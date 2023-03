Admirador de Hitler, quiere ser presidente del Perú

By

El expremier Anibal Torres, no solo está mal de la próstata sino también de la azotea, quiere ser presidente del Perú.

El tipo que habla de pobreza mientras vive en el Golf de San Isidro, ya está haciendo patente que su demencia senil sigue avanzando a pasos agigantados… cómo lo hará si la próstata no le permitía ir preso, para viajar por provincias todas las semanas para promover su candidatura?

Más sin vergüenza y conchudo no se puede ser, ojalá el país lo rechace en las urnas. Seré candidato a la Presidencia de La República porque “la población es la que lo pide y lo pide constantemente”.

En entrevista para el portal digital, La Línea, conducido por la exministra de la Mujer, Anahí Durand, se manda con todo y anunció que está evaluando postular a la Presidencia de La República porque es un clamor popular en el sur y centro del país y en un sector del oriente y norte. Pero, esta es una decisión que “no se decide rápidamente” y deberá “evaluar muy bien”.

“Si la población quiere que trabajemos juntos, ahí estamos para trabajar juntos y es posible que vayamos a una candidatura (a la Presidencia de la República), pero eso no se decide rápidamente, hay que pensarlo y evaluarlo muy bien, pero repito no se puede desdeñar a la voluntad popular en ese camino”.

“Aquí estamos ante un hecho concreto, estamos ante un hecho de que la población es la que lo pide y lo pide constantemente, lo pide el sur del Perú, lo pide el centro del Perú, lo pide un sector del oriente del Perú, lo piden algunos sectores del norte, no todos, hay que reconocer, yo tengo que hablar con la verdad, de manera que estamos evaluando esa situación y no es fácil tomar la decisión, pero no podemos desdeñar a la población”.

“Tengo que dar, si es posible, la vida por ellos, porque esta sociedad un poco salvaje no puede continuar siendo la misma. Tenemos que ser un Perú grande con todos los recursos que tiene nuestra patria para que esos recursos sirvan para beneficiar no a unos cuantos, sino a muchos”.

“Se dice, por ejemplo, que la minería es la que genera mayores recursos, efectivamente es así, pero ¿dónde se van esos recursos? ¿para quién se va esos recursos? ¿Se va para la gente más pobre? No, en los lugares donde se explota ese mineral existen persona que viven en una choza de unos cuantos metros y consideran como que es casa, todos duermen juntos, ahí preparan sus alimentos, ahí crían a sus perros, ahí crían a sus cuyes”.

El psicópata «niño tonto» en el ocaso de su vida esta buscando impunidad? tiene investigaciones congresales y judiciales en trámite por graves delitos. Se espera que pronto vaya a hacerle compañía a su jefe Pedro Castillo a la cárcel de Barbadillo.