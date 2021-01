La práctica era una de las medidas del Programa Nacional de planificación Familiar de su gobierno (1990-2000).

El ex presidente del Perú Alberto Fujimori, que gobernó el país de 1990 a 2000 en régimen dictatorial, será juzgado por la justicia peruana por el plan de esterilización forzada de 350 mil mujeres y 25 mil hombres campesinos e indígenas, práctica prevista por el Programa Nacional de Planificación Familiar.

El juicio tendrá lugar el 1 de marzo. Además del ex presidente, también serán juzgados tres ex ministros de salud: Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga.

Relato histórico

Uno de los casos conocidos de esterilización fue Josefina Quispe, de 33 años. En una entrevista con BBC News, afirmó que fue presentada sin consentimiento al programa de planificación familiar. “Tenía 32 semanas de embarazo y no me sentía muy bien, así que fui a ver a mi médico. Me evaluaron y decidieron realizar una cesárea de emergencia”. El bebé nació con dificultades respiratorias y murió poco después.

“Había un médico tratando de consolarme, diciendo:’ No te preocupes, todavía eres joven, puedes tener otro bebé’. Otro médico respondió: ‘no puede tener más hijos. Esterilizamos”, informó.

Actual pena de Fujimori

Durante las audiencias de investigación, Fujimori no asistió, alegando problemas de salud. Actualmente, cumple una pena de prisión de 25 años por corrupción y masacres de Barrios Altos (1991) y Cantuta (1992), en los que los militares mataron a unas 20 personas.