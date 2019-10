Al menos cinco personas resultaron heridas en un ataque en el Centro comercial Arndale, Manchester, según Sky News.

El ataque tuvo lugar en la planta baja del edificio, según un trabajador identificado sólo como Jordan, en declaraciones al canal BBC. El hombre dijo que una de las víctimas entró en la tienda donde trabajaba con una pequeña herida después de que un individuo fuera visto atacando a varias personas con un cuchillo. “Poco después, seguridad le dijo a los trabajadores que cerraran las puertas y enviaran a la gente a la parte de atrás”, añadió.

Un hombre de unos 40 años ha sido detenido por sospecha de agresión grave, ahora será sometido a una investigación. La información fue confirmada por la policía a través de Twitter.

El centro comercial fue evacuado y estableciendo un perímetro de seguridad en la zona circundante. Llamaron a la policía sobre las 11: 20.

I'm sure this guy is just mentally ill and the four people he randomly stabbed was not done in the name of any religion….. #arndalepic.twitter.com/uACI1Oy9hh

— Mark (@markantro) October 11, 2019