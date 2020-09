El 1ro. de octubre, no es un día para felicitar a los colegas periodistas, sino para recordarnos a los hacedores de opinión pública que nuestro deber no es con el poder, sino con los menos favorecidos, aquellos cuya voz no siempre es escuchada. Que no es un día para felicitar, sino para demandar que nuestro trabajo sea respetado por muchos que no desearían conocer la pus que brota donde se pone el dedo.