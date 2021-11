Altcoin de la red Ethereum puede dispararse 800%

By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Red Ethereum: El analista conocido como Credible Crypto elaboró dos análisis a principios de esta semana. En primer lugar, destacó el token CRV, de la plataforma de finanzas descentralizadas (DeFi) Curve Finance. Según él, la altcoin tiene el potencial de alcanzar hasta 4 40, lo que daría un aumento del 800% contra el precio actual.

Red Ethereum

El segundo análisis fue sobre el precio de Bitcoin (BTC), que necesita recuperar un nuevo nivel de precios. De lo contrario, la criptomoneda aún debería sufrir una fuerte presión de venta.

Finalmente, Credible Crypto dio información sobre el precio de Ether (ETH), que puede valorar el 10% y renovar sus máximos. Para esto, la criptomoneda necesita romper una resistencia importante.

Bitcoin se estancó antes de dos 59,000

El precio del BTC se mantiene estancado en una región entre 5 57,000 y.55,000, el nuevo soporte principal. Según el analista, la criptomoneda puede reanudar el máximo, pero necesita romper la resistencia de$ 59,000.

Si bien la ruptura no ocurre, BTC debe enfrentar otra lateralización. Si, sin embargo, hay un intento de ruptura seguido de un fracaso, entonces el mercado puede ver más presión de venta.

«Plazos bajos que ya no son atractivos con esta reciente liquidación. (BTC) necesita recuperar US 59,000 por ahora si quiere seguir valorando hasta la región de US 62,000 y 6 63,000. Los osos están a cargo hasta ahora», dijo Credible Crypto.

Es decir, el precio tiene que romper por encima de la barra verde del gráfico para que la tendencia alcista se mantenga. Cualquier fallo que te lleve por debajo de la Barra beige puede resultar en nuevas correcciones.

Red Ethereum

Ether y la búsqueda de $ 4,700

El caso de ETH es el mismo que el registrado en BTC. Para el analista, la segunda criptomoneda estará en la zona de recuperación si el precio supera los US $ 4,385.

Al momento de escribir este texto, un ETH tiene un valor de US $ 4.338. Por lo tanto, solo se necesita un aumento consolidado de otros $ 50 y se reanudará la tendencia positiva.

Si se confirma este movimiento, ETH cobrará fuerza y ​​luego recuperará el nivel de US $ 4.770. Este valor no solo representaría la reanudación de los valores máximos, sino que también representaría una apreciación del 10% con respecto al precio actual.

“Rechazo hasta ahora. Todavía podemos recuperarnos de eso y si aún necesitamos pecar de cautelosos en la zona anterior, pero si no lo hemos hecho, estoy feliz de tener algunas ganancias y ahora tengo reservas de efectivo para comprar la caída, ” Explicó el analista.

Red Ethereum

CRV: valoración exponencial

Finalmente, la mayor apuesta del analista está en el mercado DeFi , específicamente en el token CRV. Según Credible Crypto, el CRV podría alcanzar los $ 40 pronto. Si eso sucede, el token ganaría alrededor de un 800% de valor en comparación con su precio actual (U $ 4,78).

Red Ethereum

Como forma de sustentar su argumento, el analista destaca el fuerte crecimiento de Curve. El protocolo es el segundo más grande en el mercado DeFi por valor asignado, con $ 15,6 mil millones, según DeFi Pulse . Además, gran parte de este suministro está bloqueado durante al menos los próximos cuatro años, lo que le da a CRV una escasez temporal en el mercado.

“Un aumento de diez veces en el precio de CRV aquí no solo es posible, sino probable. Es una estimación conservadora para uno de los principales protocolos de DeFi, que tiene el 90% de su oferta bloqueada durante cuatro años. El CRV debería llegar a US $ 40 al final de este ciclo alto ”, pronosticó el analista.

El precio de CRV ha subido un 34% en los últimos siete días, con un aumento del 10,76% en las últimas 24 horas. Los datos son de CoinMarketCap.

Red Ethereum