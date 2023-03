ALCALDE FIGURETI DECLARA EN EMERGENCIA LA PERLA

By

¡Clickear Stars! (Votos: 0 Promedio: 0 )

Con el apoyo de sus regidores, alcalde de La Perla Rodolfo Adrianzén aprovecha desgracia en zonas vulnerables para declarar su distrito en «situación de emergencia». ¿Se vienen las compras directas?

La casi inexistente gestión del nuevo alcalde de este distrito chalaco ha visto en las fuertes precipitaciones que ha causado el ciclón Yaku, para hacer aparecer a su distrito como si fuera San Bartolo, Ancón o Manchay -donde sí hay grandes deslizamientos de tierras- y por una zona focalizada ha señalado que todo el territorio que administra está en peligro de inundaciones.

Para esto Adrianzén no ha tenido problemas en acudir él mismo con todo su equipo de prensa a barrios donde las casas no son de material noble, para abrazar a menores de edad ante la atónita mirada de los adultos. Cabe indicar que La Perla colinda con San Miguel, por lo cual su posición geográfica no es motivo para escandalosos anuncios.

«Artículo Primero.- DECLARAR la SITUACIÓN DE EMERGENCIA en el distrito de La Perla, Provincia Constitucional del Callao, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales, por el plazo de treinta (30) días calendario, para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias de reducción del riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan»

«Artículo Segundo.- DISPONER que la Gerencia de Administración y Finanzas, la Gerencia de Desarrollo Urbano, la Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, la Sub Gerencia de Abastecimiento, el Centro de Operaciones de Emergencia Distrital y el Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de La Perla, realicen las acciones necesarias en función a sus competencias para salvaguardar la integridad de la población perleña durante la situación de emergencia, responsabilizándose del cumplimiento del principio de

legalidad en los actos administrativos que emitan»