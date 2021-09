¿Cuál es el mejor sitio web para utilizar cuando se quiere alquilar coches? La respuesta rápida es que no hay un mejor sitio de reservas de alquiler de coches, pero hay un montón de excelentes que vale la pena comparar precios. Y los mejores para usted dependerá de lo que exactamente usted está buscando en un alquiler de coches.

Al igual que con tantas otras compras de viajes, como los mejores sitios de reserva de hoteles y los mejores sitios de reserva de tarifas aéreas, para encontrar las mejores ofertas

de alquiler de coches que tendrá que lanzar una amplia red. Sin embargo, algunos lugares tienden a hacerlo mejor que otros, al menos algunas veces.

Alquilar Coches Los 16 Mejores Sitios

Los Mejores Sitios de Reserva de Alquiler de Coches en los EE.UU. y Europa

Aquí hay un resumen rápido de los candidatos para los mejores sitios de reserva de alquiler de coches, basado en búsquedas detalladas de coches en los EE.UU. y Europa. (Encuentra más detalles a continuación sobre las ventajas y desventajas de cada uno.)

AutoRentals.com

Rentalcars.com

Hotwire

Priceline

Expedia

Sitios de reserva de autos de bajo costo Alamo, Payless y Thrifty

Alquiler de Coches en Sixt

Descuento de AARP con Avis, Budget y Payless

Auto Europe

Rentcars.com

Kayak

CarRentals.com

Autoslash

Probé las tarifas básicas de alquiler de automóviles buscando solo autos económicos o compactos, por un período de alquiler de una semana, y solo para recoger y devolver el automóvil en los aeropuertos principales para varios destinos de la ciudad tanto en los EE.UU. como en Europa. Todas las tarifas cotizadas (excepto las tarifas opacas que ocultan los detalles del automóvil hasta después de comprar su oferta de menor precio) son totalmente cancelables, aunque algunas requieren un pago por adelantado con la opción de un reembolso dado tras la cancelación. Algunos proveedores ofrecen tarifas más bajas no reembolsables. Todas las tarifas incluyen aire acondicionado y todos los estados UNIDOS las tarifas incluyen transmisión automática; las tarifas europeas son para manual, ya que la automática tiene una prima allí.

En su mayor parte, la secuencia de búsqueda y compra es aproximadamente la misma para todos los sitios de reserva de alquiler de automóviles. Nadie salió de la mezcla tan fácil o cayó tan difícil. Por lo tanto, mis comparaciones se basan casi por completo en mi capacidad para localizar las mejores ofertas.

AutoRentals.com

En general, AutoRentals.com es un excelente lugar para iniciar una búsqueda. Es un sistema de metabúsqueda que muestra una matriz de precios para hasta 25 opciones de modelos disponibles a través de más de dos docenas de fuentes diferentes, incluida una mezcla de otros sitios de metabúsqueda de alquiler de autos, agencias de viajes en línea y páginas de inicio de compañías de alquiler. Las pantallas de precios incluyen tanto la tarifa diaria publicada como el costo total del alquiler solicitado. La pantalla también indica qué ubicaciones de alquiler, si las hay, están fuera del aeropuerto, lo cual es importante. Esta característica de matriz es especialmente útil para comparar opciones rápidamente.

Ventajas: La cobertura de las principales ciudades es mundial. Una vez que seleccione una opción para verificar, AutoRentals lo vincula a través de las páginas web del proveedor para hacer su reserva, e incluye muchas compañías de alquiler y sistemas de búsqueda que probablemente nunca haya escuchado, y mucho menos lo encontraría por su cuenta.

Contras: Algunas de las “mejores ofertas ” reportadas no son en realidad el verdadero precio total; excluyen algunos impuestos y tarifas. Y algunos no son totalmente cancelables, ya sea no son reembolsables o conllevan una tarifa de cancelación. Esta información no se divulga hasta bien entrado el proceso de reserva, e incluso entonces usted tiene que cavar para ella.

Rentalcars.com

Rentalcars.com consistentemente arrojó buenos precios para mis búsquedas, aunque no siempre ganó todas las pruebas. El sitio cubre alquileres en 160 países en todo el mundo.

