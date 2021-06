La adolescente terminó escapando del incidente solo con un esguince en el dedo y un rasguño en la rodilla, pero no aconseja a nadie que siga su ejemplo.

“Honestamente, lo único en lo que pensaba era en proteger a mis perros”, dijo la joven, citada por Associated Press.

Hailey Morinico no dudó cuando vio a un oso frente a sus perros en la parte superior de una pared en su patio trasero en el sur de California .

