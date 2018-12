Desde niña, siempre me gustó despertar temprano sólo para ver cómo salía el sol cada mañana, es como si el ayer hubiese muerto y el hoy naciera una vez más.

Es una nueva oportunidad para avanzar, creer, soñar…

El sol sale por las mañanas rumbo a una nueva oportunidad, no le importa que salió mal en el ayer. Él sale nuevamente a brillar, a recordarme que pase lo que pase cada día, es otro día y ya.

Me gusta creer que en mi vida pasa igual, me gusta pensar que todo lo que no salió bien ayer, ya paso y que hoy las cosas pueden cambiar.

Cada día es distinto, cada día podemos hacer más de lo que no pudimos hacer ayer.