejaron en nuestra historia dichos rituales.

Cuando pensamos en amarres, conjuros y hechizos solemos asociarlos con cualquier tipo de ritual o misticismo. No obstante, cuando nos referimos a los posibles usos para las relaciones amorosas, es indudable que cada uno de estos se encarga de algo puntual. Hacer amarres de amor podría ser la solución en algunos casos, en otras un hechizo será la respuesta idónea.

Para poder asegurarnos de alcanzar nuestro propósito con estos ritos, es importante poder diferenciarlos entre sí. De esta forma podremos entender que, para reforzar una relación amorosa ya existente, solo necesitamos un hechizo para enamorados. Obvio, esto implicaría que los dos miembros de la relación tengan conciencia de su unión.

Cuando la otra persona no tiene el mismo nivel de interés o sentimiento que la persona enamorada, es que entran en juego los amarres de amor. Este método es utilizado para ejercer una especie de dominio afectivo sobre la voluntad y deseos del otro.

Los conjuros, por otra parte, serán utilizados tanto en hechizos como en amarres de amor. Estos son fundamentales para la efectividad de los ritos. Motivados a que nos obliguen a utilizar el poder místico de nuestra voz para evocar al universo en sí. Para que nos ayude a alcanzar los objetivos deseados.

Los mejores amarres de amor

Si bien los amarres de amor buscan captar o atar al otro individuo a una relación. Es importante destacar que no deben usarse para ejercer un dominio total en la voluntad del otro. Los amarres de amor, ven su escuela mística bajo las prácticas astrológicas de magia blanca o de la luz.

Lo que se busca con ellos es formar un espacio mejor o ideal para que se fortalezca el afecto entre ambas personas y con ello limpiar las energías que fluyen en la relación. Si así lo quieren los astros, los objetivos serán alcanzados.

Pero si no se encuentran a su favor, tenga por seguro que podrá notarlo al obtener una reacción no deseada. Cada persona cuenta con un destino predeterminado por los astros, esto es inequívoco. Lo que deba suceder, sucederá.

Algunos amarres contarán con una tasa de efectividad más alta según el objetivo que estos buscan alcanzar. Si bien es cierto que podemos realizar amarres en casa, es aconsejable consultar con hechiceras profesionales en amarres, hechizos y conjuros.

Amarre poderoso con tres velas rojas

Como es de imaginarse, los aromas, colores y algún que otro componente, como la ropa íntima, son partes esenciales para el correcto funcionamiento de la gran mayoría de los amarres de amor. Esto es al punto tal, que inclusive se considera que la luz que generan las velas, forma una energía esencial para conseguir el objetivo del amarre.

Para realizar este amarre debes contar con los siguientes elementos:

Una prenda de ropa interior de tu pareja deseada

Tres velas rojas

Bolígrafo de tinta roja y papel

Miel

Brillantes, escarcha o pedrería de color rojo

Recipiente

Cuando tengas todos los elementos mencionados, tendrás que ubicar la ropa íntima dentro del recipiente. Y sobre el mismo, deberás colocar la escarcha o brillantes rojos. Tendrás entonces que escribir vuestros nombres completos juntos, uno al lado del otro. Y dejar el papel dentro del recipiente. La miel, por último, será agregada por encima de la ropa interior, adhiriéndose a todos los demás elementos.

Debes encontrar un lugar apartado y calmado de tu casa, dejar el recipiente con las 3 velas rojas a su alrededor. Las velas deben ser encendidas y dejar que se consuman durante toda la noche. Una vez haya amanecido la luz del alba, retira la ropa íntima del envase y déjala secar al sol.

Si hacéis este amarre con convicción, asegurara una mejora notoria en la comunicación entre ambos individuos. Reducirá las discusiones y suavizará los roces entre ambos. Podrán recuperarse el cariño y serán capaces comunicarse mejor como pareja.

Un fuerte amarre de amor con fotos

Los rituales que utilizan fotografías impresas incrementan con creces la efectividad de las mismas. Son las imágenes que visualizamos en nuestra psiquis y que envían nuestra intención al universo. De esta manera, el cosmos declara nuestro objetivo, ese que queremos con toda el alma.

