ALBERTO FUJIMORI SOLICITÓ EJECUTAR SENTENCIA DEL TC QUE LE CONCEDIÓ INDULTO HUMANITARIO

Exige su “excarcelación inmediata” en audiencia sobre su indulto anulado».

El exmandatario indicó que su estado de salud se encuentra bastante deteriorado para argumentar su pedido. Durante una audiencia de la Tercera Sala Constitucional de la Corte de Lima, el expresidente Alberto Fujimori pidió que se ejecute la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que le concedió indulto humanitario en 2017.

Fujimori sostuvo que la anulación del dictamen del Tribunal Constitucional fue «injusta» y señaló que su estado de salud se encuentra bastante deteriorado en la actualidad.

«Considero que la anulación del indulto humanitario fue totalmente injusta y sin fundamento alguno, yo me encuentro con una salud deteriorada. Tengo 85 años, desde la anulación del indulto en el año 2017, he tenido una intensificación de la gravedad de mi salud», expresó en la sesión del Poder Judicial, que evalúa el recurso de hábeas corpus presentado por la defensa, el exjefe de Estado.



Fujimori, aseguró que es inocente frente a los crímenes registrados en los casos de la Cantuta y Barrios Altos; puesto que su gobierno se caracterizó por respetar los Derechos Humanos, a diferencia de sus antecesores de los años 80.

«Yo me considero inocente, porque he sido condenado por un supuesto delito agravado cuando claramente no fue así. Y por crímenes de la Cantuta y Barrios Altos por una autoría inmediata que no coincide con la realidad de la época, porque la estrategia que aplicó mi gobierno, a diferencia de los años 80, fue de total respeto a los DD.HH.»

Cabe indicar, que el Tribunal Constitucional falló a favor del indulto humanitario al expresidente de la República y dispuso su excarcelación en el 2022. En la sentencia, restituyo los efectos de la Resolución Suprema 281-2017-JUS, del 24 de diciembre, durante el mandato de Pedro Pablo Kuczynski.

No obstante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos instó al Estado peruano a suspender la liberación del exmandatario hasta que resuelvan las medidas provisionales solicitadas por los deudos de Barrios Altos y la Cantuta.