Ventajas: Como con AutoRentals.com, Rentalcars.com es un sistema de metabúsqueda que facilita la comparación de ofertas. En algunos casos, ofrece tarifas opacas para precios más bajos si no le importa no saber el tipo de automóvil exacto.

Desventajas: Porque algunos de los sitios de reserva Rentalcars.com funciona con puede ser desconocido para usted, el sitio muestra las calificaciones de los usuarios para cada uno para que pueda decidir si se siente cómodo reserva. Desafortunadamente, algunos de ellos no tienen calificaciones particularmente altas (en una búsqueda, muchos de los resultados en la página uno fueron de proveedores calificados solo 5.9 de 10).

Hotwire

Los alquileres de autos en Hotwire ofrecieron algunas de las tarifas más bajas por medio de tarifas “opacas” en la mayoría de mis pruebas en EE. Opaco significa que no se entera de la compañía de alquiler hasta después de pagar el precio no reembolsable. Sin embargo, dada la similitud de los automóviles, se corre el riesgo de muy poca decepción con una tasa opaca.

Pros: El liderazgo de Hotwire en tarifas bajas está confirmado por la matriz de AutoRentals, donde aparece como la mejor compra de forma regular.

Desventajas: No encontré tantas tarifas opacas para Europa en Hotwire.

Priceline

Al igual que Hotwire, Priceline car rentals lista tarifas opacas como las opciones más bajas en muchas ciudades de Estados Unidos. Aunque Hotwire publicó los más bajos con más frecuencia, Priceline fue un ganador en algunos casos. Así que si estás buscando lo más bajo, tienes que probar ambos.

Ventajas: La posibilidad de que tenga el verdadero precio más bajo. Si ya utiliza este sitio para hoteles o pasajes aéreos, también es fácil agregar un automóvil (como con los otros sitios de reservas de motores de búsqueda grandes).

Desventajas: No encontré ninguna tarifa opaca para Europa en mis búsquedas de Priceline.

Expedia

Expedia ofreció o emparejó consistentemente las tarifas más bajas o casi más bajas con la misma frecuencia que Priceline y Rentalcars.com lo hice. Además, la opción de combinar con su tarifa aérea o hotel es fácil y podría ahorrarle dinero (al igual que con otros motores de comparación de precios), si ya utiliza Expedia para ellos, como muchos lo hacen.

Ventajas: En casi todos los casos, las tarifas eran las mismas que a través del propio sistema de la empresa de alquiler. Y si ya utiliza este sitio para hoteles o pasajes aéreos, es fácil agregar un automóvil.

Contras: Expedia no parece ofrecer tarifas opacas, lo que solo es una estafa si las estás buscando.

Sitios de Reserva de Alquiler de Coches de Bajo Coste

En general, los precios directamente de los inquilinos de gama baja como Alamo, Payless y Thrifty siempre fueron menos caros que las compañías de alquiler de primer nombre, por lo general con una diferencia de 1 100 o más por semana.

Ventajas: El beneficio obvio es que estás pagando mucho menos. Pero…

Contras: La compensación es que los equipos de gama baja y las agencias de terceros generalmente no incluyen las campanas y silbatos que proporcionan los programas de lealtad de la compañía de gama alta. También a veces encontré tarifas más bajas en sitios de metabuscadores como AutoRentals.com o Rentalcars.com de lo que hice al reservar directamente a través de los sitios de reserva de alquiler de coches de bajo costo.

Sixt Alquiler de Coches

Para las ciudades europeas, el sitio de reservas de Sixt es la prueba de que las empresas de gama alta ocasionalmente ofrecen ofertas especiales mejores que cualquier otra fuente. En el momento de mi búsqueda, la empresa alemana estaba ejecutando un “especial” encontrado para ser la opción más barata en algunos casos, pero no especificó la empresa de alquiler.

Ventajas: Otra gran oportunidad de encontrar el precio más bajo para alquilar coches.

Contras: La combinación de colores negro y naranja de la página de resultados es un poco difícil de leer.

Socios de AARP

Si califica para ellos, la asociación de AARP con el Grupo Avis (Avis, Budget y Payless) promete descuentos de hasta el 30 por ciento, y en algunos casos encontré precios más bajos que los que había visto en cualquier otro lugar.

