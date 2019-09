El incendio estalló en un internado en los suburbios de la capital de Liberia, Monrovia. Al menos 27 personas murieron, la mayoría son niños. Las Autoridades siguen buscando más víctimas.

Las autoridades le dijeron a la BBC que aún están buscando más víctimas. El portavoz de la policía, Moses Carter, le dijo a Reuters que el incendio fue causado por un problema eléctrico, pero que las investigaciones aún están en curso.

“Los niños estaban aprendiendo el Corán cuando comenzó el fuego”, explicó. Según la BBC, los niños aún no estaban despiertos cuando se incendió el edificio, que está al lado de una mezquita.

Según la cadena de televisión británica, el fuego comenzó durante la madrugada en la mezquita y luego progresó hasta llegar a la escuela. El corresponsal de la BBC en Liberia informa que las ambulancias de la Cruz Roja sacaron varios cuerpos de la escena.

La agencia AFP informa que la mayoría de las víctimas tenían entre 10 y 20 años.

Mientras tanto, el Presidente de Liberia, George Weah, ya ha enviado sus condolencias a sus familias. “Es un momento difícil para las familias de las víctimas y para todo Liberia. El más profundo pésame a los afligidos”, se lee en el tweet.

My prayers go out to the families of the children that died last night in Paynesville City; as a result of a deadly fire that engulfed their school building. This is a tough time for the families of the victims and all of Liberia. Deepest condolences go out to the bereaved

— George Weah (@GeorgeWeahOff) September 18, 2019