Al menos cinco personas murieron y varias resultaron heridas este jueves en un ataque armado que tuvo como blanco una redacción de un periódico estadounidense, en la ciudad de Annapolis, en el Estado de Maryland. El tirador, único sospechoso, fue detenido.

Según la CNN, varias personas fueron afectadas en el ataque al edificio del diario local “Capital Gazette”, que comenzó alrededor de las 14.40 horas locales. El “The Baltimore Sun”, que tiene el diario, y donde también fueron enviados refuerzos policiales, informó, con base en los testimonios de un funcionario presente en el lugar del tiroteo en el que varias personas se mataron a tiros.

Según la policía del condado de Anne Arundel, citada por “Fox News”, “al menos cinco personas” murieron. “Tenemos personas heridas y que vamos a dar nuestro mejor esfuerzo para asegurarnos de que están recibiendo la ayuda que necesitan”, dijo el jefe de operaciones Ryan Frashure, en conferencia de prensa.

La agencia gubernamental ATF (Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos), el FBI y la brigada anti-bomba están en el lugar. Las búsquedas en el edificio siguen.

This was the scene earlier outside the Capital Gazette in Annapolis. First reports of a shooting were around 2:40 p.m. pic.twitter.com/dolULaqbb5

Un interno del periódico dio cuenta del ataque en Twitter y le pidió ayuda para la calle del edificio. “Tirador activo 888 Bestgate, ayuden por favor”, escribió.

Según el periodista Phil Davis, la “Capital Gazette”, que ya fue retirado del lugar y se encuentra a dar cuenta de la aparición de Twitter, el sospechoso disparó contra una puerta de cristal y abrió fuego contra los funcionarios que encontró dentro de la división. “No hay nada más aterrador que escuchar varias personas a ser alcanzadas cuando estás en el escritorio y luego escuchar el tirador a recargar”, escribió en otro mensaje publicado en la red social.

Gunman shot through the glass door to the office and opened fire on multiple employees. Can't say much more and don't want to declare anyone dead, but it's bad.

— Phil Davis (@PhilDavis_CG) June 28, 2018