Si hablamos de los amarres de amor más utilizados, en definitiva, podemos decir que este es uno de esos. Ya sea por lo efectivo que es o por lo fácil de realizar. Es muy importante, no obstante, de no abandonar la fe al practicarlos. Enfocar todas tus energías en proyectarte juntos en esa relación con esa persona especial.

Debes tener a la mano todos los siguientes elementos:

Hilos o cordones rojos

Fotografía de la persona amada

Fotografía del pretendiente

Caja con tapa o un cofre

Un bolígrafo

Inicia este amarre para amantes anotando en ambas fotos las fechas de nacimiento de los dos individuos y sus nombres. Así como también el deseo de unión entre ambos. Es de suma importancia este paso para el éxito de este amarre, así que no puedes omitir este paso.

El siguiente paso sería unir ambas fotos. Ya sea frente a frente o por la parte trasera. Juntarlas amarrando con el hilo rojo varias veces. Luego debes colocarlas todas dentro del cofre o recipiente con tapa. Mientras te enfocas en la unión exitosa y le pides a las fuerzas cósmicas que colaboren con tu propósito amoroso.

Coloca el recipiente en un lugar oscuro, como debajo de tu cama, en un gabinete de la cocina o adentro de tu closet. Cabe mencionar que colocando este recipiente bajo tierra se esperan unos mejores resultados y una efectividad aún mayor.

El más efectivo de los amarres de amor con orina

El uso de fluidos corporales potencia de forma impactante el poder de este amarre. Esto es porque con ellos se consigue crear una unión íntima entre los individuos en cuestión. Se genera una conexión singular e irrompible.

Podemos decir que este ritual constituye uno de los amarres de amor más potentes y eficaces. Tan solo debes de contar con los siguientes componentes:

Una vela de color rojo

Una prenda de ropa interior de la persona amada

Un recipiente con la orina del pretendiente

Un recipiente grande

Para comenzar con este muy potente amarre, tienes que conseguir un lugar tranquilo y sereno. Deberás enfocar todas tus energías, tu esencia del corazón y proyectar en tu mente ese futuro jovial con esa persona especial para ti.

Entonces deja dentro del recipiente la ropa íntima de esta persona y sirve tu orina dentro del mismo. Tienes que asegurarte de empapar muy bien toda la prenda con tu orina.

Una vez realizado el paso anterior, tendrás que poner el recipiente en el lugar tranquilo que elegiste. Y tendrás que prender la vela roja justo delante del mismo. Comenzarás a canalizar la magia de los cuerpos celestes para que este individuo, que es protagonista de este amarre solo pueda pensar en ti. La vela roja deberá consumirse en ese lugar durante toda la noche.

Ahora solo resta aguardar a que llegue el otro día. Para que agarres el recipiente y lo coloques con todos los elementos internos en la una bolsa plástica cerrada y lo arrojes en la basura. Con un excelente efecto de enamoramiento y con la capacidad de hacer permanecer parejas unidas, este amarre es uno de los más reconocidos que hay.

Renueva tu relación con los mejores hechizos para el amor

Por fuertes que sean los sentimientos amorosos entre 2 individuos. Siempre existe la posibilidad de que, con el paso del tiempo, disminuyan poco a poco. Muchos lo toman como una faceta por la que corre la relación en algún momento de su historia juntos.

Esto no debe tomarse a la ligera, puesto que puede con llevar a separaciones. Es común que cuando uno de los miembros de la relación se da cuenta, comience a sentir preocupación. Producto del temor a la separación mencionada.

Debido a esto, toma medidas para reavivar las llamas de la pasión en su unión afectiva. Entre algunas podemos mencionar tratar de enamorar de vuelta al otro individuo. Tratar de mejorar las comunicaciones e intentar acercarse más al otro.

Aun así, por lo general, esto suele ser en vano, puesto que las buenas intenciones no solo bastan para reavivar la llama del amor en una relación. En muchas ocasiones termina siendo casi obligatorio el uso de hechizos para el amor para salvar la relación de pareja. Siendo estos ritos los elegidos por expertos para retomar la paz en la relación y reunificar en comunión a la misma.

