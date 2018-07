El Estado se está muriendo.

Cumpliremos 200 años como nación independiente dentro de poco y sorprende mucho, lo poco que se ha aprendido; jueces, congresistas, fiscales… Todos caen por su propia palabra, por una grabación, un audio.

Hace unas décadas atrás la vida frente al televisor no era tan diferente… Vladimiro Montesinos, al que conocemos por varios videos, donde incluso se pudo observar a la hoy condecorada Luz Salgado, nos trajo un sinfín de capítulos de una telenovela que, hoy en día no solo no parece haber acabado, sino que llega en forma de remake y además involucrando a jueces y fiscales.

Todo el mundo se lava las manos, desde una supuesta “Señora K” que muy bien podría ser PPK como dice ser una congresista fujimorista (nótese el sarcasmo), hasta un chonguero y actorazo Dr. Rock, que hizo del Congreso un teatro improvisado, el cual por cierto se negaba a renunciar al cargo, hasta que cedió y lo hizo de manera irrevocable.

¡Menudo trabajo el de Gorriti! … Y es que hay que tener los cojones necesarios como para enfrentarse a una mafia como la de un país corrupto hasta sus raíces. Más aun cuando está en juego tu reputación profesional y por qué no… la vida misma.

“Los periodistas no pisan las cucarachas, ellos solo prenden la luz para que otros las pisen” Es ahora donde entra a tallar esta frase. Señores lectores el trabajo está hecho, ya “encendimos la luz” … No digo que su labor sea acabar con el Congreso de manera radical, pero se puede empezar (y en buena hora digo esto) por no votar por aquellos que les regalaron cosas… Porque son los primeros que harán que ustedes mismos se quejen cuando estén ellos en el poder.

¿Se acuerdan del gato en el Congreso? Quizá era un presagio… Quizá de los tiempos que se vienen y quizá también de lo que debemos hacer para ponerle fin a esto.

Como diría Hurtado Miller… Que Dios nos ampare.

Y el Estado… ¡ay! Siguió muriendo.