Ventajas: Las tarifas de AARP podrían terminar ahorrándote dinero sobre todas tus otras opciones.

Desventajas: Incluso con un “descuento”, es posible que no obtenga la tarifa más baja, por lo que aún tiene que darse una vuelta.

Auto Europe

En Europa, Auto Europe generalmente coincidió con todas las demás fuentes, incluidos los autodenominados “discounters”, por ofrecer las tarifas más bajas. Piensa en ello como el AutoRentals.com o Rentalcars.com de Europa.

Ventajas: He utilizado Auto Europe en el pasado, y encontré que su atención al cliente es excepcional. También puede ayudar con alquileres difíciles, como encontrar una agencia de alquiler en Irlanda que acepte conductores mayores de 70 años. Es un buen lugar para comenzar cualquier búsqueda de alquiler en Europa.

Contras: Como es de esperar de su nombre, Auto Europe es la mejor opción para reservas en Europa. Este sitio de reservas de alquiler de coches ofrece alquileres en los EE.UU. y en otros lugares, pero por lo general no le conseguirá el mejor precio para ellos.

Rentcars.com

Rentcars.com es otro sistema de metabúsqueda que plantea resultados similares a los de los motores de búsqueda que se incluyeron en mis pruebas originales. Al igual que los demás, se las arregla para desenterrar algunas buenas ofertas.

Pros: Escanea más de 100 empresas de alquiler de coches y limita la pantalla de búsqueda a los precios más útiles.

Contras: Al igual que con muchos otros sitios, los mejores precios que encuentra a veces son pagos por adelantado, incluida la no devolución total o parcial, lo que significa que debe saber con anticipación que sus planes son concretos a menos que desee perder los pagos anticipados.

Kayak

Kayak es mejor conocido por la metabúsqueda de tarifas aéreas, pero también ofrece un buen producto para el alquiler de coches y automóviles. Busca en numerosas agencias de alquiler de coches y sitios de reserva y se le ocurrieron algunos de los mejores precios en mis pruebas. Incluye opciones opacas que anuncian una “agencia sorpresa” si está dispuesto a correr un riesgo.

Pros: El sitio tiene un montón de filtros útiles, incluyendo “pagar ahora” y “pagar en el mostrador”, así como una opción para mostrar solo los vehículos híbridos.

Desventajas: Kayak funciona con una amplia variedad de sitios de reserva, lo que significa que a veces te indicarán compañías con las que no estás familiarizado. Busque opiniones antes de reservar con proveedores que no haya utilizado antes.

CarRentals.com

CarRentals.com es propiedad de Expedia, pero no mostró exactamente los mismos resultados que su empresa matriz en las pruebas que realicé, por lo que vale la pena verificar ambas. (Ninguno de los dos salió consistentemente por delante del otro.)

Ventajas: El sitio tiene algunas opciones de filtro interesantes, incluyendo “comentarios de la estación” sobre coches limpios y personal amable, y la capacidad de reservar sin tarjeta.

Contras: Al hacer una reserva a través de este sitio, automáticamente se registra para recibir correos electrónicos sobre “ofertas especiales”, sin forma de excluirse hasta que llegue el primer correo electrónico.

Autoslash

Autoslash es un sitio de compras único para descuentos. Al completar sus fechas, también marque cualquier programa de recompensas o membresías que tenga, y deje que Autoslash haga la búsqueda por usted. En cuestión de minutos, recibirá un correo electrónico con un enlace que lo llevará a su mejor tarifa.

Pros: Posibilidad de buscar todos los programas de recompensas y descuentos de membresía a la vez. Si ya ha reservado a través de otro sitio, puede ingresar su número de confirmación y le informarán si hay una mejor oferta disponible para alquilar coches.

Desventajas: Es posible que tenga que pagar por adelantado para obtener la mejor oferta, y es posible que tenga que reservar con una compañía de alquiler de coches menos conocida.

El Sitio de Reservas para Alquilar Coches para Evitar

No importa dónde alquile, debe consultar los términos y condiciones de cualquier alquiler antes de realizar su compra final. Entre ellos: