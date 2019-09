El adolescente asesino contactó a las autoridades y explicó que había habido un tiroteo en su habitación.

Un adolescente de 14 años, residente en la ciudad de Elkmont – en el estado estadounidense de Alabama-mató a cinco familiares (su padre, su madrastra y sus tres hermanos) este martes por la mañana.

Luego se puso en contacto con las autoridades, explicó que había habido un tiroteo en su habitación, pero pocos minutos después, admitió que había sido el autor de los hechos criminales. En primer lugar, se encontraron los cadáveres de un adulto y dos menores y otro adulto y un niño fueron hospitalizados con heridas graves, pero ninguna de las víctimas sobrevivió.

Stephen Young, fiscal del Condado de Limestone, aclaró que el joven, en los primeros segundos de la llamada, le dijo a la operadora que estaba arriba de la residencia cuando oyó disparos. Posteriormente, alegó que, después de la confesión, el criminal ayudó a la policía a encontrar una pistola de 9mm que había escondido en un terreno cercano.

BREAKING: Five people have been shot at a residence in the 16000 block of Ridge Rd in Elkmont. Three confirmed dead at the scene, two were airlifted in critical condition.

— Limestone Sheriff (@LimestoneCoSO) September 3, 2019