El hechizo de regeneración amorosa, tira del vínculo ya existente entre los 2 individuos enamorados. Para esto es necesario que ambos se encuentren en la misma frecuencia. Con amor aun latente y con las ganas de continuar con su unión.

Es por ello que se intenta fortalecer ese vínculo ya existente entre ambos. Buscando eliminar todos los inconvenientes que puedan estorbar entre la alegría de los dos.

Hechizos para el amor con magia blanca

Para reafirmar a una persona en tu relación, volverle tu media naranja, necesitarás de la radiante luz, los vibrantes colores y una muy fuerte determinación. Estos son solo algunos de los componentes para realizar este fácil hechizo. Una vez que cuentes con todos los componentes mencionados, tendrás que conseguir:

5 o más velas de diferentes colores

Miel

Un cordón o cinta de color rojo

Sin duda, es un hechizo en extremo eficaz, puesto que aprovecha el mutuo sentir de los dos. Permite enfocar estados favorables de la conciencia. Ayuda a conseguir la paz en la relación y da excelentes vibras a su vivienda.

Deberás de empezar por poner muy cerca una de otras las cinco o más velas de distintos colores, y atarlas fuerte con la cinta roja. Acto seguido, impregna las velas con un montón de miel. Fíjate bien como se llena cada mínimo espacio entre ellas; mientras vociferas el nombre de tu pareja y el tuyo.

Tendrás que realizar esto durante, por lo menos, quince minutos. Dando gracias al cosmos por su unión y canalizando tu noble objetivo. Enfócate en lo que será una nueva faceta de armonía, pasión desmesurada y mucha dulzura.

Una vez terminado el tiempo, lava con suavidad las velas para que no se rompan, quita la atadura y déjalas en un lugar protegido y sereno de casa, donde podrás dejar las velas ardiendo durante toda la noche hasta que se derritan por completo.

Estos hechizos para el amor son aconsejados con el fin de conservar la paz en su hogar y reforzar el afecto. Declarando que su unión será exitosa, persistente y llena de amor.

Un hechizo esotérico con la fuerza del sol

Aunque por lo general los rituales, ritos y hechizos suelen hacerse a la luz de la luna. Subestimar el poder del sol a nivel esotérico no sería algo muy sabio. Es bien sabido que el poder de nuestra estrella más cercana suele dejar impactados a sus detractores. Si estás determinada a recuperar a esa persona especial, es esencial que cuentes con los siguientes elementos.

Lápiz y papel

Una vela de color blanco

Un cordón de color rojo

Perfume o pétalos de flores

Un hechizo de vinculación espiritual que canaliza las energías naturales. Es por ello que es aconsejable realizarlo al aire libre; y en un espacio de tiempo comprendido entre el mediodía y las tres de la tarde. Es obligatorio, por así decirlo, que este espacio cuente con tierra, algunos árboles y sea un sitio sereno.

Iniciamos por trazar sus nombres completos y las fechas de sus nacimientos. Acto seguido, debes doblar la hoja y atarla con el cordón o hilo rojo que destinaste para este hechizo.

A Continuación, es tan simple como poner la vela en el terreno y quemarla. Ahora comienza a pedir al Sol por su favor, mientras riegas colonia o flores.

Dentro del conjunto de hechizos de amor, este destaca por su potente efectividad. Esto es debido a la capacidad que tiene para traer reconciliación y paz. También para lograr que la persona que amas pose su deseo de nuevo en ti.

El hechizo del papel en la almohada

Con el siguiente hechizo, te mantendrás en el plano onírico de esa persona amada. Los pensamientos conscientes y los sueños están de manera intrínseca relacionados entre sí. Son muchas las veces en las que podemos hacer realidad los sueños que tenemos.

Es este uno de los hechizos de amor que más realizados. Y esto es verídico, puesto que ha sido utilizado por la humanidad desde hace décadas. Aquellos que buscan extender el amor ya existente o intentan hacerse notar por esa persona especial, son sus partícipes.

