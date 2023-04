ALAN GARCÍA FUE VÍCTIMA DE CONSPIRACIÓN DE RIVALES POLÍTICOS

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Alan García, una roca en los zapatos del lagarto Vizcarra y caviares.

«Siempre de pie nunca de rodillas ante el enemigo, murió en su ley como todo aprista»

Hace tres años y medio lo manifesté en Pysnnoticias que no me quedaba ninguna duda que Alan García, anunció su muerte con anticipación dictando clase en el Instituto de Gobierno y de Gestión de la USMP, donde era director, García Pérez habló mucho de Augusto B. Leguía, el expresidente que murió en forma ignominiosa en prisión en el siglo XX. “Me ha faltado hacerle un homenaje”, añadió, ante un auditorio sorprendido, que él iba mucho al panteón y le gustaba hacerlo porque finalmente “terminaré ahí y me quiero ir acostumbrando (…)” a una tumba que ya tenía reservada.

La desaparición del mejor presidente del Perú, Alan García, es el resultado de una larguísima campaña de insultos y calumnias promovida, por los Humala, Vizcarra, Mohme , canales 4 y N manejados por una colombiana autorizada por los Miró Quesada. Esa semana se pasearon por todos los programas Gustavo Gorritti y Pedro Cateriano, tirando barro con ventilador.

CRONOLOGÍA DE LA CONSPIRACIÓN

Alrededor de las 6:14 de la mañana del 17 de abril de 2019 el fiscal miembro del Equipo Especial del Caso Lava Jato, Henry Amenábar, y cinco agentes de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac) llegaron hasta la vivienda del exjefe de Estado ubicada en el distrito de Miraflores para hacer efectiva la medida cautelar que resolvió la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios.

Según un video difundido, los agentes de la Policía Nacional y personal de la Fiscalía ingresaron a la vivienda de Alan García luego que los miembros de la escolta, encargados de brindarle seguridad al exmandatario, procedieran a abrir la puerta de la vivienda. Se pudo conocer, el expresidente bajó hasta el descanso de la escalera de su casa para atender al fiscal y consultarle el motivo de su presencia. El fiscal se habría limitado a pedirle que baje para que “firme un documento”.

En ese momento García habría insistido en conocer el motivo de la presencia del fiscal y los policías, y, ante la negativa del representante del Ministerio Público, el expresidente regresó a su habitación. Minutos después, los agentes y el fiscal escucharon un disparo y de inmediato subieron y entraron a la habitación y encontraron a García sentado en un baño de sangre.

De inmediato el líder aprista fue trasladado en su camioneta por su chofer y acompañado por uno de los efectivos policiales, pero no en dirección al Instituto de Medicina Legal, como pensaban los periodistas, sino al hospital Casimiro Ulloa de Miraflores, donde inmediatamente fue ingresado al área de trauma shock.

Los rumores de deceso comenzaron a circular desde las 7:30 de la mañana, cuando peritos de Criminalística ingresaron al hospital Casimiro Ulloa donde analizarían la bala que tenía orificio de entrada y salida en el cráneo del expresidente.

Trás un largo vía crucis, a las 10:25 de la mañana, se difundió la información del deceso de Alan García. A través de un comunicado oficial, el hospital Casimiro Ulloa precisó que la muerte se produjo a las 10:05 de la mañana “producto de una hemorragia cerebral masiva por proyectil de arma de fuego y paro cardiorrespiratorio”.

Al nosocomio llegaron los familiares del exmandatario, congresistas y militantes del Partido Aprista Peruano y simpatizantes que no dejaron de pronunciar arengas.

El Gobierno de Martín Vizcarra para lavarse la cara declaró, a través de un decreto supremo, duelo nacional los días 17, 18 y 19 de abril por la muerte del presidente Alan García Pérez.

Cómo vemos, Alan García, fue Víctima de conspiración criminal direccionada desde palacio de gobierno por el «lagarto» Vizcarra, y su prensa mermelera cómo El Comercio La República RPP, diario 16, opinologos, odiadores, Gorriti, Hildebrendt, llevada a través de fiscalestes, que hasta hoy no han demostrado ni una sola prueba en su contra que ameritaba una detención por todo de lo que se le acusó. Una evidencia para la historia que se trataba de una persecución política, ensañamiento, destrucción de su persona: vivo era un peligro por su peso político.

Todo estaba fríamente calculado, pero algo quedó flotando en el aire para «el famoso expediente»; que documentos, correos, testimonios y cables envió la cancillería al Uruguay por orden de Vizcarra, o llamadas que hizo al mandatario uruguayo con “Luz Verde” Cateriano? esa es la clave.

Los envidiosos no aceptaban el exitoso 2do gobierno con más de 150 mil obras en beneficio del pueblo, entre ellos 27 hospitales que han salvado miles de vidas en la pandemia covid 19; mientras los incapaces de la izquierda comunista no construyó ni un hospital más. Pero los enemigos siguen con la cantaleta de que vale construir hospitales sino tienen camas UCI, que fácil es criticar y no hacer nada. Ahí está el Tren Eléctrico (que a llevado a más de 1,100 millones de pasajeros desde su inauguración) la remodelación y construcción de 21 Colegios Emblemáticos, así como la Disminución de la Pobreza y la Generación de Empleo, etc. etc.

Impulsó el crecimiento económico del país como nunca antes gobierno alguno hizo, un promedio de 7.2 % en el periodo 2006-2011, alcanzando 8.9 % el 2007 y 9.8 % el 2008, cifras confirmadas por los organismos multilaterales de crédito. Lo que más les duele a sus enemigos, es que FMI señaló que el 2011 “el Perú tendría el mayor crecimiento económico a nivel mundial con la inflación más baja”.

Perú, el país de mayor crecimiento; sin duda, la nación con mayor crecimiento del hemisferio, reduciendo la pobreza de 49.4 % a 27.8 %, 22 puntos permitieron a seis millones de compatriotas abandonar la indigencia. Lograr que 5 millones 900 personas accedan a los servicios de agua potable y alcantarillado; 10,600 pueblos fueran electrificados, beneficiando a 3 millones de ciudadanos; construir o pavimentar 10 mil 500 kilómetros de carreteras y crear 2 millones 400 mil puestos de trabajo.

Se entregó un millón de computadoras a los alumnos de colegios estatales. El gran Teatro de Lima y un remodelado Estadio Nacional, se duplicó la población del Sistema Integral de Salud e incorporó a la seguridad social a un millón 300 mil nuevos afiliados. Y, desde luego, erradicar el analfabetismo, conforme acreditaron las Naciones Unidas (Unesco).

Se ganó la demanda contra Chile en el Tribunal de Justicia de La Haya, incorporando a nuestro dominio marítimo 50 mil kilómetros cuadrados de masa de agua y la misma extensión de plataforma continental. Cómo si fuera poco, fue su idea la creación de la Alianza del Pacífico, el más potente sistema de integración hemisférico que vincula al Perú, Chile, Colombia y México. Un pacto fecundo que representa el 36 % del PBI regional; 50 % de las inversiones y 56 % de las exportaciones, sistema de integración que ahora pretende sabotear irresponsablemente el mandatario azteca Manuel López Obrador.