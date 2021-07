Películas del Este, en esa misma época también trajo al Perú al cuarteto italiano “Milk and Coffee” y al “Puma” José Luis Rodriguez.

Esta cinta se estrenó con apoteósico éxito de taquilla en el Perú gracias a Películas del Este (PESA) de Arvind Johari, en esa época yo era el publicista y Jefe de Prensa. Johari en sociedad con Oscar Novo, para el estreno de la película trajeron a Raffaella Carrá, en 1980, y me encargue de la presentación de la artista italiana en una conferencia de prensa en el Hotel Sheraton. Después el torbellino italiano se presentó, ante aproximadamente 15.000 personas, que repletaron el Coliseo Amauta.

Su fuerza imparable, que la impuso en la cima del sistema estelar mundial, una voluntad de hierro que nunca la abandonó hasta el final, asegurándose de que nada de su profundo sufrimiento se filtrara. El enésimo gesto de amor hacia su público y hacia quienes compartían su afecto para que su calvario personal no perturbara su brillante recuerdo”.

Sergio Japino, no reveló el motivo exacto del fallecimiento de la diva, pero aseguró que Carrà – cuyo verdadero nombre era Raffaella María Roberta Pelloni – sufría una enfermedad. Y expresó: “Durante algún tiempo [esa enfermedad] había atacado ese cuerpo suyo tan pequeño y, sin embargo, tan lleno de energía desbordante.

