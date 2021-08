Afganistán y mujeres: talibanes dicen que tendrán derechos

La llegada de los talibanes a Kabul, la capital de Afganistán, despertó el temor de los ciudadanos, especialmente de las mujeres.

Con el regreso del grupo fundamentalista islámico al poder después de 20 años, los afganos temen perder los derechos sociales y económicos que han ganado en las últimas dos décadas.

Los talibanes imponen una interpretación radical y estricta de la ley islámica que restringe severamente los derechos de las mujeres.

A continuación, algunos de los cambios ya observados en Kabul en relación con las mujeres en los primeros días después del regreso de los talibanes.

Los principales canales de televisión de Afganistán continuaron sus transmisiones después de que los talibanes tomaran el poder.

Sin embargo, hay diferencias notables, como el hecho de que no hay más presentadoras, según BBC Monitoring.

También hubo un gran aumento en los comentarios favorables a los talibanes, en paralelo a muy pocas críticas al grupo, en canales como la televisión estatal National Afghanistan y las redes privadas Tolo News, Ariana, Shamshad y 1TV.

La televisión estatal, cuya dirección ha estado en manos de los talibanes desde la noche del 15 de agosto, ha transmitido principalmente programas religiosos.

Ya gran parte de la parrilla de programación de Fool News y 1TV ha repetido programas emitidos los domingos, posiblemente debido a dificultades laborales.

Sin embargo, Saad Mohseni, propietario del Grupo Moby, que incluye a Tolo TV y Tolo News TV, dijo en un tuit: “Puedo asegurarles que nuestro equipo está bien y que continuamos con nuestra transmisión ininterrumpida durante esta ‘transición'”.

El Grupo Moby es el mayor generador de entretenimiento, noticias y programas de noticias de Afganistán.

Mientras tanto, Shamshad TV, propiedad de un ex asesor presidencial, transmitía contenido pro-talibán.

En uno de los programas, el corresponsal del canal mostró a los residentes de Kabul celebrando que el grupo traería seguridad y unidad al país.

Después del avance de los talibanes en Afganistán, muchos derechos sociales y económicos ganados en los últimos 20 años han llegado repentinamente a su fin, dijeron varios ciudadanos afganos a la BBC.

Y las denuncias de restricción de las libertades de las mujeres no son una excepción.

En los dos primeros días después de la llegada de los talibanes a Kabul, las calles de la capital también comenzaron a mostrar signos de estos cambios restrictivos para las mujeres.

Las fotos en las redes sociales muestran que las vitrinas con imágenes de mujeres sin velos, maquillaje y vestidos de fiesta estaban siendo arrancadas o cubiertas de pintura.