Este potente hechizo requiere de los siguientes componentes:

Un trozo pequeño de papel

Lápiz

Un plato

Un vaso

Azúcar

Sal

Leche

Elige un lugar idóneo para el rito. Si bien podría realizarse durante cualquier día en la semana, debes tener en cuenta que mientras sea una noche con luna llena, este hechizo será más efectivo. Deberás enfocarte en esa meta a alcanzar con la persona amada, mientras estas a un lado de tu cama.

Pon el plato delante de ti y haz un círculo grueso de sal dentro del mismo. Coloca el vaso sin contenidos dentro del círculo. Traza el nombre de esa persona especial. Y en la parte trasera, anota el siguiente conjuro:

“Llego de lejos, para estar cerca.

Vengo en la noche, para estar en tu luz.

Estando en esta cama yo, sueñas conmigo tú”

Una vez hecho esto, pliega el papel y mételo en el vaso. Entonces llénalo de azúcar, enterrando por completo el papel. Lo siguiente es gotear algo de leche en el tumulto de azúcar, mientras se conjura a toda voz la siguiente parte del hechizo:

Así como la leche te duerme, Así como el azúcar te endulza, Estaremos juntos esta noche, En tus mejores sueños”.

Ahora debes guardar silencio y alcanzar un total enfoque en tu objetivo. Estás canalizando tus deseos y desprendes la convicción de que estos anhelos están cumplidos. Tira la azúcar y la sal a la basura. Toma el papel y ponlo bajo tu almohada durante la mitad de un mes.

Este hechizo es tan poderoso, que muchas veces se ha visto que comienza a hacer efecto al cabo de unas pocas horas. Si ese es tu caso, podrías tirar el papel sin problemas, ya que como puedes ver, has comprobado su efectividad. No obstante, si ese no fuese tu caso, tan solo es rehacer el hechizo utilizando una foto de esa persona especial.

La importancia de los buenos conjuros de amor

Como es natural, una parte fundamental de todo ritual son los conjuros de amor. Con estos, se evoca la custodia divina y las energías cósmicas. Sumado a esto, son el medio de comunicación más claro para manifestar los deseos que se tienen con el amarre o hechizo que se hace.

Existen conjuros con mucho reconocimiento. Algunos de estos logran con exactitud y presteza lo que se les solicita. Cabe destacar que, en ocasiones particulares, se permite expresar los propósitos personales reales. Los cuales, aunque puedan ser auténticos, podrían no desarrollar el efecto proyectado.

Los más sencillos de hacer, son por lo general, los hechizos y amarres que utilizan oraciones y hechizos. Es el nexo formado por el conjuro lo que asegura el éxito. Consiste en vociferar de forma apropiada las palabras de poder y con ello evocar los sacros poderes del universo.

Conjuros con la energía de los planetas

Poder acudir a los poderes astrológicos otorga a las intenciones una energía singular. Es por ello que es imperante poseer un instante de paz absoluta, en un espacio calmado y sereno. Conservar el estado de meditación y enfocarse en la emoción amorosa que quieres regenerar o despertar.

Es necesario tener preparado la petición personal o el conjuro, para realizar este rito. En otras palabras, ya tener listas y en mente tus intenciones e invocar a los cuerpos celestes. Se aconseja que el conjuro no sea muy extenso. Es esencial que tengas una vela sin quemar, sin importar el color que tenga.

Procede a dejar la vela en el suelo de tu hogar y prenderla. A modo de ceremonia, debes repetir tu conjuro algunas veces. Debes proyectar en tu mente todos los cuerpos astrológicos y con ellos, a la persona que amas.

Es posible utilizar este conjuro como mantra en un régimen diario. Visualizando en forma armoniosa y pacífica a tu pareja contigo.

El conjuro con el poder de Yema ya

La santería cuenta con claros beneficios para los ritos de amor y fortuna, es por ello que es recurrida con frecuencia por profesionales en amarres y conjuros. Yemaya, la santa deidad que representa los mares, es la protagonista de este potente conjuro. Aquellos deseos encargados a esta santa, suelen estar llenos de espiritualidad y pureza.

