Alysia Montaño y Kara Goucher abrieron la caja de pandora, poniendo en duda la manera en que Nike trata a las mujeres que deciden tener hijos, pero la polémica ha ganado otros contornos esta semana, cuando la campeonísima Allyson Felix también decidió romper el silencio y hacer públicas las conversaciones que tuvo con la marca norteamericana en el momento en que decidió también empezar a construir una familia.

“Montaño y Goucher contaron historias que los atletas sabemos que son verdad, pero que tenemos miedo de decir públicamente. Si tenemos hijos, nos arriesgamos a recortes en nuestros patrocinios durante el embarazo y después de eso. Es un ejemplo de una industria deportiva en la que las reglas son hechas mayoritariamente por hombres y para los hombres”, lanzó a la atleta de 33 años, en un artículo de opinión en el New York Times, en el que reveló que su decisión de asociarse con Nike hace diez años se debió a los valores que creía que la marca tenía en este asunto.

Una visión que, sin embargo, se dio cuenta de que era contraria a la que imaginaba así que decidió tener hijos. Especialmente cuando esa decisión surgió en un momento en el que negociaba una renovación contractual. “Sentí la presión de volver a mi forma lo antes posible después del nacimiento de mi hija, incluso después de que me obligaran a una operación de emergencia a las 32 semanas, debido a una complicación del embarazo que puso mi vida y la de mi bebé en peligro.

Entonces las negociaciones no iban bien. A pesar de mis victorias, Nike quería pagarme un 70% menos que antes. Si eso es lo que creen que valgo, lo acepto, lo que no acepto es que eso sea definido por la maternidad. Le pedí a Nike que pusiera una cláusula que garantizara que no sería penalizada por la falta de resultados en los primeros meses después del embarazo. Quería imponer nuevas reglas. Si yo, una de las atletas más prestigiosas de Nike, no pudiera tenerlo, ¿quién más podría? Nike lo negó. Hemos estado en un punto muerto desde entonces”, admitió la corredora.

Félix asegura, sin embargo, que lo que señala no se dirige únicamente a la marca norteamericana, sino a todas las que tienen este tipo de prácticas. “Mi decepción no es sólo por Nike, sino también por la forma en que la industria deportiva trata a las mujeres atletas. Esto no es sólo sobre el embarazo. Podemos estar al lado de las marcas que nos patrocinan, pero también debemos responsabilizarlos cuando nos” comercializan “para llamar a la próxima generación de atletas y consumidores”, escribió.

“Se les dice a los atletas que se callen y sólo jueguen.” Nos dicen que no les importan nuestras preguntas. Nos dicen que sólo somos animadores, para correr rápido, para saltar alto, para tirar lo más lejos posible. Y no causar problemas. Pero el embarazo no es un problema. Para las mujeres puede y debe ser parte de una carrera deportiva exitosa, como han demostrado mis colegas y que espero mostrar.

La protección en el embarazo no debe limitarse a las Olimpiadas. Todas las mujeres de los Estados Unidos merecen esta protección”, concluyó la corredora, que sin embargo acoge con satisfacción la decisión anunciada por Nike de intentar crear en el futuro una línea de orientación en materia de igualdad.

Allyson Felix, por cierto, es una de las atletas estadounidenses más exitosas de la historia, contando en su palmarés nueve medallas olímpicas (seis diamantes y tres dólares), además de 16 medallas de Campeonatos del Mundo (11 de ellas de oro).