ALGO HUELE MAL EN MIDAGRI Y AGRO RURAL

4. Que la empresa “ha garantizado que puede enviar urea en 45 días”. “Nos tiene que llegar al finalizar agosto y a inicios de septiembre“. 5. Dónde está el OSCE y la Contraloria? El «Control Concurrente? A quién quieren engañar con esta escandalosa operación? Cuando; – Los Operadores internacionales de urea y fertilizantes son conocidos. – ¿Por qué elegir improvisados si pueden cotizar directo o por la Chicago Board of Trading? – Se confirmó precio por tonelada métrica? Tiempo de entrega en puerto Callao? etc… – Donde quedó la promesa de compra «Estado, Estado» de Pedro Castillo? – Algo huele mal con esta empresa? Su dominio web fue creado hace 40 días. Su domicilio fiscal está en EEUU pero el diseño de su web fue realizado en Perú. – Hasta cuando el estado paga caprichos del privado?

1.El ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), como si nada pasan por agua tibia este escándalo en compras amañadas de fertilizantes, sólo indican que la empresa internacional Ready Oil Supply LLC, procedente de Estados Unidos, se hizo de la adjudicación del contrato de compra de las 65.587 toneladas de urea, en el marco del Decreto de Urgencia 013-2022, que tiene como meta la campaña agrícola 2022-2023??? 2. Que dentro del proceso se usó la plataforma Award durante las fases de presentación de ofertas, evaluación, subsanación y negociación, hasta la fase final de adjudicación. Además, se realizó un trabajo multisectorial y con el Ministerio de Relaciones Exteriores? Sabe la Cancillería de este producto nitrogenado; la Cancillería podrá haber invitado, pero no es parte de la licitación. 3. Lo curioso es que, según Mario Rivero, director de Agro Rural, el precio de la bolsa de urea en el mercado internacional bordea los 675 dólares, pese a ello, se logró concretar el proceso de compra por 580 dólares.