Si bien este conjuro será más eficaz y potente frente al mar, también es perfectamente realizable en el hogar. Tan solo debes poseer unas velas azules y otras blancas; una imagen de Yemaya y arena del mar o la playa. De forma opcional, pero para darle el toque de la cereza al pastel, puedes completar este rito con canciones que sean devoción a la santa.

Da inicio al rito colocando la imagen de Yema ya en el piso y coloca velas a su alrededor, junto con la arena. Quema las velas y repite lo siguiente:

“YEMAYA, tú que eres la dueña del océano, ayúdame en mi búsqueda del amor. Tú, santa poderosa y milagrosa, despeja mi mente y ayúdame a ver el camino del afecto. Atrae a mí todo lo bueno y en mi estabilidad emocional, sé mi guía”.

Mientras pronuncias el conjuro de enamoramiento, necesitaras visualizar el ímpetu del mar haciendo efecto en los sentimientos de esa persona especial. Despejando las vías hacia la reconciliación y encaminándose hacia ti con paz y serenidad.

La influencia de la naturaleza en los conjuros de amor

Quizás, en alguna ocasión has sentido una vibra particular cuando te encuentras ante la hermosura de la naturaleza. Esta vibra parte de las vibraciones que desprende el universo y tiene un efecto positivo en todo lo que está en él y sus alrededores.

Hacer los conjuros de amor en la naturaleza, nos otorga la capacidad de crear un nexo espiritual real y de profundidad. Inclusiva permitiendo que se den experiencias sobrenaturales y la presencia de seres iluminados y arcángeles. Buenos lugares para hacer uso de estas vibraciones o energía, es en el medio de un bosque, parque, playa, rio o incluso, la montaña.

Poseyendo tan solo un vaso de agua, una vela, miel y la sacra protección de los arcángeles. Elige un sitio calmado, pon el vaso con agua y enciende la vela. Comienza con las ofrendas de miel y flores varias en los alrededores del vaso.

Has de repetir las oraciones para los seres de luz y los arcángeles, evocando las vibraciones cósmicas en conjunto con los deseos de tu ser. Está claro que este conjuro de amor sirve para que te vincules con el universo. Por ende, si tus deseos tienen buenas intenciones y está enfocado en incrementar la atracción de tu persona especial, te será otorgado.

¿Cómo saber que tu amarre, hechizo o conjuro ha funcionado?

En el plano físico, el que percibimos con nuestros cuerpos, veremos las consecuencias de lo ocurrido en los planos espirituales y astrales. Por ejemplo, la eficacia de un buen hechizo o amarre de amor. Todo comienza con una visita no esperada, una llamada espontánea, o una necesidad de vernos de parte de esta persona, poco común.

Empezarás a ver que tu pareja está más abierta al amor, al afecto y tendrá un mejor carácter en general. Sin mencionar la mejora de la vida sexual que experimentaras bajo los efectos de un hechizo de amor. Esto es porque los cuerpos celestes concentraron sus energías en ti. Puedes tener por seguro que el individuo objetivo del amarre, enfocara sus pensamientos en amor por ti.

Según que rito hayas hecho, existe la posibilidad de que sueñe con tu persona. Esto causa una necesidad innegable de estar contigo. Podrás notar como dejara de lado a otras personas o actividades solo por pasar tiempo contigo, juntos. Si en los deseos de ambos esta esa emoción pura de amor. En tu casa se fluirá la paz y la serenidad.

En algunos casos, es posible que no resulten como estabas esperando. Aun así, debes saber que el cosmos tiene tiempo para todo. Y si los astros así lo disponen, tu persona especial llegara eventualmente a ti.

En cualquier caso, la asistencia de una hechicera profesional en amarres de amor es fundamental. Esta persona podrá elegir el hechizo de amor que necesitas. Sumado a esto te proporcionará los pasos exactos a seguir y estará allí para que le consultes que hacer si te toparas con algún problema o estorbo.

Averigua tus posibilidades y anímate a hacer el conjuro que necesitas para alcanzar la felicidad. Hazte con ese sentimiento puro junto con esa pareja ideal. Aparta a los intrusos y vuelve a ganar la fidelidad en tu relación. Intenta los más eficaces amarres de amor, conjuros y hechizos de amor.