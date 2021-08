Afganos caen de avión al intentar huir de su país [VIDEO]

Videos e informes recopilados por la agencia de noticias afgana Asvaka muestran a personas cayendo de un Boeing C-17 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos mientras intentan salir de Kabul, la capital del país.

Alrededor de las 4:30 a.m. del lunes la agencia tuiteó que los residentes cerca del aeropuerto de Kabul vieron a tres jóvenes sosteniendo los neumáticos de un avión cayendo encima de las casas de las personas.

Según la agencia, la caída “hizo un ruido fuerte y aterrador”. Poco después, la agencia publicó un video del C-17 despegando y, en un momento dado, dos personas cayendo de la aeronave.

¡Aviso! Imágenes fuertes:

Exclusive – The video shows a flight from #Kabul airport where two people are thrown from a plane into the the people's homes.#Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/GlSgjNApJj — Aśvaka – آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

Luego, otros dos videos fueron transmitidos por Asvaka. En la primera, acreditada a un periodista de una emisora de radio persa en los Países Bajos, es posible ver a afganos colgados en el avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos cuando comenzó a despegar.

Not a scene of Hollywood, it’s Just #Kabul air port, people want to run away, after the Capture of Kabul by the #Talibans #Afghanistan

En otro ángulo, en la pista del aeropuerto de Kabul, se puede ver al menos a dos personas cayendo de la C-17, con una multitud mirando la tragedia.

Exclusive- A clear video (from other angle) of men falling from C-17. They were Clinging to some parts of the plane that took off from Kabul airport today. #Talibans #Afghanistan #Afghanishtan pic.twitter.com/CMNW5ngqrK — Aśvaka – آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

Pánico en el aeropuerto de Kabul

Los ciudadanos de Afganistán están en pánico después de la toma de la capital del país por los radicales. Ayer por la mañana, en un acto de desesperación, decenas de personas se lanzaron al exterior de un avión que transportaba a miembros de la embajada de los Estados Unidos a su país de origen.

La información divulgada por El Pentágono indica que soldados estadounidenses mataron a dos hombres que estaban armados en el aeropuerto.

Otros murieron después de caer durante el despegue. El intento de los afganos fue llegar a la puerta del avión e intentar abordar para salir del país con la ayuda del transporte aéreo.

El grupo militar estadounidense dijo a la agencia internacional de noticias AP que no podía especificar si las muertes fueron causadas por disparos o pisoteadas durante los disturbios. Videos publicados en las redes sociales también mostraron a miles de personas esperando en la pista del aeropuerto.

Video muestra a afganos tratando de aferrarse a fuselaje del avión estadounidense

Un video compartido en las redes sociales muestra a afganos tratando de aferrarse al fuselaje de un avión estadounidense que partía del aeropuerto de Kabul en la capital tras la invasión del país por parte del grupo extremista talibán.

Las imágenes, publicadas en Instagram por el activista afgano Rustam Wahab, que vive en el Reino Unido y estudia en la Universidad de Southampton, muestran a varios afganos aferrados al fuselaje del avión en movimiento. También se puede ver a varias otras personas en la pista del aeropuerto.

No está claro cuándo se grabo el video, ni si alguien murió en ese momento.

“Más civiles afganos se aferran al avión en un intento de huir de Kabul. Al final del video, el avión comienza a despegar. No estoy seguro de si estas pobres personas sobrevivieron o no”, escribió Wahab en la red social.

En los comentarios de la publicación una persona cuestionó al reportero sobre cómo tuvo acceso al video. En respuesta, otro internauta explicó que sería un live.

Mira los videos a continuación:

También se registraron disturbios y desesperación de afganos en el aeropuerto de Kabul después de la llegada de los talibanes al país. Y hasta ayer, al menos siete personas murieron en el lugar.

Hoy, los talibanes también bloquearon las carreteras que dan acceso al aeropuerto de Kabul, un día después de la invasión de miles de civiles que intentaron abandonar la ciudad en medio de la toma de la capital de Afganistán por parte del grupo extremista.

Según CNN International, las personas que intentan llegar a las puertas principales del Aeropuerto Internacional Hamid Karzai de Kabul deben pasar por los controles del grupo extremista, que está tratando de evitar que los residentes huyan de la capital afgana.