Admira el trabajo de la policía y las armas de fuego

Adolescente fusiló a 3 personas en manifestaciones de EE.UU, admira el trabajo de la policía y las armas de fuego

Kyle Rittenhouse, de 17 años acusado del asesinato de 2 personas y de disparar a una, fue filmado disparando con un rifle en Kenosha.

Kyle Rittenhouse, el joven de 17 años, adorador de armamento pesado, fue arrestado y acusado el miércoles 26, después de que fusilara con un AR-15 a tres manifestantes en medio de las protestas antirracistas en Kenosha, Wisconsin, lamentablemente dos de ellos murieron el martes 25 por la noche y el tercero resultó gravemente herido, el hecho ocurrió en las manifestaciones antirracistas en Kenosha, Wisconsin, el adolescente viajó allí para aparentemente dar apoyo a una institución que admira la cual era la policía.

Los manifestantes de Wisconsin y los estados circundantes salieron a las calles durante las últimas tres noches, enfurecidos por el tiroteo de Blakey la muerte del afroamericano por un claro abuso policial..

Al joven se le ve siendo perseguido por un grupo de personas, se escucha un disparo, Rittenhouse se vuelve en dirección del sonido y dispara cuatro veces contra la multitud hiriendo a un hombre en la cabeza, mientras huye del lugar habla por teléfono celular y exclama

Varios testigos salen detrás de Rittenhouse a quien se le ve empuñando un rifle semiautomático y corriendo a través de una multitud de personas en una calle, una persona grita “Ese tipo le disparó a alguien.”

A partir de ahí, es perseguido, cuando se tropieza y cae.

A medida que varias personas se mueven cerca de él, uno lo patea y uno lo golpea con una patineta con lo que Rittenhouse da media vuelta y dispara cuatro veces más impactando a una persona en el pecho y, a otro en el brazo.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Después del segundo tiroteo, un grupo de vehículos policiales avanza sobre la multitud. Rittenhouse, camina hacia ellos y se puede ver levantando las manos y tocando su arma. A medida que se acerca, los vehículos se alejan.

Los policías fueron alertados en ese momento de que Rittenhouse era menor de edad y no se les permitió dsiparar abiertamente contra el adolescente.

Esa misma noche, en una entrevista con el sitio web Daily Caller, el acusado habló con los periodistas antes del tiroteo sobre ser parte de una patrulla ciudadana y afirm{o que fue a Kenosha para proteger a las empresas del vandalismo, Rittenhouse se refiere a lo que hacia allí como su “trabajo”. Dice que “hay gente que resulta herida” y que “parte de mi trabajo es proteger a las personas”. Una posición claramente en contra de las manifestaciones.

No se sabe si tenía la intención directa de involucrase en el control de las manifestaciones en Kenosha, sin embargo, un cronograma de las acciones de Rittenhouse que armó The New York Times muestran al adolescente armado junto a otros hombres con rifles, diciendo que están protegiendo una estación de gasolina que está cerrada.

También se le ve deambular por las calles solo o al lado de otros autoproclamados protectores civiles armados. La policía se cruza con ellos, pero, a pesar de que están violando el toque de queda y que Rittenhouse es evidentemente demasiado joven para portar un rifle semiautomático, no lo imputan.

Es más, les ofrecen botellas de agua y a un policía se le escucha decir: “Se les agradece que estén aquí”.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Aproximadamente dos horas antes del primer tiroteo, en el vídeo que elaboró The New York Times se puede ver a Rittenhouse en un concesionario de vehículos de Kenosha. Rittenhouse se encontraba en el lugar al mismo tiempo que otros hombres armados. Algunos de ellos están colocados en el techo del edificio con vistas al estacionamiento, donde se quemaron vehículos el día anterior.

Según el informe de Teo Armus para The Washington Post, Rittenhouse creció en los suburbios del Norte de Chicago y fue cadete de un programa de policía de Mirim donde vivía. En sus redes sociales había publicaciones con los dichos “Blue Lives Matter” (las vidas azules importan).

La frase es utilizada contra movimientos que buscan resaltar la gravedad de las muertes de policías, en contraposición al Black Lives Matter, que tiene énfasis en denunciar la violencia cometida por las fuerzas de seguridad contra los afroamericanos.

Uno de los fallecidos en los tiroteo fue Anthony Huber, un patinador de 26 años quien usó su patineta para intentar desarmar a Rittenhouse pero fue fusilado y murió en el lugar.

Dice la novia del manifestante que intentó desarmar a Rittenhouse con su patineta y que fue asesinado en los EE.UU,

“tenía tanto amor en su corazón por esta ciudad, derribó a un tirador armado nada más que con su patineta y esa maldita bala lo mato”

This is #AnthonyHuber, one of the victims from last night’s shootings. His loved one tells us he was a super talented skater and shared this video with us. They’re honoring his memory by asking everyone to please come to Basik skate park to pay respects. #SkateForHuber #Kenosha pic.twitter.com/a5WGWGQJhL

— Pari Cruz (@paricruz) August 26, 2020