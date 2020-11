Up Next

Según la nutricionista Simone Silva, no existe una cantidad diaria recomendada para el consumo de agua de coco, pero es importante prestar atención a las patologías. “Recuerde que la hidratación no debe ser solo con este tipo de líquido”, recomienda la experta.

“Por mucho que la característica hidrante de esta bebida sea la más famosa, los beneficios que aporta a la salud no se detienen allí. El agua de coco, promueve el equilibrio de la química corporal, beneficiando la salud como un todo”, resalta el nutrólogo Wilson Rondo Junior.

Este isotónico natural es rico en nutrientes como sodio, potasio, fósforo, calcio, magnesio, vitamina C y el complejo B (B1, B2 y B5). Además, es una bebida que tiene antioxidantes y proporciona mucha hidratación al cuerpo.

By