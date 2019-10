Además de medicamento, el agua oxigenada puede servir para quitar manchas de ropa, limpiar tablas de corte, desintoxicar cepillo de dientes y acabar con las bacterias del inodoro.

El agua oxigenada es el nombre comercial para la solución líquida del peróxido de hidrógeno, bajo la fórmula química H2O2, disuelta en agua. Es muy conocida y se utiliza como un “remedio” contra las heridas y otras abrasiones causadas en la superficie de la piel humana. Se moja un algodón o gasa en una solución del producto y se aplica en la zona dañada.

Sin embargo, el agua oxigenada puede utilizarse para la limpieza y puede sustituir a productos más tóxicos para la salud y el medio ambiente. Si quiere poner este elemento en su rutina de limpieza, siga algunos usos creativos de la sustancia.

Uso de peróxido de hidrógeno en la limpieza

Para estos usos, se requiere una solución de 3% del agua oxigenada (peróxido de hidrógeno) y 97% de agua. Recuerde conservar siempre el agua oxigenada en el recipiente original (una pequeña botella opaca). Porque si está en contacto con la luz del sol, perderá su eficacia.

Quitar manchas en la ropa de la zona axilar

Cuando la tienes, es sólo cuestión de tiempo para que algunas manchas aparezcan en tu ropa, en la región de las axilas. Para combatir este problema, mezcle una parte de detergente líquido con dos partes del agua oxigenada. Después coloque esta mezcla en el área manchada, deje descansar durante una hora y después lave la ropa con agua fría. Si la mancha persiste, repita el proceso.

Quitar manchas de vino

O sangre, o sudor bajo el brazo, la mayoría de las manchas. No es tan instantánea como el agua sanitaria, pero tampoco perjudica a los tejidos. Mezcle partes iguales de peróxido de hidrógeno con detergente neutro y una esponja frote sobre la mancha y espere un minuto. A continuación, llénela con el equivalente a una moneda y espere a que sea absorbida, y luego lave como de costumbre.

Limpiar tablas de cortar

Para mantener su tabla de corte hecha de madera libre de bacterias como salmonella, debe lavarla con agua caliente después de cortar verduras o carne y derramar agua oxigenada sobre ella. También hay otros modos de hacer esa limpieza (haga clic aquí y eche un vistazo).

Limpiar superficies de la cocina

Como es muy sensible a la luz, el peróxido se vende en botellitas de colores oscuros, así que es importante que lo dejes en el envase original o, si vas a cambiarlo a uno en spray para limpiar tu cocina, asegúrate de que no sea transparente. Estornuda un poco en la región que usted quiere desinfectar y luego estornuda también vinagre por encima, lo que garantiza una limpieza eficaz y menos tóxica. ¡Pero cuidado! No los mezcles en un mismo frasco. en vez de practicar, terminarás con un líquido que no funciona.

Desintoxique tu cepillo de dientes

Uno de los objetos más sucios de su casa es el cepillo de dientes. Debido a su proximidad al inodoro, el cepillo puede infectarse con la bacteria E. coli, por ejemplo. Una manera de desintoxicarla es sumergirla en un vaso con partes iguales de agua oxigenada y agua para matar a las bacterias restantes .

Deja tu baño limpio

El elemento principal del baño que atrae a las bacterias es el inodoro. Así que cuando vayas a hacer la limpieza regular en tu baño, usa el agua oxigenada. Sólo hay que verter media taza de agua oxigenada en el vaso y dejar la sustancia allí por media hora.

Tapar las esponjas usadas

Lavaste todos los platos y está todo fresco, excepto por la pobre esponja, que tiene todas las bacterias en ella. Sumérjala en un vaso lleno de peróxido para asegurarse de que mató a las niñas. Pero no se olvide de enjuagarse muy bien después.

Limpiar la fosa Séptica de su Casa

Aunque no es tan común en las ciudades, Si tienes una, viertes un frasco entero de tu peróxido de hidrógeno y lo viertes, hazlo cada seis meses, y las cosas van a estar en orden.

Quitar moho de las Plantas

Mezclar medio litro de agua con cinco cucharadas de agua oxigenada de 10 volúmenes. Rocíalo en las plantas para sacar cualquier moho o hongo de las hojas.

Desinfectar Frutas y vegetales

¡Adiós, pesticidas! Llene la cuba de su fregadero con agua helada y un cuarto de una taza con peróxido y sumerja su quitanda allí.

Acelerar el crecimiento de las Plantas

Para ayudar a embellecer su casa más rápido, coloque las semillas en una solución de una taza de agua y una cucharada de peróxido antes de plantar en la tierra;

Límpiate el cabello

Claro, no podía faltar a la lista. Si ya tiene el pelo claro, y le gustaría dar un aire de ligereza natural, llene una botella de spray con una solución de mitad agua y mitad peróxido y sprife en el cabello húmedo. Con el tiempo, tus reflejos terminarán iluminándose.